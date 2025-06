Farewell mit Mendelssohn

ZÜRICH / ELIAS 18/06/25 Nach dreizehn Jahren verlässt Intendant Andreas Homoki das Opernhaus Zürich. Er verabschiedet sich mit einer szenischen Produktion von Mendelssohns Oratorium Elias. Von Oliver Schneider Drei Gründe habe es gegeben, sagt Homoki im Interview mit Dramaturg Claus Spahn, warum er Felix Mendelssohn-Bartholdys 1846 in Birmingham uraufgeführtes Oratorium als letzte Neuproduktion seiner Intendanz ausgewählt habe. Zum einen gehe der Begriff des Musiktheaters über die Oper hinaus, weshalb auch Oratorien eine Berechtigung zur szenischen Umsetzung haben. Zum anderen habe er einen Abend für den Chor des Opernhauses Zürich schaffen wollen. Und schließlich habe er ein Werk für Christian Gerhaher gesucht, mit dem er in Zürich schon einige Abende erarbeiten durfte (u. a. Wozzeck). Verortet haben Homoki und sein Bühnenbildner (Hartmut Meyer) den Abend in einem schwarz-grauen, abstrakten Raum mit einer Rampe in der Mitte der Drehbühne. Hier versucht der alttestamentarische Prophet Elias das Volk im Glauben an den jüdischen Gott zu halten. Dass er dabei auch selbst ins Zweifeln und Grübeln gerät, wenn er und die Propheten Baals ihre Götter um Feuer für das Verbrennen eines Stiers auf dem Altar anflehen und Gott erst im letzten Moment seinen Willen geschehen lässt, wer könnte das mit seiner intellektuellen Rollendurchdringung besser darstellen als Christian Gerhaher. Homokis Zeichnung von Elias ist auch ganz auf den großen deutschen Sängerdarsteller zugeschnitten. Jedoch: Anders als angekündigt sang Christian Gerhaher die besuchte B-Premiere und zweite Vorstellung nicht, sondern Rollendebütant Felix Gygli, Mitglied des Internationalen Opernstudios. Er überzeugte zwar mit einer ausgezeichneten Textverständlichkeit und ausreichend Durchschlagskraft. Aber man wünschte sich eine farbenreichere Stimme für den Elias. Vor allem konnte Gygli das ganz auf den intellektuellen Gerhaher zugeschnittene Rollenporträt nicht ausfüllen, auch wenn er in der Produktion in der Bass-Partie neben Gerhaher ohnehin immer dabei ist. Es wäre wohl auch vermessen, das von ihm zu erwarten. Gygli gab sich in jedem Fall alle Mühe, das Fehlen Gerhahers vergessen zu machen, was das Publikum auch zu Recht honorierte. Neben Elias ist das Volk der Israeliten der zweite Hauptdarsteller. Der ebenfalls ausscheidende Ernst Raffelsberger hat dafür den Chor und Zusatzchor des Opernhauses hervorragend vorbereitet. Sie fordern nicht nur von den Baal-Priestern und Elias Feuer, Wasser und Hilfe gegen Krankheiten, sondern spiegeln den Zuschauerinnen und Zuschauern immer wieder an der Rampe stehend mit Nachdruck, dass die Israeliten auch unsere inneren Hilferufe an schwache Götzen herausschreien, wenn sie singen „Gib uns Antwort, Baal". Homoki zeichnet das Volk auch nicht als eine homogene Masse, sondern als Summe von Individuen in Trenchcoats und Alltagskleidern (Kostüme: Mechthild Seipel). Ein Opernhaus darf sich glücklich schätzen, wenn es über einen sängerisch wie darstellerisch starken Chor wie Zürich verfügt und die Intendanz das mit einer auf ihn zugeschnittenen Produktion zu würdigen weiß. Aus den übrigen abstrakten und konkreten Rollen ragen Julia Kleiter als Witwe, deren Sohn Elias wieder zum Leben erweckt, und in der Sopranpartie mit gereifter, fokussierter Stimme sowie Wiebke Lehmkuhl als beseelter Engel und Alt hervor. Mauro Peter als Obadjah und Tenor hinterließ am Freitag (13.6.) einen zwiespältigen Eindruck. Berührend waren seine Piani, vor allem in seiner Arie im zweiten Teil klang seine Stimme aber in der Höhe angestrengt. Elias' Gegenspieler Ahab gibt Raúl Gutiérrez. Gianandrea Noseda gestaltet schon die Ouvertüre mit der Philharmonia Zürich sehr differenziert und ausdrucksvoll. Dadurch, dass Noseda und die Musiker sich auch in den Forte-Momenten der Partitur zurückhalten und den Solisten und dem Chor den Vortritt lassen, leisten sie einen wesentlichen Beitrag an die Aussagekraft der Umsetzung. Christian Gerhaher ist zumindest für alle weiteren Vorstellungen angekündigt und wird noch ein bisschen mehr als das fehlende i-Tüpfelchen für diese ohnehin gute Produktion liefern. Darauf darf man sich freuen. Und Andreas Homoki rundet seine an gelungenen Musiktheater- und Ballettproduktionen reiche Ära nochmals mit einem Höhepunkt ab. Aufführungen bis 6. Juli – www.opernhaus.ch Bilder: Opernhaus Zürich / Monika Rittershaus