Alle Mönchs-Gesänge sind nun komplett

HOFHAYMER GESELLSCHAFT / FESTTAGE 09/10/24 Überhören dürfte man nicht, dass die Internationale Paul Hofhaymer Gesellschaft am kommenden Wochenende (11. bis 13. Oktober) wieder Festtage veranstaltet: Man wird am Freitag und Samstag in der Salzburger Altstadt in Kurzkonzerten Schalmeien, Pommern, Zugtrompeten und anderen alten Instrumenten begegnen. Von Reinhard Kriechbaum Da wird das mehrfach preisgekrönte Ensemble Les haulz et les bas unterwegs sein. Die fünf Musikerinnen und Musiker sind seit dreißig Jahren auf die Aufführung historischer Bläsermusik aus Mittelalter und Renaissance spezialisiert und international gefragt. Sie sind nicht die einzigen höchst namhaften Spezialisten für Alte Musik, die an diesem Wochenende in Salzburg bei den Festtagen der Hofhaymer Gesellschaft zu Gast sind. Ars Choralis Coeln unter der Leitung von Maria Jonas ist wahrscheinlich jene Frauen-Vokalschola, die seit Jahren die Maßstäbe für die Interpretation der Gesänge der Hildegard von Bingen vorgibt. Eine Aufführung ihrers Ordo Virtutum, das erste schriftlich uns überlieferte Mysterienspiel Europas, findet am Sonntag (13.10.) um 19 Uhr in der Pfarrkirche St. Elisabeth statt. Das auf frühe Musik spezialisierte Ensemble Leones unter Leitung von Marc Lewon hat mit der Sopranistin Sabine Lutzenberger auch eine der prominentesten Nachgestalterinnen der Musik des späten Mittelalters anzubieten. Lieder des Mönchs von Salzburg im Kreislauf von Jahr und Tag ist das Motto des Konzerts am Samstag (12.10.) um 18 Uhr in der Pfarrkirche St. Erhard im Nonntal. Schon am späten Abend des Freitags lassen Anne-Suse Enßle und Philipp Lamprecht in der Schlosskirche Mirabell unter anderem die Nikodemus-Passion des Mönchs hören. Wer die beiden kennt weiß, wie viele Instrumente dieses Duo zum Einsatz bringt: auf einen Text, der die Leidensgeschichte wohl eines Augenzeugen der Kreuzigung berichtet, der aber nicht in der Bibel gelandet ist. Dem Mönch von Salzburg galt ein Langzeitprojekt der Internationalen Paul Hofhaymer Gesellschaft, das bei diesem Festival zum Abschluss kommt. „2014 haben wir mit der Gesamtaufführung begonnen", erklärt Philipp Lamprecht. „2024 endet dies mit vielen neuen Erfahrungen rund um sein Werk und noch mehr Hochachtung davor." Den Abschluss bildet das Konzert Nummer 26 der Reihe, am Samstag um 20.30 Uhr in der St. Erhard. Da kommen all die bisher erwähnten Spitzenensembles zusammen, dazu das „hauseigene" (aber international besetzte) Hofhaymer Ensemble und die jugendfrischen Salzburger Voices Unlimited: sozusagen ein Gipfeltreffen aktueller Mönchs-Interpreten. Auch das Ensemble astrophil & stella (Leitung Johanna Bartz) wird da dabei sein. Diese Gruppe lässt tags darauf um 11 Uhr in der Berchtoldvilla ein gustiöses Programm unter dem Motto Doctor Faustus und die gefallenen Engel hören. Ein Markenzeichen der Veranstaltungen der Internationalen Paul Hofhaymer Gesellschaft von Anbeginn weg ist die Kombination Alter und Neuer Musik. Das war schon in den Jahrzehnten so, als noch Maria Georg Hofmann die Geschicke dieser Institution mit Sachkundigkeit und Beharrlichkeit leitete. Der jetzige Leiter Philipp Lamprecht ist bestens vernetzt in der Szene, vor allem auch mit Musikern aus dem Dunstkreis der Schweizer Elite-Ausbildungsstätte Schola Cantorum Basiliensis.

Aber es kommt eben auch nicht das Neue zu kurz, zum Teil zeitgenössische Musik mit altem Instrumentarium. Zum Auftakt am Freitag (11.10., 19 Uhr, Toihaus) ist Parzival today angesagt, ein performatives Musiktheater nach Wolfram von Eschenbach. Der Schauspieler und Performer André Hinderlich hat sich für dieses Konzert mit historischer Musik und zeitgenössischen Werken eine „begehbare Klang-Raum-Installation" ausgedacht, wird versprochen. Viele Uraufführungen – von Thomas Wally, Michele Abondano, Hannes Kerschbaumer – gibt es nebst anderen Werken (Beat Furrer, Sarah Nemtsov, Clemens Gaddenstäter) am Sonntag Nachmittag (16 Uhr) in der Stadtgalerie Lehen mit dem NAMES-Ensemble Salzburg. Hoffentlich regnet es am Samstag Nachmittag nicht: Da wird zu einer Mönch von Salzburg Rad-Tour geladen, und auch die soll natürlich mit musikalischen Darbietungen garniert sein. Festtage 2014, von 11. bis 13. Oktober – www.hofhaymer-society.at Bilder: Internationale Paul Hofhaymer Gesellschaft