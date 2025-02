MOZARTEUMORCHESTER / GONZÁLES-MONJAS

28/02/25 Roberto Gonzáles-Monjas, Chefdirigent des Mozarteumorchesters, ist auch ein international anerkannter Violinist. Sein Können als Geiger präsentierte er mit zwei Violinkonzerten Mozarts, die einen raren Einzelsatz umspielten. Krönung des Donnerstagskonzertes war eine viel zu selten gespielte Sinfonie von Mozarts Freund Johann Michael Haydn.

Von Horst Reischenböck

Ab 1773 wagte sich Wolfgang Amadé in seiner Heimatstadt an die Gattung Solokonzert – vorerst einmal für Klavier (ex D KV 175). Dann gibt es ein verschollenes Geigenkonzert und schließlich den ersten erhalten gebliebenen Beitrag zur Gattung, das Konzert für Violine und Orchester Nr. 1 B-Dur KV 207. Es ist anzunehmen, dass er eben jenes erste Violinkonzert als fürsterzbischöflicher Konzertmeister ab 1775 in Salzburg selbst gespielt hat. Anno 2025 eröffnete damit Chefdirgent Roberto Gonzáles-Monjas das Abo-Konzerts am Donnerstag (27.2.) im Großen Saal des Mozarteums – mit sich selbst als Solisten. Die Interpretation sprühte Funken besonders in den Ecksätzen. Das finale Presto förmlich exzessiv bis an den Rand der spieltechnischen Grenzen im Orchester.

Viel Temperament liegt in dem Werk, was vielleicht Fürsterzbischof Colloredo damals weniger behagt hat? Jedenfalls schrieb Mozart drei Jahre später ein gemächlicheres und lieblichers Rondo für Violine und Orchester B-Dur KV 269 für seinen Freund, den Geiger der Hofkapelle Antonio Bunetti. Es wird meist als Einzelstück aufgeführt. Im Großen Saal des Mozartums folgte diese Variante direkt und lud zum unmittelbaren Vergleich. Bevorzugt wird eindeutig die spritzigere Urfassung. Groß ist der Entwicklungsschritt zum Konzert für Violine und Orchester Nr. 4 D-Dur KV 218. Es ist das deutlich ausgefeiltere und im Solo-Part differenzierte Werk erklang mit Verve.

Johann Michael Haydn war ein Meister der Fugen-Technik, Mozart profitierte davon, denkt man an allein an die „Jupiter Sinfonie“ (welcher Gonzáles-Monjas übrigens im Mai ein erstes Gesprächskonzert widmen will). Die Symphonie C-Dur P 19 MH 384 wurde als eins der wenigen Werke zu Lebzeiten Johann Michael Haydns als Sinfonie a Grand Orchestra vom Wiener Verleger Artaria gedruckt. Das Werk wäre es absolut wert, öfter gespielt zu werden. Allein schon wegen der virtuosen kriegerischen Einschübe der Trompeten und Pauken, die das freundliche zentrale Rondeau mittels dramatischer Akzente aufbrechen – und zuletzt das kontrapunktische Vivace assai dominieren.

Diesen Facetten spürte Gonzáles-Monjas ebenso engagiert nach, wie er zuvor Mozarts Geigenstimme im Kontext des willig mitziehenden Mozarteumorchesters bis in feinste dynamische Schattierungen hin hat erblühen lassen. Brillant die, weil Mozart da keine hinterlassen hat, wohl eigenen Kadenzen des Solisten.

Bild: IMG artists / Marco Borggreve