Achterbahn und Traum

WINTERFEST 2026

01/10/26 85 internationale Compagnien gaben bisher für 530.000 Gäste 1500 Vorstellungen im Volksgarten. Von 25. November 2026 bis 6. Jänner 2027 steigt erneut das Winterfest, das traditionelle Festival für zeitgenössische Circuskunst in Salzburg. Erstmals gastieren Truppen aus Japan und Südafrika.

2025 zählte das Festival über 30.000 Besucher. „Ein Zeichen für die große Verbundenheit eines treuen, generationsübergreifenden Publikums, das sehr viel Neugierde auf Neuen Circus beweist“, sagte der Geschäftsführer und künstlerischer Leiter Robert Seguin bei der Programmpräsentation.

2026 führe die „Circusreise in ganz neue Gefilde“, nämlich nach Japan und Südafrika Die japanische Truppe Cirquework bringt, wie bereits berichtet, die Produktion Yoah, der Zip Zap Circus aus Südafrika bring das Stück Moya: „Zwei außergewöhnliche Produktionen, „die ferne Welten in den Volksgarten bringen“, schwärmt Robert Seguin. Nach fünfzehn Jahren kehrt die französische Compagnie Rasposo mit der Produktion Hourvari nach Salzburg zurück.

Auf zwei Solostücke, die zeigen, „wie faszinierend und vielfältig Circus sein kann, wenn eine einzelne Person die Bühne bespielt“ darf man besonders gespannt sein: Auf die Produktion Solo des Belgiers Pepijn Ronaldo und auf Rollercoaster des Amerikaners Wes Peden. Einblick in die österreichischen und in die internationale experimentelle Circus-Szene geben die Compagnie Gaïus mit Pan! sowie Vitus Denifl und Nis Fee Brender mit Cosa.

Yoah ist das neueste Stück der 2021 gegründeten Compagnie Cirquework, „einer der derzeit meistbeachteten zeitgenössischen Circuscompagnien Japans“, so der Winterfestleiter. Die Artisten verbinden japanische Traditionen mit moderner digitaler Kunst, traditionelle Bewegungskunst mit moderner Technologie und elektronischen Klängen. Premiere ist am 25. November.

Pepijn Ronaldo entstammt der siebten Generation einer Circusfamilie. Solo, so der sprechende Titel der Produktion, ist sein Solo-Debüt. Das Stück sei wie ein Vorsprechen, „bei dem das Publikum zur Jury wird“, ein Balanceakt „zwischen den eigenen Träumen und den Erwartungen anderer“. Pepijn Ronaldo entstammt einer Circusfamilie. Er tourte schon mit neun Jahren mit seiner Familie durch Europa und Neuseeland. Für das Stück Sono io, mit dem er auch in Salzburg gastierte, erhielt er 2022 eine Auszeichnung als bester Schauspieler unter Dreißig. Premiere von Solo ist am 4. Dezember.

Moya ist ein Begriff aus der südafrikanischen Zulu-Sprache und bedeutet Geist, Luft, Seele und Wind. Der Zip-Zap-Circus erzählt die wahre Geschichte eines Jungen, „der auf den Straßen von Kapstadt aufwächst und in der Circusschule der Truppe ein neues Leben anfängt“.

Mit der Produktion werde gar „Nelson Mandelas Traum von einer Regenbogennation mit ihren elf Sprachen und zahlreichen Kulturen“ spürbar. Der Zip-Zap-Circus besteht seit dreißig Jahren und nutzt „die Circuskunst als Instrument für soziale Veränderung“. Premiere ist am 17. Dezember.

I n der Produktion Hourvari des Zirkus Rasposo verschwimmen die Grenzen zwischen Realität und Fiktion. Das Stück führe bewusst in die Irre, so Robert Seguin, „es überrascht und fordert die Wahrnehmung heraus“. Der Zirkus Rasposo besteht sei vier Jahrzehnten und zählt zu den wichtigsten Vertretern des zeitgenössischen Circus in Frankreich. Premiere von Hourvari ist am 17. Dezember.

„Hochmoderne Pop-Punk-Jonglierkunst“ bietet der Artist Wes Peden mit Rollercoaster, einer Produktion wie eine Achterbahnfahrt: „Inspiriert von Loopings, Korkenziehern, Adrenalin und futuristischen Sicherheitsgurten verbindet er technische Raffinesse mit spielerischer Kreativität.“ Mit scheinbar müheloser Leichtigkeit präsentiere Wes Peden einige der komplexesten und originellsten Jongliertricks unserer Zeit. Premiere von Rollercoaster ist am 22. Dezember.

Das Winterfest von 25. November 2026 bis 6. Jänner 2027 – Der Kartenverkauf startet heute Donnerstag (1.10.) – www.winterfest.at

Bilder: WF / Eugene Theodore; Mark Wessels; Ryo Ichii; Fahimeh Hekmatandish