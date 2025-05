Die allerbeste Chorwelt

f Share Tweet LANGE NACHT DER CHÖRE 27/05/25 Katakomben. Saurierhalle (kein Irrtum). Goldene Kugel. Domkrypta... Ein Fixpunkt ist seit elf Jahren die Lange Nacht der Chöre am Vorabend von Christi Himmelfahrt. Am Mittwoch (28.5.) laden 63 Chöre an zwanzig Locations ins Reich der Vokalmusik. Zuvor – um 18 Uhr im Großen Festspielhaus – steigt das Galakonzert Die beste Welt. Den Abschluss feiern „Nachtn spat“ alle zusammen im Hof zu St. Peter. Von Heidemarie Klabacher Ebenfalls noch im „Vorfeld“ der Langen Nacht der Chöre findet am Mittwoch (27.5.) bei freiem Eintritt und öffentlich zugänglich für alle Interessierten bereits ab 9 Uhr vormittags in der Großen Aula das Bezirkssingen der Salzburger Schulchöre statt. Sie kommen diesmal aus dem Flachgau und aus der Stadt Salzburg. Das Galakonzert zur Eröffnung der Langen Nacht der Chöre im Großen Festspielhaus um 18 Uhr ist zugleich das Festkonzert zum 25. Geburtstag des Chorverbandes Salzburg. Mit dem aus namhaften Vokalensembles zusammen gestellten 250 frau- und mannstarken Großchor feiert das Sinfonische Landesjugendblasorchester Salzburg. Sprecherin ist Kathi Gudmundson. Orchester- und Chorleitung haben Gregor Kovačič und Helmut Zeilner. Im Zentrum steht das titelgebende Auftragswerk Die beste Welt von Matthias Werner auf einen Text von Walter Müller. Die mitwirkenden Chöre: Kammerchor KlangsCala des Musikum Salzburg (Helmut Zeilner); Vokalensemble QuasiSolo (Thomas Huber), Universitätschor Salzburg (Alex Steinbacher), Jugendkantorei am Salzburger Dom (Gerrit Stadlbauer), Oberstufenchor der Ursulinen Salzburg (Marcia Sacha), Oberstufenchor St. Rupert (Barbara Reiter), Chorleiterakademie des Musikums (Helmut Zeilner) und Männerstimmen Borromäum (Moritz Guttmann). Das Galakonzert ist eine Kooperation des Chorverbandes mit der Kulturvereinigung, dem Blasmusikverband und der Orchesterakademie Salzburg. Es gibt noch weitere Prä-Ludien: Ebenfalls um 18 Uhr wird im Dom eine Pontifikalvesper gefeiert. Es erklingt das Regina Coeli für Soli, Vokalensemble und Orgel von Michael Kapsner, es singt das Vokalensemble Allegro con brio unter Judith Trifellner-Spalt. Um 19 Uhr gibt es in der Kollegienkirche die Maiandacht Musik und Predigt. Es singt der Rifer Vielklang unter Magdalena Bränland. Es predigt Irene Schulte, die Geschäftsführerin der Industriellenvereinigung Salzburg. Ebenfalls um 19 Uhr gibt es in der Franziskanerkirche eine Vorabendmesse mit musikalischer Umrahmung durch das Vokalensemble der Auferstehungskirche Salzburg unter Jan-Steffen Bechtold. Dann geht es wirklich los. Um 20.15 Uhr beginnt die elfte Lange Nacht der Chöre. „1.400 Sängerinnen und Sänger sind zu hören. Sie repräsentieren die bunte Vielfalt des Chorgesangs in Salzburg“, sagt Landeschorleiter Helmut Zeilner. Vom Solistenensemble bis zum sechzig-stimmigen Chor singen an zwanzig Schauplätzen 63 Formationen. „Besonders stolz sind wir auf die Jugendbühne in der Sala Terrena“, sagt der Landes-Jugendreferent Moritz Guttmann. Erwartet werden die Chöre des BORG Nonntal, der MS Eugendorf, des PG Borromäum oder der Jugendchor Vokapella. Jeder Chor hat ein etwa fünfundzwanzig-minütiges Programm vorbereitet, das auf Publikumswunsch wiederholt werden kann. Danach werden die Schauplätze gewechselt. Vom Vokalquartett Auftakt über die Chorgemeinschaften Leogang oder Leopoldskron bis zu vocal orange reichen die Namen der Mitwirkenden. Der Romanische Keller, die Säulenhalle im Rathaus, der Carabinierisaal, das Palais Kuenburg oder das Rupertinum sind einige weitere Locations. Gedruckte Programmfolder gibt es in der Stadt Salzburg im Klosterladen St. Peter, in der Tourismus-Info am Mozartplatz, der Bäckerei Funder im Nonntal sowie in allen Raiffeisen-Filialen. Im Land Salzburg legen alle Musikum Standorte (sowie Musikschulen im angrenzenden Oberösterreich), die Raiffeisenbanken und die Raiffeisen Lagerhäuser Programmfolder auf. Mit dem letzten gesungenen Akkord im Hof zu St. Peter muss nicht Schluss sein: „Wer bei der Langen Nacht Feuer gefangen hat und selbst in einem Chor mitsingen möchte, hat gleich im Anschluss die Gelegenheit, den einen oder anderen Chor persönlich bei einer offenen Probe kennen zu lernen und erste Kontakte zu knüpfen“, sagt Landeschorleiter Zeilner. „Die Woche der Offenen Chorproben findet traditionell nach der Langen Nacht statt.“ Probentermine finden sich auf der Website des Chorverbandes sowie im Programmfolder zur Langen Nacht der Chöre. Lange Nach der Chöre – Mittwoch 28. Mai ab 20.15 – www.salzburg.langenachtderchoere.at

Karten für das Galakonzert um 18 Uhr – www.kulturvereinigung.com; eine limitierte Zahl ermäßigter Karten für Chöre gibt es beim Salzburger Chorverband – www.chorverbandsalzburg.at Bilder: Chorverband Salzburg Weiter >