Sollen es halt zwanzig Jahre plus eins sein

CHORVERBAND SALZBURG / JUBILÄUM 08/07/20 Schlecht für jene, die heuer etwas zu feiern haben. Beileibe nicht nur Beethoven oder Lehàr. Auch den Chorverband Salzburg und seine Festveranstaltungen zum Zwanzig-Jahre-Jubiläum hat es getroffen. Im März wäre ein Chorkongress angesagt gewesen, es hätte sechs Burgsingen gegen sollen und dann im Herbst, am 18. Oktober, ein Galakonzert im Großen Festspielhaus. Da auch die Chorszene aufgrund der Corona-Pandemie ab Mitte März sprichwörtlich still stand, war an eine entsprechende Vorbereitung und Planung der geplanten Jubiläumsveranstaltungen nicht mehr zu denken. „Nach eingehenden Besprechungen sowohl mit der Salzburger Kulturvereinigung als auch mit allen teilnehmenden Chören hat sich der Chorverband Salzburg entschlossen, das Festjahr zur Gänze ins Jahr 2021 zu verschieben", meldet man nun. Die sechs Burgsingen in den Bezirken werden also ebenso stattfinden wie der große Chor-Festtag, der nun auf den 3. Oktober 2021 gelegt wird. Da gibt es eine Messe im Dom, ein großes Singfest in der Altstadt und abends eben das Galakonzert Salzburg bist du großer Töne im Großen Festspielhaus. Schon für das heuer geplante Konzert gekaufte Karten bleiben gültig, können aber auch zurückgegeben werden. Und man kann bei der Kulturvereinigung jetzt schon fürs nächste Jahr Karten kaufen. Auch einen großen Chorkongress in der Stadt Salzburg soll es geben. „Wir erwarten einen innovativen, spannenden und zugleich feierlichen Impuls", so Florian Grabner vom Chorverband. (Chorverband Salzburg) www.chorverbandsalzburg.at