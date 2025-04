Osterfestspiele Berichte von den Osterfestspielen

Das Programm der Osterfestspiele Bild: OSF/Clibe Barda

Wunschkonzert mit Traumfinale

OSTERFESTSPIELE / ORCHESTERKONZERT II 16/04/25 Opernherz, was willst du mehr. Die Sopranistin Sondra Radvanosky, der Tenor SeokJong Baek und der Bariton Boris Pinkhasovich machten das Podium des Großen Festspielhauses am 15. April zur Bühne. Dabei wurden sie vom Mozarteumorchester Salzburg unter einem jungen Einspringer auf Händen getragen. Von Gottfried Franz Kasparek Das Mozarteumorchester ist eben auch ein gestandenes Opernorchester und weiß, wie man singende Menschen mitteilsam und leuchtkräftig begleitet. Der kurzfristig für Tabita Berglund eingesprungene junge britische Dirigent Finnegan Downie Dear gab dabei eine erfreuliche Visitenkarte ab. Er ist ein werkdienlicher Begleiter großer Stimmen und gestaltete auch die drei orchestralen Einschübe von Pjotr Iljitsch Tschaikowsky und Umberto Giordano mit sensibler Emotion. Die Polonaise aus Eugen Onegin krachte nicht, sie verbreitete beste Festeslaune, das Vorspiel zu Pique Dame vermittelte dunkle Dramatik und das Intermezzo aus Fedora war ein instrumentaler Gesang. Noch ein Einspringer reüssierte. Anstatt Simon Keenlyside verströmte der attraktive Russe Boris Pinkhasovich, derzeit auf allen großen Bühnen erfolgreich, seine machtvolle und dennoch belcanteske Stimme, im slawischen ersten Teil als Onegin und als Jeletzky in Pique Dame und nach der Pause mit der großen Szene von Verdis Macbeth. Schade, dass er den Gerard in Andrea Chenier noch nicht „drauf hat", wie man so sagt, weshalb dieser prachtvolle Monolog aus dem Programm gestrichen war. Es war vor allem Sondra Radvanovsky, die ihre Rollen nicht nur sang, sondern auch mit echter Hingabe spielte. So diente ein Notenpult als Schreibpult für die Briefszene der Tatjana aus Tschaikowskys Eugen Onegin. Auch gestaltete sie Antonín Dvořáks Nixe Rusalka und Giuseppe Verdis Lady Macbeth – wieder mit einem Brief in der Hand – raumgreifend. Mit ihrem sonst eher statischen jungen Tenorpartner machte sie das Finale aus Giordanos Andrea Chenier zum Bühnenereignis. Die US-Amerikanerin mit wohl osteuropäischen Wurzeln – ihr Russisch und Tschechisch klangen sehr glaubwürdig – gilt als Verdi-Spezialistin, ist jedoch ebenso im slawischen und im Verismo-Repertoire zuhause. Ihr lyrisch-dramatischer Sopran erfreute mit wundersam verinnerlichten Piani ebenso wie mit heller, metallisch legierter Strahlkraft in der Attacke. Sie ist ja auch als gefeierte Turandot unterwegs. Schön, dass sie in den Applaus mitatmende, hochkarätige Partner aus dem Orchester mit einbezog, insbesondere den Konzertmeister Markus Tomasi, den Solocellisten Marcus Pouget und die Harfenistin Katharina Teufel-Lieli. Der vom Bariton zum Spinto-Tenor gewechselte SeongJong Baek sang die Arie des Lenski mit Stilgefühl und Emphase, die Caruso-Nummer „Amor te vieta" aus Fedora mit stämmiger Leuchtkraft. Eine gut durchgebildete Stimme mit schön strahlendem Timbre verbindet sich mit sympathischer Erscheinung, auch in der Macduff-Arie aus Macbeth. Im Finale schaffte er es, die glühende Expressivität seiner Partnerin zu teilen. Andrea Chenier ist eines der echten Meisterwerke des Verismo. Da ist am tragisch verzückten Ende wahrlich „das Geheimnis der Liebe größer als das Geheimnis des Todes", wie es bei Giordanos Zeitgenossen Oscar Wilde und Richard Strauss in Salome heißt. Ein kulinarischer Abend der Extraklasse, vom soignierten Publikum eher verhalten, doch dankbar gefeiert. Bilder: Osterfestspiele Salzburg / Erika Mayer