MATTSEER DIABELLI SOMMER / JUBILÄUM

25/02/25 Seit einem Vierteljahrhundert gibt es den Mattseer Diabelli Sommer. „Wir feiern das Jubiläum mit einem ausgewählten Programm und erinnern uns an Töne & Texte, wie unser Festival anfangs hieß.“ Intendant Gottfried Franz Kasparek und der Geiger Benjamin Schmid, Vereinsobmann und Stamm-Künstler am Mattsee, präsentierten das Programm zum 25jährigen Bestehen stilvollerweise heute Dienstag – am 25. Februar 2025.

Von Heidemarie Klabacher

Als Verbeugung vor den Anfängen werden in fünf Konzerten Texte vom Mittelalter bis zur Gegenwart eine wichtige Rolle spielen, „sinnvoll mit großer Musik verbunden“, betont Gottfried Franz Kasparek, der bereits seine zweite Amtszeit als Intendant am Mattsee durchläuft. „Con Passione ist diesmal unser Motto.“ Das Wort ist freilich vieldeutig. Und so beginnt der Konzerreigen mit einem geistlichen Passionskonzert schon im April. „Eine Passion ist aber auch eine Vorliebe, eine Leidenschaft – und ohne Liebe und Leidenschaft kann man keine Musik machen.“

Im Sommer setzten Kasparek und sein Team am Mattsee auf Bewährtes: „Große Kammermusik, Jazz und Volksmusik vom Feinsten ergeben die bewährte Mattseer Mischung.“ Stammgäste sind Benjamin Schmid und Ariane Haering, Clemens Hagen und Sepp Radauer, Herb Berger und Diknu Schneeberger. Man freue sich aber auch auf prominente Mattsee-Debüts „oder Freunde, die schon lange nicht da waren“. So werde der Flötist Michael Martin Kofler „in zwei besonderen Projekten“ zu erleben sein. Sein Debür feiert das neu gegründete Klavierduo Kutrowatz. Die Harfenistin Serafina Jaffé, „der charismatische Jazzgeiger Sandro Roy, Frau Kammersängerin Ildikó Raimondi“, sowie aktuelle Gruppen der Volksmusik-Szene geben ihr Stelldichein“. Dazu komme, schwärmt Kasparek, „das aufregende junge Vision String Quartet mit dem uns bestens bekannten Geiger und Komponisten Florian Willeitner“.

Gefeiert wird der 90. Geburtstag des Maestros aus Salzburg, Leopold Hager mit dem legendären Jubilar am Klavier. Dazu kommen Texte von Maria Theresia Ledóchowska und „Lieder von Komponistinnen, deren Werke uns ein Herzensanliegen sind“. Als bedeutende Vetreterin der Gegenwart begrüsst der See Johanna Doderer, „deren Musik das Mattseer Publikum schon etliche Male verzaubert hat“.

Das Festprogramm im Detail. Bereits am 4. April erklingt in der Stiftskirche die Nicodemus-Passion des Mönch von Salzburg. „Die faszinierende Figur des Mönchs von Salzburg aus dem 14. Jahrhundert, dessen wirklichen Namen wir wohl nie kennen werden, wird um diese Passionsvertonung in Verbindung mit dem apokryphen Nicodemus-Evangelium erweitert“, erläutert Kasparek. Es spielt das Duo Enßle-Lamprecht. Am 13. Juni wird im der Stiftskirche die Festliche Eröffnung des DiabelliSommers mit Benjamin Schmid und The Salzburg Strings gefeiert. Rudolphe Kreutzer kennen wohl nur Experten. Aber „alle kennen die ihm gewidmete brillante Kreutzersonate von Beethoven, die in einer Fassung für Violine und Streicher von Christoph Ehrenfellner erklingen wird“, berichtet Gottfried Franz Kasparek.

Das Besondere Trio gastiert am 17. Juni mit Mozart, Doderer und Schubert. Es spielen Benjamin Schmid, Violine; Clemens Hagen, Violoncello und Ariane Haering, Klavier. Der Intendant wird als Sprecher auftreten. Zwischen Mozart und Schubert steht ein Stück „der großen österreichischen Komponistin Johanna Doderer“. Diese erzählt in ihrem Trio Das wandelnde Schloss aus 2023 „mit vielen Farben, ins Ohr gehenden Motiven und poesievollen Texten“ ein Märchen. Das Besondere Trio tritt in Mattsee seit zwanzig Jahren auf.

Alles Walzer heißt es am 25. Juni. Zweihundert Jahre Johann Strauss Sohn werdem auf Schloss Mattsee mit dem Debüt des Klavierduos Kateryna Titova und Eduard Kutrowatz gefeiert. Erklingen werden „nicht nur viele zündende, beliebte Walzer und Polkas des Jubilars, sondern auch solche von Vorläufern und Zeitgenossen wie seinem Vater und seinen Brüdern“. Im Mittelpunkt stehe, so Kaspare, „natürlich der verzaubernde Dreivierteltakt“.

Sommernachtsträume folgen am 10. Juli, wieder in der Stiftskirche, mit dem Flötisten Michael Martin Kofler, der Harfenistin Serafina Jaffé und dem Orchester der Kammeroper München. Auf dem Programm stehen Emil Nikolaus von Rezniceks Ouvertüre zu Donna Diana, Mozarts Konzert für Flöte, Harfe und Orchester KV 299, Camille Saint-Saëns Sonate für Flöte und Harfe – und Teile aus Felix Mendelssohn Bartholdys Sommernachtstraum-Musik. „Eine tönende Wanderung durch drei Jahrhunderte.”

Just for Fun heißt es am 18. Juli im FahrTraum mit Stücken von Herb Berger, Johnny Mandel, Kurt Weill oder Duke Ellington gespielt von der Herb Berger Bigband. „Herb Berger ist ein seit vielen Jahren beliebter Gast in Mattsee und als Multiinstrumentalist, Jazzer und Komponist eine fixe Größe im Musikleben nicht nur Österreichs.“ Diesmal kopmmte sie „mit einem Programm voll legendärer Nummern der Swing-Ära sowie mit neuen Kompostionen, die Tradition und Innovation im Jazz mitreißend vereinen“, so Kasparek. Passion for Jazz folgt am 1. August mit Sandro Roy & Band und dem special guest Diknu Schneeberger.

Am 15. August gibt es einen Abend für Maria Theresia Ledóchowska (1963-1922). Die große Menschenfreundin, Ordensgründerin, Missionarin und Autorin, stehe mit ihren ausdrucksvollen Schriften im Fokus des Abends mit Leopold Hager. „Dieser wird am Flügel seinen unglaublichen 90. Geburtstag feiern.“ Ildikó Raimondi wird „schönste romantische Liedlyrik von Komponistinnen interpretieren“. Don Giovanni einmal anders heißt es am 27. August, wenn die Oper in einer Fassung ür Flöte und Streichtrio von Johann Nepomuk Wendt über die Bühne geht. Am 7. September wird der Tag der Volksmusik gefeiert. Wann d'Musi spüt heißt es an dem Nachmittag vor dem und im Schloss Mattsee. Schließlich wird am 9. September in der Stiftskirche das Festliche Finale begangen. Das Vision String Quartet – Florian Willeitner, Daniel Stoll, Sander Stuart und Leonard Disselhorst – spielt Werke von Edvard Grieg, Florian Willeitner und Antonín Dvořák. „Florian Willeitner, Schüler von Benjamin Schmid, hat in Mattsee als Komponist schon mehrmals großen Beifall erhalten. Diesmal gastiert er mit seinem erfolgreichen jungen Quartett, mit einem eigenen Werk und zwei der ganz großen Streichquartette des 19. Jahrhunderts.“

MattseerDiabelliSommer - 13. Juni bis 9. September – www.diabellisommer.at

Bilder: MDS / Wolfgang Lienbacher; mds-könig; Harald Hoffman; Gabriele Roithner; privat