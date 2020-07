REST DER WELT / BREZGENZER FESTSPIELE / 2020 UND 2021

Alles wieder gut

Nicht nur „künstlerische Lebenszeichen" sondern Festtage: „Wir möchten im Sommer der abgesagten Festspielsaison ein starkes künstlerisches Zeichen setzen", so Intendantin Elisabeth Sobotka. Herzstück ist die Musiktheater-Uraufführung. Epochales steigt nächstes Jahr zum 75. Geburtstag der der Bregenzer Festspiele. Von Heidemarie Klabacher Impresario Dotcom der Komponistin Ľubica Čekovská stand als Musiktheater-Uraufführung im Kornmarkttheater auf dem Spielplan des abgesagten Festspielsommers 2020. Nun erarbeitet Regisseurin Elisabeth Stöppler mit ihrem Team eine Fassung für Bregenz 2020, die in Coronazeiten genug Platz auf der großen Bühne des Festspielhauses findet und dabei die aktuelle Situation nicht unkommentiert lassen wird. Den Mindestabstand hält auch Hanna Herfurtner im Kunsthaus Bregenz ein, wenn die Sopranistin mit ihrem Ensemble unter dem Titel Vocal Distancing – Jetzt live! zum Konzert ins KUB lädt. Drei Konzerte, ein Arienabend und die Musiktheater-Uraufführung finden der achttägigen Veranstaltungsreihe im Großen Saal des Festspielhauses statt. Im Seestudio stehen zwei Abende mit Musik & Poesie auf dem Programm. Das Kunsthaus Bregenz wird mit einem Konzert im KUB ebenfalls zum Schauplatz der Festtage. Zur Eröffnung wird Alles wieder gut: Unter diesem Motto musiziert die aus Innervillgraten in Tirol stammende Musicbanda Franui mit Bassbariton Florian Boesch. Den Schlusspunkt der Festtage setzen die Wiener Symphoniker unter Philippe Jordan, der mit diesem Konzert zum letzten Mal als deren Chefdirigent in Bregenz zu Gast sein wird. Weiteres zu Gast ist das Symphonieorchester Vorarlberg mit Enrique Mazzola am Dirigentenpult und der Sopranistin Mélissa Petit. Beide sind einem breiten Publikum aus Rigoletto bekannt. Beim Arienabend Viva Verdi – Viva l'Opera spielt in kleiner Orchesterbesetzung das Sinfonieorchesters St. Gallen ebenfalls unter Enrique Mazzola , es singt die Sopranistin Anna Princeva. Im Seestudio steigt die Reihe Musik & Poesie. Begleitet von den Neuen Wiener Concert Schrammeln liest Karl Markovics bissig-satirische Texte von Karl Kraus. Am zweiten Abend singen der Bariton Johannes Kammler Lieder und die Sopranistin Anna El-Khashem begleitet von Rita Kaufmann. Währenddessen geht die Rückabwicklung gebuchter Tickets für die abgesagte Saison 2020 weiter voran, melden die Bregenzer Festspiele. „Die bisherige Ticket-Umtauschquote auf den Sommer 2021 liegt bei rund fünfzig Prozent." Inzwischen hat auch der Vorverkauf für Saison 2021 begonnen. Derzeit seien rund 100.000 Rigoletto-Tickets für die nächstjährige Saison gebucht. Wiederaufnahme-Premiere auf dem See ist am 22. Juli 2021. Insgesamt sind rund 190.000 Rigoletto-Tickets aufgelegt. Nächsten Sommer feien die Bregenzer Festspiele ihren 75. Geburtstag. Neben Rigoletto am See und Nero als Oper im Festspielhaus steht auch das Orchesterkonzert-Programm der Saison 2021 fest. Im Haydn-Oratorium Die Schöpfung singen neben dem Bregenzer Festspielchor weitere regionale Chöre, „ein Zeichen der tiefen Verwurzelung in der Bodensee-Region", so die Intendantin Elisabeth Sobotka. Es dirigiert Andrés Orozco-Estrada, ab Herbst 2020 der neue Chefdirigent der Wiener Symphoniker. Er wird in Bregenz 2021 auch Wagners Rheingold leiten. Von 6. Juli bis 22. August2020 gibt es Führungen durch das Rigoletto-Bühnenbild und den Backstage-Bereich Die Festtage im Festspielhaus finden von 15. bis 22. August 2020 statt

Die Festivalsaison 2021 findet von 21. Juli bis 22. August statt - www.bregenzerfestspiele.com