INNSBRUCK / ALTÖTTING / PANORAMAGEMÄLDE

17/04/25 Noch steht der Baukran auf dem Mirabellplatz. Die Orangerie im Mirabellgarten, das ehemalige Barockmuseum, ist ja eine Großbaustelle. Dort wird das Sattler-Panorama 21026 seinen neuen Aufstellungsort finden wird. Wo gibt es eigentlich die nächsten vergleichbaren Rundgemälde?

Von Reinhard Kriechbaum

In Österreich muss man Innsbruck ansteuern. Das 1896 erstmals gezeigte Riesenrundgemälde zeigt die dritte Schlacht auf dem Bergisel 1809 – seit 2011 ist es im direkte Umfeld des historischen Schauplatzes, eben auf dem Bergisel, zu besichtigen. Es ist eines von weltweit 28 noch existierenden Panoramen aus der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg. Bis zu seiner Übersiedelung zählte es mit drei anderen Panoramen (Mesdag nahe Den Haag in den Niederlanden, Waterloo im wallonischen Belgien und Altötting) weltweit zu den letzten nahezu unverändert in ihrer Originalrotunde erhaltenen Panoramen. Deshalb war die Verlegung ins moderne Gebäude am gegenwärtigen Ausstellungsort (Tirol Panorama) nicht unumstritten.

Die Idee zu diesem Riesenpanorama hatte der Tiroler Schriftsteller Josef Calasanz Platter (1858–1905). Gemalt wurde es in nur drei Monaten vom Münchner Michael Zeno Diemer (1867-1939) unter Aufsicht des Historienmalers Franz von Defregger (1835-1921). Es ist oft übersiedelt worden. 1906 wurde es sogar in London gezeigt, in der Imperial Austrian Exhibition.

Das Salzburg geographisch nächste Panoramagemälde befindet sich im bayerischen Wallfahrtsort Altötting. In einem Kuppelbau ist dort auf einem Rundbild von 1.200 Quadratmetern in einem Kreis von 30 Metern Durchmesser detailgetreu das Leiden und Sterben Jesu gemäß der biblischen Überlieferung abgebildet.

In letzter Zeit ist dieses Panorama – das einzige in Europa mit religiöser Thematik – in die Schlagzeilen geraten, denn das unter UNESCO-Schutz stehende Monumentalgemälde scheint gefährdet zu sein. Schäden am Dach und Wassereinbrüche hätten laut den Betreibern das Gebäude und das Kunstwerk in Mitleidenschaft gezogen. In der Folge seien aufwendige Reparaturen nötig geworden. Zudem sei das Besucherinteresse zurückgegangen heißt es, der Betrieb also ein Verlustgeschäft.

Der Historienmaler Gebhard Fugel (1863-1939) ist der Schöpfer des 12 Meter hohen und 95 Meter breiten Gemäldes. Der Landschaftsmaler Josef Krieger (1848-1914) war eigens ins Heilige Land gereist, um die karge Landschaft auf Glasplatten zu fotografieren und um Kleidung und Leute dort zu erforschen. Den römischen Geschichtsschreiber Josephus Flavius studierten die Künstler ebenso wie damals neueste Ausgrabungsergebnisse.

Mit ihrem Werk ermöglichten sie den Menschen eine Zeitreise in eine Gegend, in die vor dem Zeitalter des Massentourismus kein Normalbürger kam. Gebhard Fugel , und ein spirituelles Erlebnis zugleich. Seit der Eröffnung im Jahre 1903 hebt Maria, unter dem Kreuz stehend, klagend die Arme zum Himmel, während die römischen Soldaten um das weiße Gewand Jesu würfeln. Fugel legte damit sein Meisterwerk hin. Der Künstler, der von einem oberschwäbischen Bauernhof stammte, hatte seine Ausbildung in Stuttgart erhalten und siedelte später nach München über. Er schuf viele Fresken und Altarbilder für Kirchen in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Italien und den USA. Gebhard Fugel finanzierte mit dem Architekten Georg Völkl das Rundgemälde und das Bauwerk selbst. Das Panorama wird nach wie vor nur mit Tageslicht beleuchtet, das an der Decke abgedunkelt und auf die Leinwand gelenkt wird.

Tirol Panorama mit Kaiserjägermuseum - www.tiroler-landesmuseen.at

Jerusalem-Panorama,15.3. Bis 31.10.2025 – www.altoetting.de

Bilder: Innsbruck Tourismus / Christian Vorhofer (1),Alexander Haiden (1); Touristinfo Altötting / Heiner Heine (2)