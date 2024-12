Die MusiKids sind auch schon Zehn!

f Share Tweet MUSIKUM SALZBURG STADT (3) 02/12/24 Bereits s eit dem Schuljahr 2014/15 gibt es in der Stadt Salzburg die Schul- und Kindergarten-Kooperation MusiKids. Dieses ganzheitliche musikpädagogische Konzept ist am Musikum entwickelt worden. Schwerpunkt ist „Musizieren mit Singen“. Von Heidemarie Klabacher Unterrichtet wird in den Gruppen und Klassen in Zusammenarbeit mit Kindergärten und Volksschulen. „Der Unterricht wird wöchentlich von Lehrkräften des Musikums aus dem Fachbereich Elementare Musikpädagogik und Stimmbildung mit Unterstützung der jeweiligen Pädagoginnen abgehalten“, erklärt Ludwig Nussbichler, der Direktor des Musikum Salzburg Stadt. Der Schwerpunkt liege auf Singen in Verbindung mit den Methoden der Elementaren Musikpädagogik, wie Stimmbildung, Bewegung, Rhythmus, Sprache und Spiel. „Einfach ausgedrückt: Miteinander Singen und Musizieren für Kinder.“ Die Erfahrung der letzten Jahrzehnte zeige, „dass für den ersten Zugang der Kinder zur Musik im Rahmen einer Kindergarten- oder Schulklasse das gemeinsame Singen ideal ist“. E in wichtiger Aspekt: Neben dem gemeinsamen Musizieren und einer „Grund-Musikalisierung“ der Kinder gehe es bei dieser musikpädagogischen Initiative auch um Sprachförderung und Inklusion: „Jedes der Kinder einer Klasse kann an diesem Unterricht teilhaben. Dies stärkt das soziale Gefüge einer Klasse und verbindet Kulturen.“ Der Unterricht in Schulkooperationen müsse für die Kinder grundsätzlich kostenfrei sein. Das Schulgeld werde durch Elternvereine und Sponsoren, wie den Rotary Club Salzburg aufgebracht, berichtet Ludwig Nussbichler. Die Stadt Salzburg finanziert das Schulgeld für zehn Unterrichtswochenstunden an Kindergärten. Das Projekt sei vom Musikum speziell für Schulkooperationen kostengünstig gestaltet worden. Ursprünglich mit Unterstützung des Rotary Club Salzburg ins Leben gerufen, wurde die Initiative MusiKids von vielen Volksschulen positiv wahrgenommen. Seit zehn Jahren wird das Projekt in elf Volksschulen und vier Kindergärten angeboten. „Jedem Kind soll – unabhängig von Herkunft und sozialer Situation – der Zugang zu einer fundierten musikalischen Bildung möglich sein.“ Am einem MusiKids-Konzert Ende letzten Schuljahres im Orchesterhaus haben 250 Kinder aus acht Volksschulen mitgewirkt, schildert Nussbichler ein Beispiel für die Verbindung von Musik und Inklusion. Zwanzig der Kinder waren eingeladen, das Wort „Friede“ in ihrer jeweiligen Landessprache auszusprechen. „Danach endete das Konzert mit einem Friedenslied, einen Lied, das gemeinsam gesucht und gefunden wurde.“ (Ende der Musikum-Serie) Bilder: musikum.at Weiter >