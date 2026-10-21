Die echte digitale Welt im Märchenwald

HINTERGRUND / KIJA / KINDERMUSICAL

21/10/26 Kinderrechte, digitale Lebenswelten und Cybermobbing standen im Mittelpunkt der diesjährigen Kinderrechte-Musical-Tour Anna und der Wolf 3 – Klick ins Herz. Damit hat man mehr als dreitausend Schülerinnen und Schüler im ganzen Bundesland Salzburg erreicht.

„Viele Kinder wachsen heute wie selbstverständlich mit digitalen Medien auf. Sie haben ein Recht auf Zugang zu Informationen und digitale Teilhabe, aber ebenso ein elementares Recht auf Schutz vor psychischer Gewalt und auf eine gesunde Entwicklung“, so Kinder- und Jugendanwältin Johanna Fellinger. Mit der landesweiten Musical-Tour brachte die Kinder- und Jugendanwaltschaft das Thema direkt zu Kindern und Jugendlichen in allen Bezirken. Es ging um die Herausforderungen der digitalen Lebenswelt und die Frage, wie junge Menschen digitale Medien sicher, selbstbestimmt und verantwortungsvoll nutzen können. Auch das Recht auf Schutz vor psychischer Gewalt, insbesondere Cybermobbing, wurde altersgerecht thematisiert. Mit einer Vorstellung im Kulturhaus Emailwerk in Seekirchen ging die landesweite Tour zu Ende.

Im Musical erlebt Anna, wie schnell das Smartphone nicht nur ihren Alltag, sondern auch den ihrer Eltern bestimmen kann. Mit einem Klick taucht sie ein in eine bunte Welt voller Nachrichten und Bilder. Je mehr sie sich darin verliert, desto leiser wird ihr treuer Stoffwolf Wolferl, der sich schließlich traurig in den Märchenwald zurückzieht. Als ein verletzender Kommentar Anna aus dem Gleichgewicht bringt, macht sie sich auf die Suche nach Wolferl. Im Märchenwald begegnet sie bekannten Figuren, die nicht immer das sind, was sie auf den ersten Blick versprechen: Der gestiefelte Kater verwirrt sie mit blendenden Bildern, der siebte Zwerg will sie beschützen und die böse Königin hält Anna fälschlicherweise für Schneewittchen. Schließlich ist es Wolferl, der seine Freundin rettet.

Die zentrale Botschaft des Musicals: Es geht nicht darum, Smartphones oder digitale Medien zu verbieten. Kinder sollen vielmehr lernen, digitale Welten bewusst, sicher und verantwortungsvoll zu nutzen. Freundschaft, Vertrauen und ein klarer Blick auf die eigene digitale Lebenswelt spielen dabei eine wichtige Rolle.

Ein neunjähriges Mädchen aus der Volksschule Mülln reflektierte nach der Vorstellung den eigenen Umgang mit dem Smartphone: „Ich habe selbst ein Handy. Aber nach dem Theater denke ich mir, dass man nicht so viel am Handy sein sollte – eigentlich am besten gar nicht so viel. Es ist besser, rauszugehen, im Wald spazieren zu gehen und Freundinnen zu treffen, als die ganze Zeit am Handy zu sitzen.“ Ein zehnjähriges Kind: „Es ist nicht so gut, wenn man zu viel am Handy ist. Anna hätte auch einfach mit Wolferl in den Märchenwald gehen können. Aber ein Handy ist manchmal schon praktisch: Wenn Mama anruft oder man allein unterwegs ist und Hilfe braucht, kann man jemanden anrufen. Ein Handy hat also gute und nicht so gute Seiten.“

Die Kinderrechte-Musical-Tour wurde von der kija Salzburg gemeinsam mit Christoph Rabl (Traumfänger – Theater mit Seele) umgesetzt. Er hat den Text und die Musik geschrieben. Anna und der Wolf 3 – Klick ins Herz war bereits das dritte Stück dieserArt. Die erste Folge Anna und der Wolf haben die Traumfänger bereits 2012 für die kija Salzburg produziert. (kija/dpk-krie)

Bilder: kija Salzburg