EU-LIEDERBUCH / STILLE NACHT

24/12/24 Was man so singt in Europa? Zu Weihnachten natürlich Stille Nacht. In dem im Herbst erschienenen EU-Songbook, das es sowohl in gedruckter Version als auch als App gibt, kann man es leicht immer wieder finden: Es hat die Nummer 111.

Von Reinhard Kriechbaum

Das EU-Songbook schreibt die beliebtesten Lieder in den EU-Staaten fest. Je sechs Lieder aus den 27 Mitgliedsstaaten waren gefragt. Und die wurden in einem recht langwierigen Verfahren herausgesiebt. Neun Jahre hat es gedauert, bis das schließlich 440 Seiten dicke Buch erscheinen konnte. Mit 164 Liedern, jeweils in der originalen ursprünglichen Sprache und in einer Version in „European English“. Das heißt: 25 Originalsprachen, geschrieben in drei Alphabeten. Die Übersetzungen der österreichischen Lieder schufen die zweisprachige Singer-Songwriterin Alicia Edelweiss und der Komponist Lorenz Maierhofer. Nicht aber fürs Stille Nacht. Da griff man auf die Version von John Freeman Young zurück. Es ist die erste gesicherte englischsprachige Fassung. Sie erschien 1859 in New York.

„Österreich war 2015 nach Dänemark der zweite EU-Staat, der seine sechs Lieder nominierte“, erinnert sich Michael Neureiter, damals Präsident der Stille Nacht Gesellschaft. „Und wir konnten damals kräftig dazu beitragen, dass ‚unser Lied‘ in seiner Kategorie fast fünfzig Prozent Zustimmung erreichte.“ Fast dreitausend Österreicherinnen und Österreicher stimmten damals online ab – und Stille Nacht lag mit rund der Hälfte der Nennungen in der Kategorie „Glauben und Religion“ ganz weit vorn – gefolgt von „In die Berg bin i gern“ in der Kategorie „Natur und/oder Jahreszeiten“ mit 35 Prozent.

Sonst erreichte kein Lied mehr als dreißig Prozentpunkte. 2015 standen in Österreich in sechs Kategorien insgesamt 48 Lieder zur Wahl. Die Vorauswahl erfolgte durch Studenten und Lehrende von sechs heimischen Musikhochschulen und Chören. In das Buch schaffte es in der Kategorie „Liebeslied“ Hubert von Goiserns Weit, weit weg. Er schrieb auch den gesellschaftskritischen Hit Brenna tuat's guat, der Österreich in der Kategorie „Freiheit und Frieden“ repräsentiert. In der Sparte „Volkslied“ machte Kein schöner Land in dieser Zeit das Rennen. Als repräsentatives Kinderlied votierte eine Mehrheit der Befragten für Heidschi Bumbeidschi.

Im EU-Liederbuch ist Stille Nacht wie die meisten anderen Lieder mit einer Stimme und Gitarrebegleitung enthalten, hier mit den drei gebräuchlichen Strophen. Der ersten, der zweiten („Gottes Sohn…“) und der sechsten Strophe („Hirten erst…“).

Schon 2011 wurde Stille Nacht in die nationale UNESCO-Liste des Immateriellen Kulturerbes aufgenommen. Das Lied passe „sehr gut in das neue EU-Liederbuch, weil es einen fixen Platz in der europäischen Festkultur hat und zum Welt-Friedenslied geworden ist“, meint Michael Neureiter. „Das Lied aus Salzburg mit seinen Verbindungen nach Oberösterreich, Bayern und Tirol ist ein europäisches Kulturgut geworden, es verbindet und führt zusammen.“

Ein Blick über die Grenze: In Deutschland sieht die Liedauswahl so aus: Sah Ein Knab Ein Röslein Stehen (Liebeslieder), Geh aus, mein Herz, und suche Freud (Natur & Jahreszeiten), Die Gedanken sind frei (Freiheit & Frieden), Der Mond ist aufgegangen (Volkslieder), Von guten Mächten (Glauben & Spiritualität) und Guten Abend, gut' Nacht (Kinderlieder). Nörgler an dieser Auswahl könnten resignierend sagen: Vox populi, vox dei.



Und a propos Nörgeln, Resignieren und Vox Populi: Die App führt auf YouTube zu einer Stille Nacht-Version, gesungen von Peter Alexander zu opulenter Streicherbegleitung. Den Damen und Herren müssten sich die Haare aufstellen, aber die Freude über das Lied im Buch überwiegt offenbar doch.

EU-weit haben 103 Musikorganisationen und Konservatorien und 87.000 Bürger abgestimmt, was in dieses Buch kommen solle. Das älteste Lied im EU-Songbook ist ein griechischer byzantinischer Hymnus (330-1453), das jüngste ist der Eurovision-Sieger von 2012 der Portugiesin Luísa Sobral.



Das EU-Songbook zum Preis von 38,50 Euro zuzüglich Versandkosten auch bei der Mayrischen Musikalienhandlung in Salzburg bestellt werden – www.mayrische.at www.webapp.eu-songbook.org

Die "Referenzaufnahme" der "Stillle Nacht" laut EU-Songbook