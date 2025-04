Osterfestspiele Berichte von den Osterfestspielen

Dem Todesstachel zu begegnen

OSTERFESTSPIELE / BALLET PRELJOCAJ / REQUIEM(S) 18/04/25 Vom heute kaum noch gebräuchlichen Wort „greinen" leitet sich das Wort Gründonnerstag ab. Was würde am Beginn des christlichen Triduum sacrum, der „Heiligen Tage", besser passen als ein Requiem? Im Falle des Gastspiels der französischen Compagnie um den Choreographen Angelin Preljocaj im Haus für Mozart gleich Requiem(s) in der Mehrzahl. Von Horst Reischenböck Die Anfänge der katholischen Totenmesse gehen bis auf die Zeit der Regentschaft von Karl dem Großen zurück. Der weilte 803 hier und beförderte Salzburg in den Rang eines immer noch bestehenden Erzbistums. Bis zum Gedenktag Allerheiligen, an dem Requiemkompositionen zum unverzichtbaren Musik-Repertoire gehören, sollten allerdings noch fast zwei Jahrhunderte verstreichen. Mönche aus Cluny haben ihn initiiert. Und dann dauerte es noch 550 Jahre bis zur bis heute verbindlichen Form der Totenliturgie, aus der man allerdings im Zweiten Vatikanischen Konzil Mitte des 20. Jahrhunderts das effektsichere, aber als denn doch zu bedrohlich empfundene Dies irae herausredigiert hat. Was eigentlich sakralen Räumen zugedacht war, wandelte sich dann, mit Wolfgang Amadé Mozarts Torso als Leitstück, zum konzertanten Event. Der 1957 in der Nähe von Paris geborene Angelin Preljocaj, der sein nunmehr in der Opéra de Vichy beheimatetes Ballett vor vier Jahrzehnten (1984) gründete, ist natürlich nicht der erste, der solche Musik als Vorlage für ein Tanzstück hernimmt. Vor zwei Jahren verlor Preljocaj engste Verwandte. Seinen persönlichen Schmerz wollte er nun aber musikalisch nicht allein auf ein Werk allein gründen und mischte, gleichsam überkonfessionell orientiert, dunkel hämmernden Beat, gefolgt durch ein überaus langsam russisch getöntes Mozart-Lacrimosa, mit Kompositionen anderer Tonschöpfer zu einer tönenden Folie. Er bettete darin Kantaten Johann Sebastian Bachs, weiters Musik von György Ligeti, Olivier Messiaen, Jóhann Jóhannsson und Hildur Guŏdnadóttir bis zu einem Posaunensolo von Georg Friedrich Haas ein. Außer einer kurzen Episode, in der zwei rote Roben auftauchen, agiert die in dieser Tanzschöpfung neunzehnköpfige Gruppe in den von Eleonora Peronertti erdachten Kostümen reduziert auf die Todesfarben weiß und schwarz. Da agieren in einer Szene beispielsweise hoch aufragend zwei Bischöfe mit einer Tänzerin, und verpassen dieser einen Heiligenschein. Es begegnet uns ein Tänzerpaar in alt-spanischem Habit samt Kollegin inmitten, und auf einem Podest ein weiteres Trio, höllisch gehörnt. Nicolas Clauss schuf dazu anschauliche Video-Projektionen, die aktuell kriegsbedingt zerstörte Fassaden, Stacheldraht oder kahl aufragende Bäume nicht aussparen. Gegen Ende, als es darum geht, den Tod eines Jungen zu illustrieren, steuert Adrien Chalgard auch noch verdrehte Kinderkörper bei. Angelin Preljocaj sucht für seine Tanzkreationen ja gerne die Zusammenarbeit mit Kunstschaffenden aus verschiedenen Bereichen. In Requiem(s) sind alle die Tänzerinnen und Tänzer anderthalb Stunden nahezu ständig mit vollem körperlichen Einsatz in Bewegung. So manche exzessive Verrenkungen werden ihnen abverlangt. Sie gestalten stark assoziative Bilder, um den Tod nicht als Schrecken, auszumalen, sondern positiv zu verklären. „Aus der Wunde, die nie heilen wird, kann eine Art Freude entstehen" sagt der Choreograph in einem auf der Website der Osterfestspiele veröffentlichten Interview. „Wenn wir zu einer Beerdigung gehen, schwelgen wir in Erinnerungen, tauschen Gedanken aus, und manchmal lachen wir sogar." Und Rituale des Gedenkens helfen, dem Todesstachel zu begegnen – auch das ist ein Ansatz in dieser Arbeit von Angelin Preljocaj. Das Publikum im Haus für Mozart geizte nicht mit Beifall und ließ seine Begeisterung über das Gezeigte auch Angelin Preljocaj spüren. Bilder: Osterfestspiele Salzburg / Didier Philispart (3); Yang Fang (1)