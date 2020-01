Indian Winter

f Share Tweet SÖLDEN / INDIAN GIRL 03/01/19 Über Jahre hat Hubert Lepka Hannibal die Alpen überqueren lassen – eine Hyper-Formvon Maschinen- und Menschentheater unter freiem Himmel in exponierter Höhe. Auch heuer ist der Salzburger Regisseur wieder in Sachen Theater-Event in Sölden tätig. Ort des „live gespielten Kinos im Agenten-Genre“, wie Hubert Lepka die hybride Theaterform beschreibt, ist der Gaislachkogl in Sölden. Viel Platz für Lepkas „Panoramic Live Cinema“ auf einer fußballfeldgroßen Projektionsfläche. Die Top-Skifahrer der Skischule Sölden-Hochsölden sind dabei und ein internationales Schauspielerteamam am Werk. Natürlich kommt auch wieder Wintersportgerät zum Einsatz: Man sieht futuristisch anmutende Speedoos, Szenen im unterirdischen Tunnel (durch den sonst die Schifahrer rutschen), schwindelerregende Stunts auf der Gondel und High-Speed-Seilwinden. Indian Girl komprimiere vor den Augen der Zuschauer „Performance und High Power Projektion zu einer Live-Skishow“ erklärt Hubwert Lepka. Der Plot: Indian Girl heißt der neueste Films des internationalen Schauspielstars Shangri-Bai. Sie hat eben die alpinen Action-Szenen in Sölden gedreht und stellt den Filmtrailer samt Musik und Special Effects bei einer Fashion-Show am Gaislachkogl vor. Mit dabei sind Martin, ihr lokaler Skitrainer und Nicole, Ex-Rennläuferin und die Managerin von Shangri-Bai. Als Highlight soll das Team der Skischule Sölden Hochsölden sein skifahrerisches Können zeigen, aber da erschreckt ein pyrotechnischer Knall Shangri-Bai. Steckt vielleicht das Varanische Ski-Nationalteam dahinter? Ist dieses “Nationalteam” nur eine Tarnung für den Geheimdienst des autoritären Heimatlandes von Shangri-Bai? Sie kündigt spontan eine Pressekonferenz zur Lage daheim an. Nicole ist darüber alles andere als erfreut und spielt plötzlich eine dubiose Rolle, denn es ist nicht mehr klar ob sie Freundin oder Agentin des Geheimdienstes ist. Für die Hauptrollen sind jeweils zwei oder gar drei Darstellerinnen bzw. Darsteller aufgeboten: Die Titelrolle beispielsweise spielen Anna Maria Müller und eine Kollegin namens Lissy live, Emily Schmeller war Shangri-Bai in den Filmszenen. Zwanzig Minuten dauert die Perrformance, eine Produktion von Lawine Torrèn in Zusammenarbeit mit lokalen Tourismuseinrichtungen. (Lawine Torrèn) Indian Girl, Aufführungen bis 25. März 2020, jeweils mittwochs 20.20 Uhr – www.lawinetorren.com/indian-girl Bilder: Lawine Torrèn / Magdalena Lepka (2), Ernst Lorenzi (1) Weiter >