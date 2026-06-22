Das Ich und die kollektive Muskelkraft

SOMMERSZENE / MARCO DA SILVA FERREIRA

22/06/26 Erst ist es nur einer, der sich mit geradezu aufdringlich virilem Gehabe vorarbeitet über die von Bühnennebel wadentief überzogene Fläche. Er lässt im Wortsinn die Muskeln spielen, vor allem die Armmuskeln, was mit ruckartig-zackigen Bewegungen noch betont wird.

Von Reinhard Kriechbaum

Für die Produktion F*ucking Future scheint eine Gruppe von Tänzern eine Extradosis Testosteron verabreicht bekommen zu haben. Das imponierende, vielleicht sogar beängstigende Muskelspiel mit den Armen ist eines der Bewegungsmuster, das sich durch den siebzigminütigen Abend zieht. Es wird immer wieder leicht abgewandelt, und bleibt doch immer irgendwie erkennbar.

Nach und nach werden sie mehr in dem eindrucksvollen Tanztheater von dem Portugiesen Marco da Silva Ferreira. Wie im Vorbeigehen kommt von dieser oder jener Bühnenseite ein Darsteller dazu, auch drei Frauen. Schließlich sind sie acht, die da im Gleichschritt vorwärts streben in der Arena.

Die meisten Zuschauer sitzen im Szene-Saal wie gewöhnlich, aber es sind diesmal auch Reihen an den anderen Seiten der quadratischen Tanzfläche aufgestellt. So, wie diese Choreographie aufgebaut ist, dürfte man von allen Seiten gleiche, zumindest ganz ähnliche Seh-Erfahrungen machen.

Eine Übung im martialischen Gleichschritt also? Auf siebzig Minuten differenziert sich das Bild spannend aus. Der Bodennebel lichtet sich ja dann doch, die spiegelnde Fläche zwingt alle Aufmerksamkeit auf das Bewegungs- und Figurenwerk, das da über siebzig Minuten formal streng entwickelt wird. Es geht im Prinzip um das Behaupten von Individualität in einer scheinbar im Männlichkeitswahn verhafteten, vielleicht militarisierten Gruppe.

Sie tragen Knautschlackhosen und über der nackten Brust auf einen Latzteil zurückgenommene Kettenhemden. Es ist keine vertrauenswürdige Kumpanei aus Muskelmännern und -frauen. Aber wir sehen, dass die Gruppe dann doch nicht ganz so gleichgeschaltet agiert, wie es erst den Anschein hat. Da und dort erlaubt sich eine oder einer eine Abweichung, nimmt oder zieht andere mit. Das Aus-der-Reihe-Tanzen scheint zwar nicht vorgesehen in dieser Erzählung, die vielleicht warnen will eben vor einem patriarchalischen Schulterschluss, von der Potenzierung der Kraft durch kollektive Schein-Sicherheit. Aber Widerstand scheint möglich und ist sogar Erfolg versprechend. Das Ende scheint zu begründetem Optimismus Anlass zu geben. Da ist wieder Nebel, hügelartig aufgebauscht, in dem die Darsteller wie auf weichen Matten zu ruhen scheinen. Eine Vision oder eine trügerische Utopie von Frieden mit sich und der Welt?

Vor zwei Jahren war die imponierende Compagnie von Marco da Silva Ferreira bereits bei der Sommerszene zu Gast, mit dem Stück Carcaça. Auch diesmal allergrößter Jubel, Standing ovations nach den beiden Aufführungen am 19. und 20. Juni. Höchst eindrucksvoll, was diese Gruppe an Bewegungsdisziplin und Kondition drauf hat. Und vor allem an Musikalität! Der Sound von Rui Lima und Sérgio Martins ist Minimal Music, mit starken perkussivem Anteil, gelegentlichen elektronischen Klangverfremdungen, oft in der Magengrube spürbaren Bässen. Irgendwie wirkt es, als ob die Tänzerinnen und Tänzer jeden sich verändernden Ton in diesem tönenden Environnement aufgreifen, als ob sie auf jede geänderte Farbe spontan reagierten. Wüsste man nicht, dass der Ton vorproduziert ist, könnte man gar auch auf die Idee kommen, die Musik reagierte ihrerseits auf das, was auf der Tanzfläche passiert. Bewegung und Musik sind jedenfalls gleich stark, bedingen einander, greifen zwingend ineinander.

Grünliche Laser-Strahlen am Ende, nach einem kollektiven Ausbruchsversuch über die Zuschauerreihen hinweg: Wie gezoomt scheint sich der Handlungsspielraum zu verengen, aber auch über solch imaginierte Grenzen setzt sich die Truppe, nun wieder geeint, hinweg. Vielleicht sind Gruppen-Stärke und individuelles Abweichen gleichermaßen wichtig in unserer Welt?

Die Sommerszene 2026 dauert noch bis 23. Juni – www.szene-salzburg.net

Bilder: dpk-krie (1); Sommerszene / João Octávio (1)