Poesie der Verwandlung

HINTERGRUND / PFINGSTFESTSPIELE 30/05/25 Die Proben zur diesjährigen Opernproduktion der Salzburger Pfingstfestspiele laufen. Keine „fertige" Oper diesmal, sondern ein Pasticcio schönster Nummern von Antonio Vivaldi zu Geschichten von Ovid. Das Leitungsteam über Hotel Metamorphosis. Ihn habe das Pasticcio schon immer interessiert, erzählt Barrie Kosky. „Eine Form, in der man aus bereits bestehendem musikalischen Material – auch mit tänzerischen Elementen – etwas ganz Neues entstehen lassen kann." Als literarische Vorlage angeboten habe sich Ovid, von dessen über 250 mythologischen Geschichten Maler und Musiker über die Jahrhunderte inspiriert wurden. „Aus seinen Metamorphosen haben wir fünf Geschichten ausgewählt und diese mit insgesamt über vierzig Vivaldi-Stücken kombiniert", erzählt Kosky. Erzählt werde die Geschichte aus der Perspektive des träumenden Orpheus, dargestellt von der Angela Winkler.

Wie viele Opern Vivaldi tatsächlich geschrieben habe, sei unklar, erklärt Olaf A. Schmitt, mitverantwortlich für Konzept und Dramaturgie. „Bis heute werden immer wieder werden neue Werke Vivaldis entdeckt. Der Nachwelt blieb er primär als herausragender Instrumentalist anstatt als Komponist im Gedächtnis. Zu seinen Lebzeiten kannte man hauptsächlich die veröffentlichten Instrumentalwerke, die Opern und geistlichen Kompositionen wurden nach seinem Tod fast ganz vergessen“, so der Dirigent Gianluca Capuano. Erst 1926 habe die Forschung eine Sammlung von Autographen Vivaldis entdeckt, die auch sein Schaffen als Opernkomponist zugänglich gemacht hätten. „Einen entscheidenden Wendepunkt hat aber auch Cecilia Bartoli markiert, die mit ihrem 1999 veröffentlichten Album geradezu eine Vivaldi-Renaissance eingeleitet hat. Das hat ein ganz neues Licht auf sein Schaffen geworfen“. Die Intendantin der Osterfestspiele sei von der Pasticco-Idee begeistert gewesen.

Und warum keine ganze Oper. „Vivaldis Opern fehlt – im Gegensatz etwa zu Georg Friedrich Händel – mitunter ein wenig der große dramaturgische Bogen“, sagt der Regisseur Barrie Kosky. Im Pasticcio könne eine Auswahl musikalischer Höhepunkte aneinander gereiht werden. „Darunter sind Stücke, die Cecilia Bartoli, Lea Desandre und Philippe Jaroussky aufgenommen haben.“ Vor diesem Hintergrund wurden dann, auch im Hinblick auf die junge Künstlergeneration, die Stimmlagen ausgewählt und besetzt. Auch viele Tanz und Chor-Elemente seien dabei. Entstanden sei ein über dreistündiges Musiktheater. Emotionale Zustände sollen dem Publikum über die Figur des Orpheus nähergebracht werden. „Wir verwenden dafür eine wunderbare neue deutsche Ovid-Übersetzung, die durch eine große Klarheit besticht.“ Die Geschichte von Orpheus und Eurydike, wird aus Eurydikes Perspektive erzählt. Pygmalion kommt vor, dem es Venus ermöglicht, mit der von ihm erschaffenen Figur zu sprechen. „Arachne, Myrrha, Echo, Narzissus – allesamt Geschichten über Transformation.“ Seine Idee sei immer gewesen, dass der erzählende Orpheus von einer Frau gespielt wird, sagt Kosky weiter. Mit Angela Winkler habe er dafür die ideale Besetzung gefunden, die in der Lage sei, der Figur die nötige melancholische Tiefe zu verleihen. Der Titel des Stücks Hotel Metamorphosis leite sich ab von der Unterscheidung zweier Welten, einer realistischen Menschen- und einer surrealistischen Traumwelt. „Als Symbol für die wiederkehrenden musikalischen Zustände von Melancholie und Einsamkeit fungiert die sterile, anonyme Atmosphäre eines Hotelzimmers, die dann mit den emotionalen Zuständen einer Traumwelt gefüllt wird.“ Formal gebe es Passagen, in denen Text und Musik durch Pausen getrennt seien, andere, in denen die Texte mit Musik unterlegt würden. Die den Vivaldi-Opern entnommenen Arien und ihre Texte wurden passend zur betreffenden Situation des Pasticcios ausgewählt, die fünf Geschichten erzählen jeweils in sich geschlossene Episoden. Auf diese Weise entstehe innerhalb des etwa sechswöchigen Probenprozesses eine neue, beständigen Wandlungen unterzogene Partitur. (SF / dpk-klaba) Hotel Metamorphosis – Premiere ist am 6. Juni – www.salzburgerfestspiele.at Bilder: SF/Neumayr/Leo