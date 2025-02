Ein Run auf die „Zugin“

PRIMA LA MUSICA / LANDESWETTBEWERB 17/02/25 Der Jugendmusikwettbewerb prima la musica, der in allen Bundesländern ausgetragen wird und in den Bundeswettbewerb mündet, findet heuer zum dreißigsten Mal statt. Die Salzburger Ausscheidungsspiele beginnen morgen Dienstag (18. Februar) in der Universität Mozarteum und im Musikum Bergheim. Rund 320 Kinder und Jugendliche haben sich für den Salzburger Landeswettbewerb prima la musica angemeldet. Für die erstmals beim Salzburger Landeswettbewerb ausgeschriebene Sonderwertung Diatonische Harmonika haben sich vierzig junge Leute im Alter von 7 bis 19 Jahren angemeldet. Am 21.2. und am 22.2. werden die jungen Kandidatinnen und Kandidaten im Solitär der Universität Mozarteum aufspielen. Nicht nur regionaltypische Volksmusikstücke, sondern auch Eigenkompositionen und neuere Kompositionen anderer Stilrichtungen stehen auf den Wettbewerbsprogrammen. „In dieser Wertung legen wir besonderen Wert auf den experimentellen, kreativen Umgang mit dem Instrument", sagt Alexander Rainer, Fachbeiratsvorsitzender von prima la musica. Die Zahl der Anmeldungen für die „Zugin" hätten alle Erwartungen übertroffen, so die Organisatoren des Wettbewerbs. Der Jury werden sich junge Musikerinnen und Musiker im Alter von 6 bis 21 Jahren stellen, diesmal in den solistischen Wertungskategorien Holz- und Blechblasinstrumente sowie Schlagwerk. In den kammermusikalischen Kategorien sind Klavier, Akkordeon und Zupfinstrumente dran. Es geht gar nicht sosehr um das Erringen Erster Plätze oder gar die Nominierung für den Bundeswettbewerb. Der eigentliche Benefit für die Teilnehmer ist das Feedback von hochkarätigen Jurys. Die Wertungsspiele sind für alle Interessierten öffentlich zugänglich und bieten eine gute Gelegenheit, sich einen Eindruck von unserem musikalischen Nachwuchs zu verschaffen – von den Jüngsten, die erstmals auf einer großen Bühne stehen, bis zu den bereits jungen Profis, die anspruchsvolle Programme auf höchstem Niveau darbieten werden. In der Sparte prima la musica PLUS treten vor allem Jugendliche an, die ein professionelles Musikstudium zum Ziel haben. Anlässlich des Jubiläums zum dreißigjährigen Bestehen wird es in der Wettbewerbswoche eine Notenausstellung durch die Mayrische Musikalienhandlung geben und ein Gewinnspiel für die Teilnehmer, bei dem Notengutscheine und Konzertkarten verlost werden. Der Bundeswettbewerb findet von 29. Mai bis 9. Juni in Wien statt. (prima la musica) Die Salzburger Ausscheidungsspiele finden von 18. bis 22. Februar in der Universität Mozarteum und im Musikum Bergheim statt – Der Zeitplan der Wertungsspiele

Ausgewählte Preisträger werden beim Abschlusskonzert am 2. März um 17 Uhr im Carabinierisaal der Residenz auftreten, Anmeldung Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! erforderlich.

www.primalamusica-salzburg.at Bilder: prima la musica / Wolfgang Schweighofer (1); Franz Neumayr (2)