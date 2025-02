HAUS DER PHILHARMONIE SALZBURG

21/02/25 Fix und fertig eingerichtet ist man noch nicht. Aber die Spielzeit-Präsentation 2025/26 fand schon mal statt – in der Nonntaler Hauptstraße 39c. Ende April 2025 werden hier erstmals Proberaum, Einspielräume, Büros und Notenarchiv unter einem Dach vereint sein – im neuen „Haus der Philharmonie Salzburg“.

Von Heidemarie Klabacher

Es ist der Beginn einer neuen Ära für die Philharmonie Salzburg, deren Chefdirigentin Elisabeth Fuchs und das Team: Orchester, Chor sowie Kinder & Jugendphilharmonie haben erstmals einen eigenen Probenraum der „auf zweihundert Quadratmetern räumlich, infrastrukturell und akustisch beste Bedingungen bietet“. Dazu kommen fünf schallisolierte Einspielräume für Proben in kleinen Gruppen oder Solisten. Auch das Backoffice samt Ticketbüro und Notenarchiv sind im Gebäude untergebracht. Die Rezeption ist zugleich die neue Ticketverkaufsstelle und wird montags bis freitags am Vormittag geöffnet sein. Der Umzug in die Nonntaler Hauptstraße betrifft eine ganze Menge Menschen: Die Philharmonie Salzburg umfasst je nach Projekt dreißig bis neunzig Musikerinnen und Musiker, die Kinder & Jugendphilharmonie Salzburg vierzig bis achtzig Kinder und Jugendliche zwischen Sieben und Neun. Der Chor der Philharmonie Salzburg besteht, ebenfalls je nach Projekt, aus zwischen dreißig und zweihundert Sängerinnen und Sängern.

Acht Angestellte arbeiten in Büro samt Notenarchiv. „Im Gebäude dürfen sich maximal 120 Personen aufhalten. Bei deutlich größer besetzten Proben, wenn der Chor zweihundert Personen umfasst, wird getrennt geprobt“, erklärt Elisabeth Fuchs. Die jeweiligen Endproben finden, wie schon bisher, im Großen. Festspielhaus statt, „auch aufgrund der akustischen und technischen Bedürfnisse“. Ein „kleiner Garten im hinteren Bereich“ der neuen Heimat bietet wohl eher nur kammermusikalischen Formationen Schatten, ist aber immerhin in der Liegenschaft enthalten. „Ausreichend WCs und ein Rollstuhl-WC“ sind ebenfalls nützlich. Schaut man sich die geradezu überbordende Menge an Konzerten, Programmlinien und Projekten anno 2025 an, sind die bescheidenen Ursprünge kaum mehr vorstellbar: Das von Elisabeth Fuchs 1998 als „Junge Philharmonie Salzburg“ gegründete Orchester probte anfangs im Markussaal in der Gsättengasse, im Festsaal der „Kindergartenschule“ in der Schwarzstraße und in Räumlichkeiten des Mozarteums.

Von 2003 bis 2006 wurde im Saal der Arbeiterkammer Salzburg in der Markus-Sittikus-Straße geprobt. „Im Kalenderjahr 2012 stand uns ein Saal auf dem Gelände des Landeskrankenhauses zur Verfügung. Der Jugend-Kellerraum, in der Pfarre St. Paul umfasste etwa hundert Quadratmeter“, erinnert sich Elisabeth „Lisi“ Fuchs. „Ausweichquartiere bei Großprojekten“ waren Odeion Hallwang, Stiegl-Braugewölbe und Schüttkasten der Festspiele. Dankbar ist man allen, dankbar ist man aber auch, dass die Herbergsuche nun ein Ende hat.

Die Adresse Nonntaler Hauptstraße 39c ist in der Szene noch immer geläufig. Einst war hier das Fotostudio Kirchberger, bis 1998 gab es, als Depancance des Kleinen Theaters, für einige Jahre das Theater Metropolis. Gekauft hat das Gebäude im Vorjahr die Stadt Salzburg mit Unterstützung des Landes Salzburg. Die Gesamtkosten für Kauf und Adaptierung belaufen sich auf „knapp drei Millionen Euro“, so Fuchs. Mit Jahresbeginn 2025 wurden die Räumlichkeiten per Leihvertrag an die Philharmonie Salzburg vermietet.

Das Land hat mit 1,5 Millionen Euro die Hälfte der Kosten für den Ankauf und die Adaptierung des neuen Probehauses übernommen, ebenso finanziert das Land gemeinsam mit der Stadt Salzburg Instandhaltung und Betrieb. „Mit unbändiger Schaffenskraft und ansteckender Begeisterung bereichern Lisi Fuchs und ihre Philharmonie Salzburg das Musikland Salzburg. Die neue Orchesterheimstätte beendet die langen Jahre der Wanderschaft“, sagte Landeshauptmann Wilfried Haslauer bei der Programmpräsentatin im neuen Probenlokal heute Freitag (21.2.). „Wir bedanken uns von ganzem Herzen bei den Entscheidungsträgern von Stadt und Land Salzburg“, so Gründerin und Chefdirigentin Elisabeth Fuchst Fuchs. Das neue Haus wird den Namen „Haus der Philharmonie Salzburg“ tragen. (Wird mit einer Programmvorschau fortgesetzt)

Bilder: PhS / Erika Mayer