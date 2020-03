Schutzmasken anstatt Lohengrin-Kostüme

TIROLER FESTSPIELE ERL / ABSAGE 31/03/13 Seine Strabag-Baustellen wird Hans Peter Haselsteiner vermutlich schneller in Gang bringen als die von ihm wesentlich mitgetragenen Tiroler Festspiele Erl. Diese wurden für den kommenden Sommer abgesagt. Mitbetroffen ist die Camerata Salzburg. „Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass die Ansammlung von Menschen in größerer Zahl mindestens bis zum Herbst des Jahres nicht gestattet werden wird", schreiben Haselsteiner (er ist Präsident der Tiroler Festspiele Erl) und das Leitungsteam Bernd Loebe und Natascha Müllauer. „Wir werden bis dahin keine Proben, geschweige denn Aufführungen, vor Publikum abhalten können. Daher mussten wir uns dazu entscheiden, alle Konzerte der Tiroler Festspiele Erl sowie die Sommerfestspiele 2020 abzusagen." Diese hätten am 20. Juni begonnen, als Opernproduktionen wären Richard Wagners Lohengrin und Die Königskinder von Engelbert Humperdinck geplant gewesen. Diese Absage trifft auch die Camerata Salzburg. Sie hätte Ende Juli dort unter der Leitung von Andrew Manze und mit Paul Lewis als Solisten die fünf Klavierkonzerte von Beethoven hören lassen. Ein weiteres Beethoven-Konzert in Erl mit dem Geiger Renaud Capuçon, geplant für 24. April, bleibt natürlich ebenso auf der Strecke. Man hoffe, im Festspielhaus Erl den Erntedankzyklus über das erste Wochenende im Oktober abhalten zu können, heißt es. Und man sei zuversichtlich, dass die Winterfestspiele ab 26. Dezember 2020 wie geplant stattfinden werden. Bezahlte Karten für den Sommer bleiben gültig für spätere Veranstaltungen nach Wahl. „In der Zwischenzeit wird unsere Kostümmanufaktur dringend benötigte Schutzmasken produzieren und wir stellen dem Land Tirol unsere Künstlerherberge als Lazarett zur Verfügung." Auf diese Weise versuchen man „wenigstens einen winzigen Beitrag zur Krisenbewältigung zu leisten". (OTS/dpk-krie) www.tiroler-festspiele.at