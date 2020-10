Auf die Szene wird man verzichten

f Share Tweet OSTERFESTSPIELE 2021 07/10/20 Covid-19 hatte sie schon – also keine Sorge, dass den Osterfestspielen 2021 die Prinzessin Turandot abhanden kommt. Sonst aber zwingt Corona die Osterfestspiele doch zu einem gravierenden Schritt, die Oper von Puccini betreffend: Die beiden Vorstellungen werden konzertant gegeben. „Wir haben uns entschieden, nicht ganz auf dieses großartige Werk verzichten zu wollen, aber der derzeitigen unsicheren Lage Rechnung zu tragen“, so der Dirigent Christian Thielemann. Und mit einem Schuß Zweckoptimismus: „Ein Werk dieser Größe und Komplexität profitiert in diesen Zeiten von der vollen Konzentration auf die musikalische Seite.“ Neben Anna Netrebko sind Yusif Eyvazov als Calaf und Golda Schultz als Liù vorgesehen. Nikolaus Bachler, seit Juli dieses Jahres geschäftsführender Intendant der Osterfestspiele Salzburg, setzt bei der Belegung des Zuschauerraumes auf das Modell Salzburger Festspiele mit Anpassungen an die aktuellen Richtlinien des Ministeriums: „Wir werden ab sofort mit der Vergabe der Tickets beginnen und können pro Vorstellung knapp 1.400 Karten auflegen – nur so können wir die Sicherheit unserer Gäste garantieren.“ Das Programm der drei Konzerte bleibt unverändert: Die Violinistin Hilary Hahn wird unter der Leitung von Sir Antonio Pappano Mozarts Violinkonzert KV 219 gestalten, danach spielt die Sächsische Staatskapelle Dresden Mahlers „Siebente“. Hilary Hahn bekommt den Herbert-von-Karajan-Preis der Osterfestspiele 2021. Denis Matsuev ist der Solist in Edvard Griegs Klavierkonzert, am selben Abend erklingt Richard Strauss’ Tondichtung „Ein Heldenleben“ (unter Thielemann). So wie schon 2018 ist Philippe Herreweghe mit seinem Collegium Vocale Gent eingeladen, diesmal mit Bachs h-Moll-Messe. Sir András Schiff wird das „Konzert für Salzburg“ als Pianist und Dirigent bestreiten. Auf dem Programm stehen Klavierkonzerte von Haydn und Mozart sowie Mendelssohns Schottische Symphonie. Musikerinnen und Musikern der Sächsischen Staatskapelle geben ein Kammerkonzert in der Großen Aula, zu hören sind die Streichoktette von Felix Mendelssohn Bartholdy und George Enescu. Ein weiteres Kammerkonzert, das im Museum der Moderne hätte stattfinden sollen, biete bietet zu wenig Platz für Musiker und Publikum und werde daher auf die Osterfestspiele 2022 verschoben. Auch das Kinderkonzert „Kapelle für Kids“ wird 2022 nachgeholt. (Osterfestspiele/dpk-krie) www.osterfestspiele-salzburg.at Bilder: Osterfestspiele Salzburg / Julian Hargreaves (1); Dana van Leeuwen, Decca (1)