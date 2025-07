LEHÁR-FESTIVAL / ORPHEUS IN DER UNTERWELT

07/07/25 Jacques Offenbachs Orphée aux Enfers mag als „Ur-Operette“ gelten, obwohl die Geschichte dieser Form des Musiktheaters weiter als bis 1858 zurückreicht. Die deutsche Version Orpheus in der Unterwelt führte noch Johann Nestroy in Wien als Jupiter zum Erfolg. Nun gibt es beim Lehár Festival Bad Ischl eine geglückte Mischfassung.

Von Gottfried Franz Kasparek

Mit Offenbachs zeitbezogenem Witz tut man sich im deutschen Sprachraum oft schwer. Was in französischen Original parodistische Pointen mit lustvollem Esprit sind, wirkt in bemüht modernisierenden Übersetzungen oft hanebüchen. Nun gut, Jupiter setzt sich eine Kappe auf und verkündet „Make Jupiter great again“, was einige Lacher ergibt – es sind nicht allzu viele an diesem Abend. Intendant und Regisseur Thomas Enzinger spielt selbst den Hans Styx mit weinerlicher Emphase, wo doch eher skurriles Phlegma erwünscht wäre. Das Höllen-Faktotum, das einst Kronprinz war in Arkadien, hat man schon eindringlicher erlebt.

Stefan Wiel (Bühnenbild) und Sven Bindseil (Kostüme) schufen eine taugliche, zwischen Antike und Moderne phantastisch changierende Ausstattung, atmosphärisch ausgeleuchtet von Johannes Hofbauer. Grundlegende Regieidee ist die Verwandlung der „Öffentlichen Meinung“ in eine Instagram-Influencerin, die den ganzen Abend lang mit Smartphone herumläuft und schrill gellend und jaulend meist schwer bis gar nicht verständliche, brutal verstärkte, Ohrenpein verursachende Kommentare abgibt. Die Grundidee ist gut, die Ausführung wenig gelungen. Eva Schöler schreit sich die Seele aus dem Leib – und wenn sie etwas zu singen hat, dann erinnert sie sich plötzlich an ihren pastosen Opernmezzo, der so gar nicht zum Rollenprofil passt. Welch ein Glück, dass sie im zweiten Teil nicht mehr so häufig zugange ist.

Ansonsten sorgt Enzinger wie immer für gekonnte Personenführung und reibungslose Abläufe in oft rasantem Tempo. Dass manche Aktion derb outriert wird, gehört auch dazu. Lukas Ruziczka hat viele tolle Tänze choreographiert, was die Sache ungemein belebt. Die vier Damen und zwei Herren des grandios über die Bühne wirbelnden Tanzensembles müssen genannt werden: Katharina Glas als „Dance Captain“, Erick Aguirre, Franziska Gassmann, Sophie Glora, Miriam Lechlech und Nicolas Lugstein sind die wahren Stars des Abends. Am Pult des eher wienerisch als pariserisch klingenden, aber fein aufspielenden Franz Lehár-Orchesters waltet László Gyükér mit Temperament und Umsicht seines Amtes, bestens unterstützt von Chorleiter Matthias Schoberwalter.

Robert Bartneck lässt als Musiklehrer Orpheus im ersten Akt schöne lyrische Tenortöne hören, später fällt er ja fast nur noch durch lustvolles Umdrehen auf, will er doch seine verhasste Frau loswerden. Die ungetreue Eurydike ist bei der adretten, ein wenig zu kühlen Jeannette Wernecke mit ihren herausfordernd glitzernden Koloraturen stimmlich gut aufgehoben. Eine Glanznummer ist ihr Duett mit dem in eine Fliege verwandelten Jupiter, dem Martin Achrainer als Mann in den besten Jahren lüsterne Eleganz und satte Baritontöne im beigen Gehrock verleiht.

Sein dunkler Bruder auch im Geiste ist typgerecht Peter Bording als Höllenfürst Pluto. Jupiters Gattin Juno ist eine komische Matrone mit Anfällen von Würde – Eva Schneidereit macht das perfekt, aber leider wird ihr heller Mezzo unsäglich scharf verstärkt.

Aus der restlichen Olymp-Regierung ragen Sophie Schneider als sopransüße Venus mit der schönsten Stimme des Abends und der quirlige Philip Guirola Paganini als Cupido heraus. Beide versteht man auch, was man vom an sich erfreulich agierenden Luka Karzel als Merkur nicht behaupten kann, der ein markant rhythmisiertes Offenbach-Couplet flugs in einen Rap verwandelt.

Am Ende tanzen alle im Hades jenen unwiderstehlichen, frech erotischen „Galop infernal“, allgemein als Can-Can bekannt, der auch diesmal zum Erfolg führt. Wer sich auf allzu viel Lautstärke einstellen kann, erlebt einen beschwingten Sommerabend.

Weitere Vorstellungen bis 24. August – www.leharfestival.at

Bilder: Lehár Festival / www.fotohofer.at