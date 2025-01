Das neue Zuhause ist ganz nah

f Share Tweet BACHCHOR / JAHRESPROGRAMM 2025 17/01/25 Im Vorjahr hat der Bachchor Salzburg sein vierzigjähriges Bestehen gefeiert. Mit Jänner hat Michael Schneider die Leitung übernommen. Das erste Projekt des neuen Arbeitsjahres ist eine Aufführung von Händels Oratorium Alexanderfest bei der Mozartwoche unter der Leitung von Ivor Bolton. „Im Herbst 2025 bricht für den Bachchor ein neues Zeitalter an“, so Präsidentin Elisabeth Bögl im Vorwort zum Jahresprogramm. Im 41. Jahr des Bestehens kann man eigene Räumlichkeiten im neuen Gebäude der Universität Mozarteum im Kurgarten beziehen – „ein Wendepunkt und Meilenstein in der Chorgeschichte, der uns alle mit großer Vorfreude erfüllt“. Im neuen Haus wird auch der Betrieb der Chorakademie starten, die unter der Schirmherrschaft des in Salzburg lebenden Kammersängers Jonas Kaufmann steht (wir berichteten). Betreut von einem professionellen Team erhalten junge Talente eine gesanglich-chorische Förderung und Begleitung mit ganzheitlichem Ansatz und auf höchstem Niveau. Auch heuer kein Festival ohne Bachchor: Bei der aktuell anstehenden Mozartwoche heißt es am 28. Jänner Back to The Future unter Leitung von Francois Leleux. Schon am 25. Jänner wird Händels Alexanderfest unter der Leitung von Ivor Bolton gefeiert. Bei den Osterfestspielen steht Modest Mussorgskis Oper Chowanschtschina unter Esa-Pekka Salonen an. Händels Oper Giulio Cesare in Egitto bei den Festspielen im Sommer bringt eine Zusammenarbeit mit der Cembalistin und Dirigentin Emmanuelle Haïm und ihrem Orchester Le Concert d’Astrée. In einer Mozart-Matinee unter Roberto González-Monjas stehen dann Freimaurer-Musiken auf dem Programm. Zwei Projekte in der eigenen Reihe CHORAGE®: Am 17. Mai wird Franz Herzog, einer der renommiertesten und erfahrensten Chordirigenten Österreichs, mit dem Bachchor unter dem Titel Luminous Night ein Programm von Nachtstücken der Komponisten Eric Whitacre, Ērik Ešenvalds und Ola Gjeilo erarbeiten und in der Pfarrkirche Mülln zur Aufführung bringen. Am 11. Oktober ist der Bachchor dann unter Michael Schneider zu Gast in der Pfarrkirche Itzling sowie am 7. November in Linz. Gemeinsam mit dem vielfach auszgezeichneten jungen Organisten Stephan Pollhammer werden da Stücke präsentiert, die sich dem Übergang von der Nacht zum Tag verschreiben. Gustav Mahlers Urlicht wird ebenso zu hören sein wie James MacMillans titelgebendes Werk O Radiant Dawn, eine Kantate von Benjamin Britten, Max Regers monumentale Orgelfantasie Wie schön leucht't uns der Morgenstern und Ligetis Lux aeterna. Den Abschluss des Konzertjahres wird wie üblich das Mozart-Requiem am 5. Dezember bei der Stiftung Mozarteum bilden. Dieses Mal in der Vervollständigung durch den englischen Pianisten und Musikwissenschafter Robert D. Levin. (Bachchor/dpk-klaba-krie) Das Jahresprogramm zum Download – www.bachchor.at

Bild: Bachchor Salzburg / Andreas Hechenberger (1); Maria Frodl (1)

