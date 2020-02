Beethovens Zehnte?

BAD REICHENHALLER PHILHARMONIKER 10/02/20 Am Freitag, 14. Februar, eröffnen die Bad Reichenhaller Philharmoniker die Saison der Philharmonischen Konzerte. Sie steht, nahe liegend, heuer im Zeichen Ludwig van Beethovens. Es ist die letzte Saison von GMD Christian Simonis. Bezüge zu Beethoven ziehen sich durch alle sechs Abonnement-Konzerte der Philharmoniker, mal weniger offensichtlich, mal mehr, wie im Eröffnungskonzert Beethovens Zehnte. Unter Christian Simonis, der zum letzten Mal als ihr Chefdirigent die Saison eröffnet, spielen die Philharmoniker Werke von Jean Françaix, Johannes Brahms und von Beethoven. Eine zehnte Sinfonie ist allerdings nicht darunter. Es gäbe ja in der Tat Skizzen Beethovens zu einer Zehnten Sinfonie, aber die sind hier nicht gemeint. Es war die Erste von Johannes Brahms, die 1876 so genannt wurde, fast ein halbes Jahrhundert nach Beethovens Tod. Brahms musste lange mit dem Erwartungsdruck ringen, den er und seine Zeitgenossen empfanden: Wie kann man nach Beethoven noch Sinfonien schreiben? Erst im Alter von 43 Jahren sah er sich reif genug, seine erste Sinfonie zu vollenden. Er begab sich darin sehr deutlich, nachempfindend, zitierend, in die Welt seines Vorbilds. Und erreichte dennoch neue musikalische Welten. Auch der erste Komponist des Abends, Jean Françaix, verstand sich als innovativer Fortsetzer der klassisch-romantischen Tradition. Der Franzose erweist sich mit seiner Ouverture anacréontique als Klassiker im Gewand des 20. Jahrhunderts. Und Beethoven? Von ihm das Klavierkonzert Nr. 4. Die Münchner Pianistin Cordelia Höfer, die am Mozarteum unterrichtet, spielt dieses Werk, das wie kaum ein anderes Klavierkonzert die nachfolgende Komponisten-Generationen ansprach. Die Philharmonischen Konzerte der Bad Reichenhaller Philharmoniker waren im vergangenen Jahr so gut besucht wie seit 2011 nicht mehr. Die durchschnittliche Auslastung lag bei mehr als 90 Prozent. Für dieses Jahr seien die Abonnentenzahlen weiter gestiegen. Beethovens Zehnte. Erstes Abonnementkontert am 14. Februar, 19.30 Uhr im Theater Bad Reichenhall – www.bad-reichenhaller-philharmoniker.de Bild: Bad Reichenhaller Philharmoniker