Natürlich auch abgesagt

SOMMERSZENE 07/04/20 Die Sommerszene wäre heuer besonders früh angesetzt gewesen, von 15. bis 27. Juni – und damit wird sie natürlich auch ein Opfer der Corona-Krise. Bis Ende Juni geht bekanntlich nichts. „Wir bedauern sehr, dass wir sowohl die internationalen Gastspiele als auch die Produktionen von österreichischen Künstlerinnen, Künstlern und Kompanien in diesem Sommer nicht in Salzburg zeigen können", so Angela Glechner, Intendantin der SZENE Salzburg. „Seit Wochen stehen wir mit den eingeladenen Kunstschaffenden im regen Kontakt, inwieweit einzelne Projekte zu einem späteren Zeitpunkt oder beim Festival 2021 gezeigt werden können." Darüber hinaus können natürlich auch alle anderen Veranstaltungen, die bis Ende Juni in der SZENE Salzburg vorgesehen waren, nicht stattfinden. Hier konnten in Absprache mit den jeweiligen Veranstaltern erfreulicherweise bereits einige Termine auf den Herbst 2020 verschoben werden. Die Sommerszene 2021 wird von 8. bis 19. Juni stattfinden. Auf der SZENE-Website gibt es auch die informationen über Veranstaltungsverschiebungen – www.szene-salzburg.net