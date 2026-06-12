Ein Tanz-Job, ein Mensch und ein Fahrrad

SOMMERSZENE / UNUSUAL SYMPTOMS

12/06/26 Die Tanzcompagnie des Theater Bremen mit dem Überraschungen verheißenden Namen Unusual Symptoms ist – nicht ungewöhnlich fürs Ballett – eine international zusammengewürfelte Gruppe. Wenn die alle von sich etwas preisgeben, entsteht fast wie von alleine eine welt- und vor allem ergebnisoffene Bilderwelt.

Von Reinhard Kriechbaum

Wenn sie dann antreten, um vom Gestern aus im Heute das potentielle Morgen auszukundschaften, und das noch mit Blick auf die jeweiligen Partnerinnen und Partner, Kolleginnen und Kollegen, dann wird daraus ein vielfarbiges Panoptikum, das den Hautfarben und Nationalitäten nicht nachsteht. Tomorrow we dreamed of yesterday heißt die von Michikazu Matsune erdachte anderthalbstündige Produktion, mit der diese Tanzcompagnie am Donnerstag (11.6.) bei der Sommerszene gastierte.

Drei weiße Faltwände zuerst, hinter denen sie abwechselnd hervorkommen und von sich erzählen. Biographische Splitter erfährt man da, Erinnerungen an kleine Begebenheiten. „Es ist manchmal seltsam, woran wir uns erinnern und was wir vergessen“, sagt eine – und das bekommt man über anderthalb Stunden bestätigt. „Ausgerechnet ich“, lächelt eine Dunkelhäutige, deren erste Ballettrolle ein weißer Schwan war. Ein temperamentvoller Parkour-Kletterer begreift „Hindernisse als Chance“. Dem stimmen die Kolleginnen und Kollegen vorbehaltlos zu. Andor ist ein ungarischstämmiger Rumäne. „Er hat alles, einen Tanz-Job, jemanden, der daheim auf ihn wartet, und ein schönes Fahrrad“, befindet die Insel-Griechin Maria und beneidet ihn aufrichtig dafür. Sie kommt von einer griechischen Insel, wo das Meer angeblich blauer ist als anderswo, erfahren wir über sie. Was nützt's, ohne Beziehungsmenschen und Fahrrad?



Die Selbst-Schau also einer achtköpfigen Gruppe, die irgendwie durch Castings, eigentlich nicht durch eigenes Zutun genau in der Besetzung zusammengekommen ist (also durchaus typisch nicht nur für Tanzensembles). Sie gehen sichtlich auf in ihren Rollen als Seelen-Schau-Spieler, also als Darsteller der eigenen Befindlichkeiten. Die mögen so banal sein wie nur, aber es geht um das Zusammensetzen der Gedankensplitter in der Gruppe. Die hat ihre eigene Dynamik. Einer schaut auf den anderen, von Eifersüchteleien oder gar Konflikten (zumindest auf der Bühne) fast keine Spur. Dafür viel Neugier für- und aufeinander. Weil da acht so starke wie liebenswürdige Charaktere von sich und übereinander erzählen, fühlt man sich schnell mitgenommen. Die vorgeführte Empathie schlängelt sich quasi in den Zuschauerraum.

Ach ja, getanzt wird gelegentlich auch, nicht nur gequasselt. Es sind ja so unterschiedliche Biographien! Zwei aus denkbar weit voneinander entfernten Gegenden, die Asiatin Young-Won Song und der Ungar Csenger K. Szabó, haben in Salzburg am SEAD gelernt. Der Afro-Amerikaner Aaron Samuel Davis bringt New Yorker Tanzerfahrung mit. Nora Ronge, die Deutsche in der Runde, hat an der Folkwang Akademie die Tradition von Pina Bausch inhaliert – „deutscher Ausdruckstanz“, sagt ein Kollege mit leicht abschätzigem Unterton. Wenn die acht Leute typische Tanzschritte aus ihrer Jugend-, Ausbildungs- und bisherigen Berufszeit vorführen, ist das ein anregendes Tohuwabohu unterschiedlicher Zugänge zum eigenen Körper und zu möglichen Ausdrucksweisen. Was in den anderthalb, durchaus nicht immer kurzweiligen Stunden anklingt, ist auch Ironie dem eigenen Tun gegenüber. Das ist eine Stärke dieses Abends, bei dem das Tanzen aber denn doch etwas kurz kommt.

Im tanz-affinen Publikum der Sommerszene hat Tomorrow we dreamed of yesterday jedenfalls etwas bewegt: geradezu enthemmter Jubel und standing ovations für die Gäste aus Bremen.

Die Sommerszene 2026 dauert noch bis 23. Juni – www.szene-salzburg.net

Bilder: Theater Bremen / Jörg Landsberg