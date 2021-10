Systematische Vertreibung und Beraubung

f Share Tweet WIEN / HDGÖ / HELDENPLATZ 27/10/21 „Es wurde zum Vorbild für die Deportationen aus dem gesamten Deutschen Reich: Nach fünf ersten Transporten aus Wien im Februar und März 1941 begannen am 15. Oktober 1941 die reichsweiten Deportationen.“ Auf dem Heldenplatz ist die Freiluft-Ausstellung „Das Wiener Modell der Radikalisierung. Österreich und die Shoah“ eröffnet worden. Anlass ist der 80. Jahrestag der ersten „reichsweiten“ Deportationen im Oktober 194. Thema ist die Rolle Wiens als Motor der Radikalisierung des Antisemitismus im NS-Staat. „Hier entwickelte die 1938 von Adolf Eichmann eingerichtete Zentralstelle für jüdische Auswanderung im Jahr 1941 das organisatorische Modell der Deportationen in die Ghettos, Vernichtungslager und Mordstätten.“ So die Kuratorinnen Michaela Raggam-Blesch, Heidemarie Uhl und Isolde Vogel. Präsentiert wird die Schau vom Haus der Geschichte Österreich hdgö in Kooperation mit der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und dem Institut für Zeitgeschichte der Universität Wien sowie dem Verein zur Förderung kulturwissenschaftlicher Forschungen. Thema sind auch jüdische Selbsthilfe und der mutige Widerstand Einzelner. „Ebenso wird das Schweigen über die Shoah im Nachkriegsösterreich beleuchtet, das den Tätern zugutekam“, so die Kuratorinnen.

„Antisemitismus – und auch Rassismus – gehören leider noch immer nicht der Vergangenheit an. Der Antisemitismus in der NS-Zeit führte zur Ermordung von Millionen Menschen in Auschwitz und anderen Vernichtungsorten. Wir wollen gerade hier, auf dem Heldenplatz, mit dieser Ausstellung und den Vermittlungsangeboten im Haus der Geschichte Österreich ein Zeichen gegen Antisemitismus setzen und Bildungsmaßnahmen niederschwellig zugänglich machen“, sagt hdgö-Direktorin Monika Sommer.

Österreich wird gleich nach dem „Anschluss“ im März 1938 zum Experimentierfeld für die antisemitische Politik des Nationalsozialismus. Denn noch bevor die antijüdischen Maßnahmen des NS-Regimes in Wien greifen, sind Jüdinnen und Juden pogromartigen Übergriffen, Demütigungen und Misshandlungen ausgesetzt. Die gewaltsamen Ausschreitungen in Wien und anderen österreichischen Städten bewirken eine Radikalisierung des Antisemitismus und eine Verschärfung judenfeindlicher Maßnahmen des NS-Regimes im gesamten Deutschen Reich.

Jüdische Geschäfte und Betriebe werden enteignet, Jüdinnen und Juden werden entlassen, erhalten Berufsverbot, ihre Mietverträge werden gekündigt. Ab Mai 1938 müssen jüdische Kinder die öffentlichen Schulen verlassen. Der Zugang zu Parks, Theatern, Kinos, Gaststatten ist verboten, das Haus darf ab 20 Uhr nicht verlassen werden. Zwischen 1938 und 1941 können mehr als 130.000 jüdische ÖsterreicherInnen flüchten. Anfang 1941 leben in Wien nur noch rund 61.000 Menschen, die nach Definition der nationalsozialistischen „Rassengesetze“ als Jüdinnen und Juden gelten. Die jüdische Bevölkerung ist völlig verarmt, Jüdinnen und Juden haben kaum Einkommensmöglichkeiten.

Die Wiener „Zentralstelle für jüdische Auswanderung“ wird 1938 von Adolf Eichmann als neue NS-Behörde aufgebaut. Ihr Ziel ist die systematische Vertreibung und Beraubung der jüdischen Bevölkerung. Nach Wiener Vorbild werden Zentralstellen in Berlin (1939), Prag (1939) und Amsterdam (1941) eingerichtet.

Im Oktober 1940 bringt der Wiener Gauleiter Baldur von Schirach bei Adolf Hitler seinen Plan vor, Wien als erste Großstadt im Deutschen Reich „judenfrei“ zu machen. Im Februar 1941 beginnen die systematischen Deportationen aus Wien. Die Wiener „Zentralstelle für jüdische Auswanderung“ wird zur Schaltstelle für die Durchführung der Transporte. Geleitet wird sie von SS-Obersturmführer Alois Brunner, Nachfolger Adolf Eichmanns in dieser Funktion. Die SS-Männer der „Zentralstelle“ sind verantwortlich für die Durchführung von 45 Transporten zwischen 15. Februar 1941 und 9. Oktober 1942, bei denen mehr als 45.600 Menschen vom Aspangbahnhof in die Ghettos, Vernichtungslager und Mordstätten im „Osten“ deportiert werden. Die SS-Männer der „Zentralstelle“ gehen dabei mit äußerster Brutalität vor. Als die Wiener „Zentralstelle“ nach dem Ende der großen Deportationen im März 1943 aufgelöst wird, werden die „Eichmann-Männer“ als „Deportations-Experten“ in ganz Europa eingesetzt.

Im Oktober 1941 beginnen die reichsweiten Deportationen der jüdischen Bevölkerung. Der erste Transport mit 1.000 österreichischen Jüdinnen und Juden geht am 15. Oktober 1941 vom Wiener Aspangbahnhof in das Ghetto Litzmannstadt/Łódź. Bis Oktober 1942 folgen 39 weitere Transporte aus Wien. Der Großteil der Menschen kommt mit 13 Transporten nach Theresienstadt (knapp 13.800 Personen). Rund die Hälfte von ihnen wird zwischen August 1942 und Oktober 1944 weiter nach Auschwitz und in andere Vernichtungsorte wie Maly Trostinec, Sobibór und Treblinka überstellt und ermordet. Neun Transporte aus Wien gehen direkt an den Vernichtungsort Maly Trostinec (rund 8.500 Personen), die Deportierten werden hier bis auf wenige Ausnahmen unmittelbar nach ihrer Ankunft ermordet. Weitere Transporte haben Riga, Minsk, Izbica, Sobibór, Kowno/Kaunas und Włodawa zum Ziel. Nach dem Ende der großen Deportationen im Oktober 1942 verbleiben noch rund 8.000 Menschen in Wien, die nach den Nürnberger „Rassengesetzen“ als jüdisch gelten. (hdgö / dpk-klaba) Die Outdoor-Ausstellung „Das Wiener Modell der Radikalisierung. Österreich und die Shoah“ist bis 10. Dezember auf dem Heldenplatz neben dem Äußeren Burgtor kostenfrei zu sehen - www.hdgoe.at

Am 9. November, dem Jahrestag der Pogromnacht, organisiert das hdgö den ersten „Aktionstag gegen Antisemitismus" - Kurzführungen mit den Kuratorinnen gibt es um 9, 13 und 15 Uhr - hier das volle Programm www.hdgoe.at Bilder: Lorenz Paulus / hdgö