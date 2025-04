ZÜRICH / SAISONVORSCHAU 2025/26

11/04/25 Im Herbst 2025 wird Matthias Schulz, der von 2012 bis 2017 künstlerischer Leiter und kaufmännischer Geschäftsführer der Stiftung Mozarteum Salzburg war, neuer Intendant des Opernhauses Zürich. Er lädt auch wieder Anna Netrebko ein.

Von Oliver Schneider

Schon bei der Programmpräsentation ein Diskussionspunkt: Für Verdis La forza del destino in der Regie von Valentina Carrasco und mit Generalmusikdirektor Gianandrea Noseda am Pult wird Anna Netrebko als Leonora nach Zürich zurückkehren. Ob sich – wie bereits im Vorfeld eines Konzerts in Luzern – gegen den Auftritt politischer oder sonstiger Widerstand regen wird, wird sich zeigen. Wie auch andernorts, wird sich das interessierte Publikum wohl auch in Zürich um die Karten reißen, unabhängig davon, ob sich Anna Netrebko für manche Menschen deutlich genug von Wladimir Putin distanziert hat oder nicht. Matthias Schulz jedenfalls sieht ihr Verhalten als ausreichend an, um sie auch nach Zürich einzuladen. Das hat er auch an seiner letzten Wirkungsstätte als Intendant der Staatsoper Berlin so gehalten.

Man darf sich in der kommenden Saison in Zürich auf sage und schreibe dreizehn Premieren freuen. Darauf können andere Häuser in dieser Liga nur mit Neid blicken. Man muss dazu auch festhalten, dass Zürich auch keine Kulturmetropole wie Wien, London, oder Paris und das Einzugsgebiet begrenzt ist. Den Zürcherinnen, Zürchern und Besuchern aus den Nachbarkantonen kann man nicht jedes Jahr die gleichen Werke in wechselnder Besetzung vorsetzen.

Mozart, Richard Strauss, Verdi und Wagner sind selbstverständlich starke Stützen in Matthias Schulz’ Menüplan. Marc Minkowski wird für La clemenza di Tito in der Regie von Damiano Michieletto zurückkehren. Tugan Sokhiev wird mit Tannhäuser in der Dresdner Fassung das erste Mal eine Wagner-Oper dirigieren (mit Christian Gerhaher als Wolfram).

Eröffnet wird die Saison mit dem Rosenkavalier, für den man Joana Mallwitz am Pult und Lydia Steier als Regisseurin gewinnen konnte. Steier wird für ihre Regie auf ein szenisches Konzept zurückgreifen, das sich der Maler und Aktionskünstler Gottfried Helnwein für die Oper in Los Angeles ausgedacht hat. Es wurde dort aber nie realisiert. Diana Damrau wird die Marschallin verkörpern, Günther Groissböck einmal mehr ihren Vetter Ochs.

Matthias Schulz und sein neues Führungsteam bieten in den insgesamt Opernproduktionen einen guten Mix aus Stars als Zugpferden und jungen Sängerinnen und Sängern. Elina Garanča wird ihre letzte Carmen und in einer konzertanten La damnation de Faust an der Seite von Saimir Pirgu singen, Lisette Oropesa und Benjamin Bernheim gestalten eine Manon-Serie. Sonya Yoncheva, Jonas Kaufmann und Bryn Terfel werden wohl in Tosca für ein ausverkauftes Haus sorgen. Jonathan Tetelman wird als Werther sein Debüt in Zürich geben.

Das Opernhaus Zürich wird künftig auch den Festivalkalender bereichern. Jeweils vor Ostern wird es, in Zusammenarbeit mit anderen Zürcher Kulturinstitutionen, ein neues Barockfestival mit szenischen und konzertanten Opern und Konzerten geben. Im Zentrum wird das hauseigene Orchester für Alte Musik, La Scintilla, stehen, aber auch andere Orchester werden zu Gast sein. Im März 2026 wird Cecilia Bartoli als Cleopatra in Händels Giulio Cesare in Egitto in einer Koproduktion von David Livermore mit der Opéra de Monte-Carlo zu sehen sein. Philippe Jaroussky wird Aci, Galatea e Polifemo von Händel dirigieren, und Emmanuelle Haïm kommt mit ihrem Ensemble Le Concert d’Astrée für Jean-Marie Leclairs einzige Oper Scylla et Glaucus nach Zürich. Claus Guth wird sicherlich für eine interessante Psychologisierung der Handlung sorgen.

Die Moderne und Zeitgenössisches kommen ebenfalls nicht zu kurz: unter anderem mit der Uraufführung des experimentellen Musiktheaters Wie du warst! Wie du bist! von Simon Stehen-Andersen am Eröffnungswochenende im September, einem Cardillac von Paul Hindemith zum 100. Geburtstag des Werks sowie einer Koproduktion mit der Hamburgischen Staatsoper und der Oper Graz von Olga Neuwirths und Elfriede Jelineks neuem Werk Monster’s Paradise, für das Tobias Kratzer eine eigene Fassung erarbeiten wird.

Matthias Schulz will das Opernhaus stärker als bisher öffnen. „Wir wollen nicht weihevoll herüberkommen“, war eine der ersten Aussagen des neuen Hausherrn. Es wird eine dreitägige Eröffnung geben, während der das Opernhaus 24 Stunden geöffnet bleibt, Open-Air-Übertragungen auf den Sechseläutenplatz und einen Opernkinotag in kantonalen Kinos. In Zusammenarbeit mit 36 Musikschulen wird ein Kinderopernorchester gegründet, um die Opernhausfamilie nicht nur mit der erweiterten Anzahl von Vermittlungsformaten zu erweitern.

Die Aufbruchstimmung war bei der Spielplanpräsentation deutlich spürbar, obwohl schon die letzten 13 Jahre unter der Ägide von Andreas Homoki nach der langen Ära von Alexander Pereira als Intendant und Regisseur neue Sichtweisen und Einblicke boten. Wenn Schulz und seine Teams alle die Stränge, die jetzt aufgezeigt wurden, in den nächsten Jahren weiterverfolgen können, wird das Opernhaus wirklich zu einer Institution für die gesamte Bevölkerung, die es wert bleibt, nicht nur von Sponsoren und Mäzenen, sondern von der öffentlichen Hand substanziell unterstützt zu werden.

Und das Ballett? Cathy Marston, für die es die dritte Saison in Zürich ist, will mit Schlüsselwerken des Ballettrepertoires von Mats Ek, William Forsythe und Hans van Manen, zeitgenössischen neuen Choreografien und eigenen Kreationen in vier Premieren und fünf Wiederaufnahmen die Erfolgsgeschichte des Balletts Zürich fortschreiben.

Vorverkauf für Einzelkarten ab 21. Juni 2025 – www.opernhaus.ch

Das Ballett Zürich zeigt Cathy Marstons „Clara“ am 22. November 2025 gemeinsam mit dem Tonkünstler-Orchester im Festspielhaus St. Pölten – www.festspielhaus.at

Chor und Orchester der Oper Zürich sind am 26. März 2026 mit dem Verdi-Requiem zu Gast im Wiener Konzerthaus – konzerthaus.at

