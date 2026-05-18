Himmel und Hölle in jugendlicher Frische

UNI MOZARTEUM / OPERNEINAKTER

18/05/26 Wieder einmal beweist die Universität Mozarteum, dass sie als „Opernhaus“ keinen Vergleich zu scheuen braucht. Diesmal stehen zwei Teile von Giacomo Puccinis Trittico auf dem Programm, die selten gespielte Suor Angelica und der häufig gegebene Gianni Schicchi.

Von Gottfried Franz Kasparek

Beide Stücke eignen sich auch bestens für Gesangsklassen, da sie eine Menge kleiner, aber doch interessanter Rollen enthalten – und man kann durchaus die Klostertragödie und die Erbschleicherkomödie einer Regieidee folgend in einem Bühnenbild spielen. Wir befinden uns also in einem riesig weiß gekachelten Spital, obwohl die Nonnen ihre Tracht tragen und die Florentiner Familie der Frührenaissance bunt ausstaffiert ist. Man kann sich denken, dass es sich um ein Ordensspital mit psychiatrischer Abteilung handelt, denn in einem meist klinisch beleuchteten Raum verwandeln sich die Nonnen zwischendurch in Krankenschwestern.

Die Bühne wird mit zwei Rahmen-Konstruktionen im Zuschauerraum ein wenig fortgesetzt, was allerdings keinen Mehrwert bringt. Jedenfalls ergibt das Bühnenbild von Valentina Vorwahlner eine kühle und doch atmosphärische, gut beleuchtete Spielfläche. Die Schwarz-Weiß-Kostüme von Lena Matterne zu Suor Angelica und die phantasievoll zeitlosen Gewänder Christina Winklers zu Gianni Schicchi passen perfekt.

Witzig ist, dass sich ein grün gekleideter „Putzmann“ mit Besen mitunter in beiden Teilen tummelt, obwohl im ersten Florentine Klepper und im zweiten Volker Wahl inszeniert hat. Angelica ist in dieser Deutung freiwillig ins Kloster gegangen und begeht auch nach der Nachricht vom Tod ihres Kindes keinen Selbstmord, sondern berauscht sich bloß an ihren liebevoll gepflegten Kräutern. Diese moderne Sichtweise tut allerdings kaum etwas zur Sache, denn die Handlung läuft stilisiert, aber sonst wie üblich ab. Florentine Klepper zeichnet die Nonnen als nur zaghaft Individualität andeutende Gruppe und führt die Titelrolle anrührend.

Die rumänisch-irische Sopranistin Anna-Maria Husca begeistert nicht nur mit einer warm timbrierten, mächtig aufblühenden, in der knalligen Akustik des Max Schlereth-Saals mitunter raumsprengenden Stimme, mit erfühlten Piani und schmerzvollen Ausbrüchen, sondern auch mit bewegendem Spiel. So oder so ist dieses Frau am Ende verzweifelt und träumt wohl von einer himmlischen Verklärung, deren Mystik auch musikalisch doppelten Boden hat.

Julia Maria Eckes ist mit imposanter Mezzowürde eine gefährlich in sich ruhende fürstliche Tante und Äbtissin – spielt letztere bloß die Überbringerin der Hiobsbotschaft? Die Nonnenschar ist mit frischen jungen und feinen lyrischen Stimmen ausgestattet, darunter Sveva Pia Laterza, Sophie Schneider und Claire Winkelhöfer. Es gibt auch einen stummen Mann, eindrucksvoll dargestellt von Vsevolod Chernyshev. Ist er ein Arzt, ein Pfleger? Nein, er ist der mitleidende Kindesvater.

Die musikalische Seele des Abends ist Kai Röhrig, der mit dem famosen „Sinfonieorchester Universität Mozarteum“ alle Farben der diffizilen Partituren des genialen Theaterzauberers Puccini zum Klingen bringt, die Bläser-Dissonanzen entsprechend schärft, aber ebenso das herrliche Streicher-Melos leuchten lässt und mit der Bühne souverän mitatmet. So entsteht Verismo der sensibelsten Art mit impressionistischem Hintergrund. Inmitten der explosiven, mitreißend gestalteten Commedia-Stimmung des Gianni Schicchi findet der Maestro exakt die Ruhe des Innehaltens in der Wunschkonzert-Arie der Lauretta und lässt die kurzen Liebesduette strahlen.

Dante mag den Titelhelden in die Hölle schicken, das Publikum gewährt wie immer die mildernden Umstände. Zumal Regisseur Volker Wahl, gut bekannt aus dem Schauspielhaus Salzburg und Professor am Mozarteum, die turbulente Handlung mit viel exzellenter Personenführung zum Vergnügen macht. Der tote Buoso Donati ist Anna Fechner, eigentlich Sopranistin, die diese Sache im Bett ruhend und herumgetragen werdend geradezu charmant löst. Die Erbschleicher tanzen wohl in den gesellschaftlichen Untergrund, obwohl sie im Finale noch Florenz vergolden dürfen, dem bildkräftigen, pointierten Text von Giovacchino Forzano entsprechend. Der ukrainische Bariton Sergej Korotenko ist ein Kerl von einem Mann und ein aus bester italienischer Tradition schöpfender Spielmacher in der Titelrolle. Seine schön fließende Stimme setzt er mit Raffinesse und Gusto ein.

Lauretta, dreifach besetzt, war in der Premiere die Deutsch-Marokkanerin Zahra Sebnat, eine couragierte Darstellerin mit wohlklingendem, leicht verhangenem Timbre und schlanken Höhen. Yonah Raupers ist ihr umtriebiger Bräutigam Rinuccio und schlägt sich stimmlich wacker, obwohl sein heller Spieltenor sich nur bedingt zur hymnischen Lobpreisung von Florenz eignet. Die Familienmitglieder agieren mit Herzenslust komisch und mit bestens geführten Stimmen; Vsevolod Chernyshev kann nun als Betto di Signa seinen tragfähigen Bass tönen lassen, Julia Maria Eckes kann als Zita auch ganz wunderbar keifen. Ein Pauschallob gilt Lucas Pellbäck, Anastasia Fedorenko, Dominik Schumertl, Maksim Smirnov und Sveva Pia Laterza. Elias Mädler als Arzt und der kurios elegante Bass Dario-Bogdan Boja, ein erst 21jähriger Rumäne aus Salzburg, haben witzige Auftritte. Insgesamt ergibt das in beiden Stücken ein qualitätsvolles Ensemble voll Freude, Temperament und vokaler Eindringlichkeit. Großer Erfolg für alle!

Weitere Vorstellungen, teils alternativ besetzt: 18. und 19.5. um 19 Uhr im Max-Schlereth-Saal – Livestream heute Montag (18.5.) um 19 Uhr – Begleitend zu den Opernproduktionen gibt es auch eine Ausstellung im Foyer deruniversität Mozarteum: Puccinis Welten: Angelica & Schicchi – www.moz.ac.at

Bilder: Uni Mozarteum /