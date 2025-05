Tiefe Basstöne, Strings und Spiritual Jazz

JAZZ & THE CITY 28/05/25 Das Festival Jazz&TheCity des Altstadtverbandes Salzburg findet heuer von 16. bis 19. Oktober statt. Es hat eine neue Leitung. Bei der Programmgestaltung will man künftig auf teamwork setzen. „The city sounds together" ist Motto und Leitsatz der neuen Festivalausrichtung, und das soll schon bei der Entstehung des Programms so sein. Man setzt erstmals nicht auf das Ein-Kuratoren-Modell, sondern auf ein Team. Die künstlerische Konzeption und Koordination übernimmt Markus Deisenberger, der unter anderem mit Katrin Pröll (Salam Music) und Jakob Flarer (Saudades) das Programm erarbeitet. Dabei wird verstärkt auf World Music, Crossover und lokale Kooperationen gesetzt, die dem Festival eine neue, frischere Ausrichtung geben sollen. Der äußerst vitalen österreichischen Jazz-Szene soll diesmal mehr Raum als in den vergangenen Jahren zukommen. Es werden junge, aufstrebende Acts genauso wie etablierte Formationen zu sehen sein, wie beispielsweise Muriel Grossmann und Christoph Pepe Auer. Trotz dieses Fokus auf die heimische Szene werden auch erfolgreiche internationale Musik-Acts wie Ben LaMar Gay, Aita Mon Amour und Adam Ben Ezra zu erleben sein. Der neue künstlerische Koordinator Markus Deisenberger intensiviert altbewährte bestehende Kooperationen. Mit der Universität Mozarteum etwa verbindet Jazz&TheCity eine langjährige Zusammenarbeit, die neben einer eigenen Bühne heuer auch durch verstärkte Präsenz von Lehrenden und Studierenden auf den großen Bühnen des Festivals ausgebaut wird. Zum ersten Mal wird es eine Kooperation mit Eleven Empire (Rockhouse Salzburg) geben. Ein Spiritual Jazz-Schwerpunkt, überraschende Crossovers in Richtung Pop, Klassik, Electronic und World Music sowie eine Nightline erweitern das Musikangebot um neue Genres und Clubsounds und werden ganz gezielt auch ein jüngeres Publikum ansprechen. Das Andocken von Jazz&TheCity an der lokalen DJ-Szene in mehreren Locations, wie im Jazzit und in der SZENE Salzburg, ermöglicht einen nahtlosen Übergang des Konzertreigens in den Spaß auf dem Dancefloor. So wird Jazz als eine nach allen Richtungen offene Musik präsentiert, die durch ihren Groove Menschen bewegt und durch ihre sinnliche Qualität Transzendenz erfahrbar macht. Ein dem Bass als fundamentales Instrument des Jazz gewidmetes Special mit dem Titel Tiefe Töne lässt ebenso aufhorchen wie ein weiterer Schwerpunkt zu gewöhnlichen und ungewöhnlichen Saiteninstrumenten, den Strings. (Altstadtverband) Jazz&TheCity, von 16. bis 19. Oktober bei freiem Eintritt in der Salzburger Altstadt – Programmdetails in Kürze – salzburgjazz.com Bilder: Altstadtverband / Victoria Schaffer (1); Henry Schulz (2)