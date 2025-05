Einer der weltweit besten Jazzclubs

f Share Tweet JAZZIT 06/05/25 Das Jazzit wurde vom renommierten DownBeat Magazin aus den USA heuer als Great Jazz Venue in die Gruppe der besten Jazz Clubs weltweit gewählt. Das ist nicht das erste Mal. Schon 2013, 2015, 2016, 2017 und 2018 durfte man sich über diese Auszeichnung freuen. Für Jürgen Vonbank, Geschäftsführer und künstlerischer Leiter des Jazzit, ist diese Anerkennung „eine Bestätigung unserer Arbeit, die mit vergleichsweise moderaten Ressourcen geschieht“. Weiter betont er: „Mit nur drei fest angestellten Mitarbeiterinnen und mitarbeitern konnte das Jazzit im vergangenen Jahr 230 Veranstaltungen realisieren und damit rund 24.000 Besucherinnen und Besucher erreichen.“ Die Besucherzahlen seien somit das dritte Jahr steigend. Auch 2025 wird das Jazzit wieder internationale Jazzgrößen nach Salzburg bringen. Eines der Highlights ist das Konzert von Kenny Garrett am 19. November. Der weltbekannte Saxophonist, der durch seine Zusammenarbeit mit Miles Davis Berühmtheit erlangte, tritt mit seinem Ensemble Sounds from the Ancestors auf. Das 2024 erstmals erprobte Format der Jazzit:Residency findet in der zweiten Jahreshälfte seine Fortsetzung. Die 2024 mit dem österreichischen Jazzpreis für die beste Newcomerin ausgezeichnete Saxophonisten Yvonne Moriel wird von Oktober bis Dezember jeweils einmal pro Monat unterschiedliche Projekte zwischen Modern Jazz und Kammermusik präsentieren. Auch bei Take The A-Train, wieder einem Fixpunkt im Kalender des Jazzit, wird sie auftreten. Dieses Festival wird heuer zum 11. Mal stattfinden, von 11. bis 14. September. Das Vorhaben, mehr weibliche Künstlerinnen zu präsentieren, werde aber auch abseits der Jazzit:Residency weiterhin in die Tat umgesetzt, versichert Jürgen Vonbank. „Exemplarisch zu nennen wäre hier der Auftritt der gefeierten mongolischen Senkrechtstarterin Enji, die am 30. Mai ihr neues Album präsentieren wird, sowie die für ihren psychedelischen anatolischen Funk & Soul bekannte Gruppe Derya Yıldırım & Grup Şimşek – live zu hören am 27. Juni.“ Die erfolgreich gestartete Reihe Jazzit Club Nights, die eine Brücke zwischen tanzbarer Live-Musik und DJ-Kultur schlägt, findet ihre Fortsetzung. Nächster Termin ist am 23. Mai mit dem Duo Acid Zone aus Berlin (bestehend aus Ziggy Zeitgeist und Àbase), dem österreichischen Jazz-Electronic Artist Dorian Concept, sowie der Salzburger DJ Rova. (Jazzit) www.jazzit.at

