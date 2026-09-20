Basta Mustafa!

LANDESTHEATER / L'ITALIANA IN ALGERI

20/09/26 „Hoch lebe die Geißel der Frauen, Mustafa!“ lässt Rossinis Librettist den Männerchor singen und so den Bey von Algier, einen notorischen Lüstling, hoch leben. Zugegeben: Das schlägt sich mit dem woken Zeitgeist. Also nichts wie raus aus dem Orient mit der Oper L'Italiana in Algeri. Wohin mit ihr? In den Zirkus!

Von Reinhard Kriechbaum

Immerhin: Die pfiffige, selbstbewusste Isabella, die die Männerwelt Mores lehrt, darf Italienerin bleiben. So viel Klischee muss sein. Mustafa ist in Alexandra Liedtkes Inszenierung im Salzburger Landestheater zum rabaukenden Zirkusdirektor mutiert. Aus seinem Harem ist deshalb ein „Ensemble“ geworden, und immer wieder wird in den Rezitativen ein wenig nachgebessert, um aus dem Orient einen Zirkus zu machen. Einen Zirkus, in dem es dauernd rund geht, in dem pausenlos irgendwer Salti schlägt, jongliert, im Reifen turnt und andere Spompanadeln vollführt.

Aber davon später. Prima la musica! Da steht mit Carlo Benedetto Cimento ja ein ausgewiesener Intimus (nicht nur) des Rossini'schen Belcanto am Pult. Einer, der weiß, wie man das Orchester maximal leicht und damit sängerfreundlich artikulieren lässt und wie man die Bläsersoli als wundersame Gesangslinien herausbringt. Das am Premierenabend gar wunderbare Solo-Horn sei stellvertretend hervorgehoben.

Cimento ist ein sachkundiger Stilist, der sich auch mit aller kapellmeisterlichen Aufmerksamkeit seinem Vokalensemble widmet. Da kommen alle Verzierungen in der rechten Temperatur, geschmeidig, akkurat synchronisiert mit der leichtfüßigen Begleitung durchs Mozarteumorchester: Besser und gleichgestimmter kan man es sich fast nicht wünschen.

Katie Coventry ist eine Isabella, die Männer das Fürchten, aber wohl auch das Lieben lehren kann. Dieses Temperamentsbündel schleudert ihnen die Koloraturen selbstbewusst entgegen, findet aber sofort zurück in die samtigen Regionen ihres Mezzos – und das ist dann tönender Sex appeal! Im kleinen Landestheater macht sie manchmal gar die Bartoli vergessen, die diese Rolle 2018 bei den Pfingstfestspielen gesungen hat. Isabella organisiert die Demontage des (im Original orientalischen) Lustmolchs. Hier versammelt man sich auch mal zu einem Protestaufmarsch. „Basta Mustafa!“ steht auf einer der hoch gehaltenen Tafeln.

Mustafa, der seine Frau Elvira los werden und gegen eine andere eintauschen will (bevorzugt gegen eine Italienerin), hat nichts zu lachen. Daniele Macciantelli ist der Schwerenöter, der beständig an der Nase herumgeführt wird. Kostümbildnerin Su Bühler hat ihm einen dicken Bauch verpasst und einen extra großen Zwirbel-Schnurrbart, unter dem der Möchtegern-Casanova auch sehr geschmeidige, wohllautende Kantilenen hervorbringt. Einen Bass, der so singt, könnte man doch glatt mögen. George Humphrys ist Taddeo, der auch erfolglos hinter Isabella her hechelt. Haly, hier der Assistent des Zirkusdirektors Mustafa, ist Yevheniy Kapitula. Eine Bass/Bariton-Gruppe ohne Schwachstellen.



Nicole Lubinger als Elvira, die doch nichts sein will als untertänige Ehefrau des ihrer überdrüssigen Mustafa, hat die nötigen lyrischen, schmachtenden, höchstens ansatzweise aufmüpfigen Töne, die diese Rolle verlangt. An ihrer Seite Mona Akinola als Zulma. Sie alle bilden auch in den Ensembles ein musikalisch aufeinander eingeschworenes Team.

Theodore Browne als Lindoro hat die höchsten Höhen sicher drauf, wenn er in der Cavatine Languir per una bella nach der vermeintlich fernen Geliebten Isabella schmachtet, die in Wirklichkeit ja doch schon ganz nahe ist. Was für ein Teufel hat bloß die Regisseurin geritten, dass sie gerade zu dieser Tenor-Traumnummer auch eine Artistin an der Stange auf die Bühne schickt, die dem Sänger im Wortsinn die Show stiehlt. Man könnte gar auf die Idee kommen, die Regisseurin sei der natürliche Feind speziell des Primo uomo. Es ist nicht die einzige Episode des Abends, in der die bunte Zirkuswelt der Musik erheblich Konkurrenz macht.

Gerade angesichts der Über-Betriebsamkeit nochmal ein Kompliment an den Dirigenten, das Mozarteumorchester, das Sängerensemble und an die Mannen des von Mario El Fakih bestens vorbereiteten, auch mit allerlei Klamauk darstellerisch geforderten Landestheater-Chores: Bei allen Salti und Purzelbäumen, beim Dauergezappel einer vierköpfigen Clown-Gruppe (zwischen Artistik und Ballett) behauptet sich Dank ihrer die Rossini'sche Musik.

Szenisch zumindest zwei Gänge zurück zu schalten, hätte der Sache trotzdem gut getan. Alexandra Liedtke sind nämlich auch ganz tolle, komödiantische Szenen gelungen. Das von Mustafa erhoffte Tète-a-tète mit Isabella, das in ein furioses Gruppen-Spektakel, einer Art Reise nach Jerusalem mit tollkühnem Sessel-Wechsel ausartet, ist nicht die einzige toll gearbeitete Episode.

Wie auch immer: Das Premierenpublikum ist voll abgefahren aufs abgefahrene Zirkusspektakel, das schon während der Ouvertüre anhebt. Zwei Mal wurde ob der Artistik in diese hineingepascht – auch nicht ganz im Sinne des Opern-Erfinders!

Und was hat nun die Übertragung der Handlung aus Algerien in den Zirkus gebracht, außer der Option, ein Feuerwerk am Artistik und artistischen Tollpatschereien zu entfesseln? Jene, die in Mozarts Entführung aus dem Serail neuerdings gerne den Selim Bassa heraus redigieren, sind gewiss zufrieden. Das Thema Orient-Bild ist in den Programmheft-Texten aufs Sorgsamste ausgespart. Möglicherweise ist's manchen gar nicht aufgefallen, dass die dort abgedruckte Inhaltsangabe mit dem Libretto von Angelo Anelli wenig zu tun hat. Der Plot ist erhalten geblieben, die orientalische Farbe dem woken Zeitgeist geopfert. Immerhin ist da im Orchester Saverio Rufo mit seinem Schellenbaum. Ganz wird man die Banda turca ja doch nicht los.

Aufführungen bis 11. Dezember 2026 – www.salzburger-landestheater.at

Bilder: Salzburger Landestheater / Tobias Witzgall