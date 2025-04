OSTERFESTSPIELE / CHOWANSCHTSCHINA

13/04/25 Am Beginn stehen ein Blutbad und ein Schreiber, dem eine Falschnachricht in die Feder diktiert wird. Und am Ende der unfreiwilliger Selbstmord einer Menschengruppe und mit ihnen das berührende Ende zweier Menschen, deren Liebe ganz anders verlaufen wäre unter anderen politischen Umständen. – Modest Mussorgskis Oper Chowanschtschina bei den Osterfestspielen.

Von Reinhard Kriechbaum

Der „Schreiberling“ ist in der Inszenierung von dem Engländer Simon McBurney ein heutiger Journalist, der seinen Apple an die nächste Steckdose hängt. Er wird ordentlich hergenommen von einem Vertreter des „Deep state“, sprich der Zaren-Sympathisanten. Fake News werden im Kreml und bei der Bevölkerung ankommen. Nachdem Esa-Pekka Salonen im Orchestergraben die Sonne hat in jenen betörenden Farben aufgehen lassen, die Dmitri Schostakowitsch den Noten von Mussorgski geschenkt hat, ziehen der Tenor Wolfgang Ablinger-Sperrhacke und der Bass Daniel Okulitch (Schaklowityi) im anschaulich-erregten Disput hinunter in die Dunkelheit eines Kampfs um die politische Macht.

Es herrscht erheblicher Testosteron-Überschuss im Russland des ausgehenden 17. Jahrhunderts. Nicht nur das lässt und in Chowanschtschina an heutige Machenschaften im Kreml denken (und nicht nur dort). Wie vor ein paar Jahren der Rebell Prigoschin bei einem Flugzeugabsturz muss in Mussorgskis Oper der Titelgeber, Fürst Iwan Chowanskij, dran glauben. Er hat eine Freischärler-Gruppe, den Strelitzen, gegen die Zaren-Parteigänger in Stellung gebracht. Auch andere Gruppen ringen um die Hegemonie in dem als Staatswesen noch nicht gefestigten Russland. Der Mönch Dosifej, hier in fesselnder Gestalt und mit rhetorisch hochexpressiver Stimme von Ain Anger, ist der charismatische Anführer der Altgläubigen. Das ist eine religiöse Gruppe, die sich gegen die Hinwendung der Orthodoxie zur (zuletzt siegreichen) Zarenclique wendet.

Auch die Nationalisten sind also in sich gespalten. Die starken Männer – musikalisch in rabenschwarzer Bass-, bestenfalls Baritonlage – sind untereinander spinnefeind. Bei einem Gipfelgespräch der Fädenzieher führt schon die Frage nach dem Hinsetzen an den Verhandlungstisch beinah zur Eskalation. Da sind bei den Osterfestspielen nun auch sängerische Alphamänner am Werk. Vitalij Kowaljow als Fürst Chowanskij, Mathew White als Fürst Golizyn und Ain Anger als Dosifej: Eine solche Trias sinistrer, ur-eigennütziger Verschwörer muss man erst zusammenbringen für eine Produktion.

Wie die Sache historisch ausgegangen ist? Die Zaristen haben Oberhand behalten, Peter – dem die Nachwelt das Etikett „der Große“ aufgeklebt hat – ist Zar geworden. Die Revolte des Chowanskij ist dann als Chowanschtschina, ganz frei übersetzt „ Chowanskij-Schweinerei“, in die russischen Geschichtsbücher eingegangen. Geschichte schreiben bekanntlich die Sieger.

Nach einer Briefaussage Mussorgskis habe er mit der Oper „die Vergangenheit in der Gegenwart“ beschreiben wollen. Da hakt Regisseur Simon McBurney ein, und er kommt ohne bracchiale Verheutigung aus. Laptop, ja, und ein aktuelles Gewand-Mischmasch. Und Handkamera mit Projektion. Visuelle PR ist schließlich unverzichtbar beim Ringen um die politische Hegemonie. Aber die Sache kommt eben nicht nur heutig, sondern zeitlos daher. Chowanskij wird in der Badewanne ermordet wie einst Marat in der Französischen Revolution. Wenn die Machtgierigen zusammensitzen, könnte man genau so an ein Treffen zwischen Trump, Musk und anderen Ultrareichen denken. Statt Chowanskijs Strelitzen rücken dort dicke Geldbündel gen Washington vor. Solche Assoziationen weckt der Regisseur ganz zwanglos und doch bezwingend.

Dies kann natürlich nicht nur von Bühnenseite her so eindringlich gelingen. Esa-Pekka Salonen lässt das Finnish Radio Symphony Orchestra gestochen scharf musizieren. Wärme ist eine weniger ausgeprägte Eigenschaft, dafür ist jeder Farbton der Schostakowitsch-Bearbeitung präzis und handfest gefasst. Mussorgski als Vorläufer des Expressionismus, eines Opern-Sprechgesangs, der damals (um 1870) so noch gar nicht „erfunden“ war. Die Interpretation erzeugt nicht selten Gänsehaut.

Die Chowanschtschina-Musik hat viele Väter, Mussogski, Schostakowitsch, Strawinsky – und hier noch Gerard McBurney. Er hat elektronische Klanginstallationen erdacht, erst als eine Art „Zwischenaktsmusiken“ und gegen Ende – weil der Operntorso fürs Finale ja nur mehr wenige notierte Gedanken Mussorgskis bereit hält – als auratische Lückenfüller. Unmissverständliche elektronische Drohgebärden sind das, aber zuletzt mischt sich sogar Vogelgezwitscher in die Cluster und Geräusche.

Das ist die stimmige akustische Umgebung fürs traurige Ende der komplizierten Liebensgeschichte zwischen dem Fürstensohn Andrej Chowanskij und Marfa. Was für eine Opernfigur! Nadezhda Karyazina schenkt dieser Frau ein Farbpanorama von Sopran-Helle bis zu orgelnden, geradezu urmystischen Alt-Tiefen. Das entspricht dem eigentlich unauslotbaren Rollenbild. Marfa wird als „Hexe“ verunglimpft und gefürchtet von den Männern. Sie ist Wahrsagerin, Frauen-Wortführerin, ein Wesen zwischen Gespielin und Halbgöttin. Sie liebt Andrej wirklich, aber dieser Tenor-Tunichtgut (Thomas Atkins) hat vor allem eine deutsche Blondine (Emma/Natalia Tanasii) im Kopf. Die entgeht nur durch Marfas Einsatz knapp einer Vergewaltigung.

Am Ende, wenn der Mönch Dosefej und seine Parteigänger im Feuer enden, wird es zu einer Liebesszene kommen, die Tristan und Isolde beinah in den Schatten stellt. Das ist nicht nur ein musikalischer Kulmisationspunkt für Nadezhda Karyazina. Die Regie lässt sie da in Erinnerung nochmal alle Liebe, Verzweiflung, Frustration durchleben. Mit Zartheit bedeckt sie den Geliebten mit Asche, um gleich darauf in äußerster Wut den toten Körper damit zu bewerfen. Es geht unter die Haut.

Chowanschtschina ist eine herausfordernde Choroper. Der Slowakische Philharmonische Chor Bratislawa und der von Michael Schneider einstudierte Bachchor Salzburg verschmelzen zu einem slawisch-stimmigen Kollektiv. Das Partitur-immanente Testosteron wird in jeder Phrase des Männerchors hör- und fühlbar, aber auch mit den Damen ist nicht zu spaßen. Sei es mit den Ehefrauen der Strelitzen oder den „Perserinnen“, die dem totgeweihten Chowanskij die letzten Badewannen-Minuten versüßen.

Wie Simon McBurney diesen Chor bewegt, und vor allem, wie Tom Visser als Magier des Lichts diese Szenen beleuchtet, das gibt dieser Aufführung singuläre Aura. Die Menschenmassen suggerieren Gruppe und Individualität zugleich. Wenn sie loslaufen, wirkt die seitlich etwas verengte Bühne (die Produktion muss ja später auch in die New Yorker MET passen) denkbar riesig. Das ist unüberbietbares Regiehandwerk, wirkt wie weitergedachte Ideen von Sergej Eisenstein. Dies in einem Nicht-Bühnenbild aus metall-grauen Wänden mit Lichtbändern, unterschiedlich steil ansteigend oder sich öffnend nach hinten (Rebecca Ringst). Nichts lenkt ab von der Konzentration auf die Machenschaften der Protagonisten und auf den Chor. Eindringlichkeit und Lebensnähe ohne Cinemascope. Das hat man so an diesem Ort noch nicht gesehen.

Zweite Aufführung bei den Osterfestspielen am Montag, 21. April, 17 Uhr – osterfestspiele.at

Bilder: Osterfestspiele Salzburg / Inés Bacher