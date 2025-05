WIEN / KUNSTHISTORISCHES MUSEM

16/05/25 Ein rechtes Sternzeichen-Gedränge auf einem dem berühmten Holzschnitt des nördlichen Sternenhimmels von Albrecht Dürer. Viel freier Platz hingegen auf jenem Blatt, das die von Europa nicht sichtbare und in der Renaissance deshalb noch wenig geläufige südliche Hemisphäre zeigt. Verblüffend: Auf diesem Blatt findet sich das Wappen des Salzburger Erzbischofs Matthäus Lang von Wellenburg.

Von Reinhard Kriechbaum

Dieser Salzburger Erzbischof war nicht nur der erste, der den Titel Primas Germaniae trug. Er war auch ein Förderer von Kunst und Wissenschaft mit weitem Horizont. So widmete ihm Dürer seine beiden Sternenhimmels-Blätter. Ein unerwarteter Salzburg-Bezug in der Ausstellung Arcimboldo. Bassano, Bruegel im Kunsthistorischen Museum.

Was haben gerade diese drei Maler-Persönlichkeiten mit Dürer zu tun? Es geht in der Schau nicht zentral um Arcimboldo, Bassano und Bruegel, deren repräsentative Werke sowieso zum ständigen Ausstellungsschatz des Hauses gehören. Ihre Namen sind bloß die Lockvögel zu einer höchst anregenden Schau, die der im 16. Jahrhundert mit großer Heftigkeit einsetzenden Naturbeobachtung gewidmet ist. Diese Hoch-Zeit des Forschens blieb natürlich nicht ohne Folgen auf die bildende Kunst der Renaissance.

Die Blumen- und Gemüseköpfe des Arcimboldo sind eine unmittelbare Folge des genauen Schauens, Nachfragens, Dokumentierens. Oft fragt man sich, ob den Malern damals nicht all das, was die erwachenden Naturwissenschaften an Erkenntnissen zulieferten, wichtiger war als die eigentlichen Bildthemen. Am Beispiel zweier weniger Bekannter: Roeland Savery, tätig am Hof des Rudolf II. in Prag, an einem Hotspot der Wissenschaften also, hat dort seltene Tierarten beobachten und Studienzeichnungen anfertigen können. In seinem Gemälde Orpheus unter den Tieren zeigt er uns geradezu eine tierische Übervölkerung. Man muss schon genau Ausschau halten nach der Hauptfigur, dem musizierenden Orpheus.

Sagenhafte Präzision: Daniel Fröschl, ebenfalls in Prag tätig, bevölkert im Sündenfall nicht nur ein Paradies mit allerlei Tieren. Er zeigt uns auch, dass Eva ihren Gatten wohl nicht nur zum Apfel-Genuss überredet hat. Ein Bild mit stark erotischer Komponente. Neue „Folklore und Erzählfreudigkeit: In einem Gemälde von Bassano, einer lebhaften Weinkelter-Szene, empfängt ganz im Hintergrund Abaham die Gesetzestafeln. Und hinter einer turbulenten Schafschur entdeckt man die Opferung Isaaks als eigentliches Thema.

Es ist bei weitem mehr als eine Gemälde-Schau. Da finden sich astronomische Gerätschaften und Lehrbücher, in denen neue Erkenntnisse festgehalten wurden. Das Tacuinum Sanitatis, eine um 1450 in Padua entstandene illustrierte Handschrift, war wohl ein Vorfahre neuzeitlicher Lebens- und Gesundheitsratgeber. Auch illuminierte Stundenbücher adeliger Auftraggeber erfüllten nebst religiöser Unterweisung auch solche Zwecke. Selbst in Bauernkalendern, den sogenannten „Mandlkalendern“, die für Analphabeten gedacht waren, schlug sich das neue Naturverständnis nieder. Natürlich spiegelt sich das Natur-Interessse der Renaissance auch vielfältig im Kunsthandwerk der Epoche.

Die Ausstellungsmacher sahen sich also nicht nur in der Gemäldesammlung des Hauses um. Sie schöpften auch in der Kunstkammer aus dem Vollen, und auch in der Antikensammlung wurden sie fündig – Humanismus und Renaissance verstanden sich ja auch als ein Wiederaufleben des Altertums. Prominente Leihgaben, ganz am Beginn des Ausstellungsrundganges etwa Rötel-Pflanzenzeichnungen von Leonardo da Vinci aus der Sammlung des englischen Königshauses. All das vermittelt vielgestaltige Eindrücke und macht die Schau so recht anregend.

Ein neues Menschenbild natürlich auch: Hieronymus Bosch' berühmtes Jesuskind lernt mit Hilfe einer Art Rollator das Gehen. Der figurenreiche Cinemascope-Holzschnitt Der Jungbrunnen von Sebald Beham beschreibt ironisch den Jugendwahn. Gleich daneben lässt ein Doppelporträt von Laux Furtenagel ein altes Ehepaar (den Maler Hans Burgkmair d. Ä. und seine Frau) in einen Spiegel mit Totenköpfen blicken.

Wissenschaft und Alltag griffen ineinander. Während an der Universität in Padua der erste Botanische Garten eingerichtet wurde, wandte man sich in Venedig, nach Verlust der Bedeutung als See-Handelsmacht, dem Hinterland zu. Venezianische Adelige begannen sich für die Landwirtschaft zu interessieren. Wissenschafter lieferten ihnen Agrikultur-Lehrwerke und Palladio die feudalen Villen an der Brenta. All das ist höchst anregend und mit Sinn für haptischer Erleben aufbereitet.

„ Arcimboldo, Bassano, Bruegel. Die Zeiten der Natur“, bis 29.Juni im Kunsthistorischen Museum, Wien – www.khm.at