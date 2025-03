PHILHARMONIE SALZBURG / GEZI PARK

06/03/25 Musik mit schier überbordernder Emotion: Fazil Says Gezi Park 1 mit den Zwillingen Ferhan und Ferzan Önder an den Klavieren und Rachmaninows Erste Sinfonie im Großen Saal des Mozarteums unter Lisi Fuchs und ihrer Philharmonie Salzburg.

Von Erhard Petzel

Wie viel ein Dutzend Jahre wiegt, hängt von den Verhältnissen ab. Was für ein Kind ein Leben ist, bedeutet für jemand Alten oft nur einen Wimpernschlag. Sind die Proteste um den Gezi Park durch zahlreiche wesentlich gröbere Verwerfungen inzwischen überlagert, ist es ein Verdienst Fazil Says, mit seiner damals politisch aktuellen Programmmusik ein wichtiges Ereignis in Erinnerung zu halten und zu vergegenwärtigen. Was wurde 2013 nicht erhofft und erwartet vom Bürgerprotest gegen die rücksichtslose Verwertung eines Naherholungsraumes durch einen zunehmend autokratisch agierenden Präsidenten in der Türkei. Und dann dieser Ausbund an Gewalt zur Niederschlagung einer friedlichen Demonstration, der die unerbittlichen Verhältnisse eindeutig darlegte. Eine der inzwischen zahlreichen und leidigen Erfahrungen politischer Desillusion.

Den drei Sätzen von Fazil Says Gezi Park 1 op. 48 sind Datum und Uhrzeit zugeteilt, der Charakter des Stückes erhellt aus den Angaben für die Situation. Eine Vorlage für reiche Klangfarben-Arbeit durch die beiden Klaviere und das mit Schlagwerk angereicherte Orchester von zarter Innigkeit bis wüstem Treiben. Also ganz nach Gusto des Orchesters, das sich nach Herzenslust verausgaben kann. Und dem in Schwarz und Gold glitzernden Zwillingspaar Ferhan und Ferzan Önder an den Tasten (sie spielten schon die Uraufführung am 24. Oktober 2013). Wer sein Temperament durchgehen lässt, hat Augen- und Ohrenmerk wohl mehr auf seinen Rausch gerichtet, als auf die langweilige Balance zu den anderen zu achten. So wirkte am Mittwoch (5.3.) im hoch akustischen Großen Saal des Mozarteums der Gesamtklang dick aufgetragen, wenn die Gefühle aufwallen. Die Intensität des Programms entscheidet sich letztlich am Hörenden, sowohl Stille wie Bewegungen und die Polizeigewalt sind aber deutlich herausgestellt.

Des Publikums Euphorie erwirkt zwei Draufgaben der Pianistinnen, das vierte der Four Movements for Two Pianos von Philip Glass und Astor Piazollas Libertango in der Fassung für zwei Klaviere.

Dass die Erste Sinfonie d-Moll op. 13 von Sergei Rachmaninow mit der ersten Programmhälfte ziemlich perfekt zusammen geht, stellt sich als Überraschung heraus. Des Russen früher Kompositionsstil deckt sich gar nicht so schlecht mit dem des lebenden Türken. Beide haben ein ähnliches Empfinden für Effekte und Pathos und weisen auch handwerklich Parallelen auf. Beide lieben die Bewegung in symmetrischen Perioden mit Wiederholungen und Sequenzen und insistierenden Ostinati. Beiden eignet die Vorliebe für elegische Melodiebögen, Stimmungskontraste und ausufernde Eruptionen. Beide profitieren von der Hingabe der Ausführenden. Während Elisabeth Fuchs sich in die Wallungen des Komponisten aufrichtig einlebt und seine Absichten ernst nimmt, war angeblich die Uraufführung 1897 unter Alexander Glasunow zu Rachmaninows Entsetzen der völlige Reinfall.

Es ist auch nachvollziehbar, dass dem Zeitgenossen das Werk so auf die Nerven gegangen sein mag, dass er es angeblich ungenügend geprobt und im Rausch aufgeführt habe. Man kann Rachmaninows Pathos wahrscheinlich auch unausgewogen und affektiert empfinden. Zu überzeugender Melodik bündeln sich die motivischen Bewegungen eher ungern in ihren steten Anläufen und Abschwüngen. Eine Fuge in der Durchführung des ersten Satzes wird unter scharfen Akzenten gepeitscht und mündet in militärisches Auftrumpfen. Thematisch völlig zerrissen das Allegro animato des zweiten Satzes, desgleichen, nur behäbiger, das Larghetto, das wenigstens in einem betörenden Klarinetten-Pianissimo erstirbt. Im Abschluss des Allegro con fuoco jagen Trompeten und kleine Trommel das Orchester zu zerrissenem Furor, großes Schwelgen weicht gehetzter Aufgebrachtheit, bis sich aus einsam sonoren Bässen im Glanz des Holzes die nächsten Gefühlswallungen aufschaukeln. Man kann das wahrscheinlich sowohl hassen wie auch lieben.

Die Liebe von Dirigentin und Orchester haben hier ein zwar charakterlich unausgeglichenes, aber nichts desto weniger liebenswertes Kind geschaukelt bis zu seinem kuriosen Schlussdoppelschlag. Das allgemeine Glück vollendet sich dann in Dvoraks Slawischem Tanz Nr. 8 op. 46 als Draufgabe.

