Der Glaube an sich selbst kann Berge versetzen

SOMMERSZENE / ROSANA RIBEIRO

12/06/26 Angst könnte man kriegen und Mitleid empfinden. Im Halbdunkel sitzen da menschliche Kreaturen, die sich selbst nicht mehr auf die Beine bringen. Die Gesten wirken kraftlos, die Energie scheint ausgeronnen.

Von Reinhard Kriechbaum

„Wir wühlen die Erde auf. Wir waschen weg, was wir loslassen müssen.“ Diesen Satz gibt Rosana Ribeiro, eine in Salzburg lebende Choreographin mit portugiesisch-brasilianischem Hintergrund, ihrer Produktion Break the Dam mit. Das charismatischer Stück für fünf Tänzerinnen und Tänzer, koproduziert mit der Sommerszene, ist am Donnerstag (11.6.) in der ARGEkultur uraufgeführt worden.

Wo sind wir da also? Das anfangs spärlich ausgeleuchtete, von Holzstangen begrenzte Bühnen-Geviert ist keine glatte Fläche. Ein schwarzes Trümmerfeld, verkohltes Holz vielleicht? Möglicherweise ist eine Apokalypse übers Land gegangen. Sind die Jammerfiguren Überlebende eines Krieges oder einer anderen Katastrophe? Selbst kleine, stereotype Handbewegungen scheinen sie alle Kraft zu kosten. Zaghafte Annäherungen, Berührungen: Man hilft und stützt einander, und so gelingt auch wieder, zumindest in Ansätzen, der aufrechte Gang. Aber selbst als Gruppe im Stechschritt scheint ein Fortkommen auf dem geröllhaften Untergrund unwahrscheinlich.

Den Damm zu brechen – das ist in mancher Hinsicht notwendig, wobei „Damm“ auch für innere Widerstände, für Verzagen und Resignation steht. Die fünf Menschen ringen gleichsam mit sich selbst, mit den Widerständen im eigenen Körper. Sie „machen sichtbar, wie sich Druck aufbaut, wenn Kräfte zu lange zurückgehalten werden“, ist das im Programmheft der Sommerszene beschrieben.

Aber: Gerade der Glaube an sich selbst kann offenbar Berge versetzen. Mit entsprechender Energie, die man auch gemeinsam, zumindest in Zweiergruppen voneinander schöpft, bleibt das Bodengeröll kein unüberwindliches Hemmnis. Mit kraftvollen Bewegungen werden Bahnen frei, auf denen man sich bewegen kann. Zuletzt kommt entschieden Kraft hinein, die Darstellerinnen und Darsteller ergreifen die Holzstangen, schieben mit diesen als Werkzeug voller Vehemenz das Geröll zusammen. Es entstehen Hügel, auf denen es sich sitzen, ja ruhen lässt. Was für eindringliche Schlussbilder: Die Körper entschwinden allmählich, scheinen wie von selbst zu versinken in der Materie, werden vielleicht von ihr aufgesogen. Möglicherweise sind am Ende Mensch und Umwelt wieder eins.

Rosana Ribeiro hat die international besetzte Truppe Selva mit der Dramaturgin Verena Pichler in Salzburg gegründet. Man setzt auf eindringliches Körpertheater. In dem Stück Break the Dam tut das raffinierte Lichtdesign (Carin Géada) viel Wirkung. Und alle Bewegung scheint sich wie von selbst aus der akustischen Umgebung heraus zu lösen. Die Musik ist erst gekennzeichnet von harten Beats und geht schließlich in einen wellenartigen (und doch weitgehend statischen) Klang über.

Zweite Aufführung im Rahmen der Sommerszene heute Freitag (12.6.) um 20 Uhr in der ARGEkultur – https://www.szene-salzburg.net/programm/rosana-ribeiro-selva/260612-2000 – Die Sommerszene 2026 dauert noch bis 23. Juni – www.szene-salzburg.net

Bild: Sommerszene / Bernhard Müller