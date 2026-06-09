Im Nahkampf zwischen Kühlschrank und Klappbett

SOMMERSZENE / SASHA WALTZ

09/06/26 Mit Travelogue I – Twenty to eight entführt uns Sasha Waltz in ein Szenario von häuslichen Beziehungskisten. Die 1993 uraufgeführte Produktion zählt inzwischen zum klassischen Repertoire modernen Tanztheaters – wie alle echten Klassiker zeitlos, weil die Darstellung des Menschen und seiner komplexen Beziehungen jenseits von Moden und Aktualitäten wirkt.

Von Erhard Petzel

Die Performance zum Auftakt der Sommerszene am Montag (8.6.) die Sommerszene begonnen hat hat alles, was es zum Erfolg braucht: eine Geschichte, deren Abstraktheit ein weites Feld für Interpretationsspielraum lässt, deren Szenarien aber doch konkret genug sind, dass sich dazu jeder seine Deutungen denken kann; ein ausgeklügeltes Spiel mit Bewegung, Musik und Gehalt, das einerseits musikalischen Parametern unterliegt, andrerseits aber in intensive Emotionen aus einem abstrakten Bewegungsvokabular heraus einführt; und nicht zuletzt eine geschickten Balance von Pausen, Rhythmusimpulsen aus der Bewegung und Aufgehen in der eingespielten Musik in ihren unterschiedlichen Charakteren. Dabei dominiert swingendes Kammermusikalisches, vor allem tiefe Streicher mit Schlagzeug als mehr oder weniger sensibler Stimmungsmacher.

Bereits ein Jahr, nachdem Sasha Waltz nach Berlin kam, gründete sie gemeinsam mit Jochen Sandig 1993 die Tanzcompagnie Sasha Waltz & Guests. Travelogue I – Twenty to eight war Auftakt zur Travelogue-Trilogie, die in den Folgejahren entstand und den Erfolg der Compagnie begründete. Der Dauerbrenner wurde nun bereits zum zweiten Mal an eine neue Tanzgeneration übergeben.

Das Tristan Honsinger Quintett und das fünfköpfige Tanzensemble (Virgis Puodziunas, Edivaldo Ernesto, Rosa Dicuonzo, Hwanhee Hwang, Margaux Marielle-Tréhoüart) führen uns auf eine Bühne (Barbara Steppe) mit Wänden, Fenster und zwei Türen in unmittelbarer Nachbarschaft, wobei eine davon mit Fenster die Metamorphose von Diele bis Bad durchläuft. Sowieso braucht man die Türen für ein ausgewachsenes Schlagkonzert, sei es zwischen Mutter und Tochter, sei es für turbulente Auf- und Abtritte. Der Wand wird ein Bett entklappt werden, in dem es zu unruhigen Träumen kommt, während unter anderem eine Nähmaschine Hauslärm verursacht. Was immer die Qual dessen im Bett auch sein und welcher Zusammenhang sich mit der Näherin auftun mag, es zählen vor allem Bewegung und Rhythmus, die daraus entstehen.

Am schlimmsten erwischt es den Tisch, auf den gerne eingedroschen wird, während die Sessel eher ein friedliches Dasein in ihrer funktionellen Möbelhaftigkeit führen. Aber der Kühlschrank! Er steht einmal im Zentrum von Zank und Hader für sein nackt gerupftes Innenleben. Nach dessen Verlust sind es Getränkegebinde, die choreografisch und klanglich eingebaut werden. Da würden Tischtuch und T-Shirt eindeutig zum Nebenschauplatz, ginge es nicht auch um den guten alten Sex.

Bei allen geschmackvoll entwickelten Tableaus, Pas de deux und chorus lines muss man der Sexszene den Preis als Höhepunkt zugestehen. Das Spiel aus Begehren und Zurückstecken, Ermunterung und Abweisung, Gewalt und Zärtlichkeit, Erfüllung und Frustration, rasender Ekstase und abgetörnter Erschöpfung ist Atem beraubend. Die von Sasha Waltz entwickelte Tanzsprache ist in ihrer assoziativen Körperlichkeit raffiniert und sublim und gänzlich unberührt von Trivialität oder anbiederndem Kitsch. Hier wird die Liebe als Trieb geführter Kampf zur Bühnenerfahrung, verstärkt durch die überragende Körperlichkeit des ausführenden Paares vom geschmeidigen Erbeben bis zum erstarrten Widerstand. Ein Ereignis jenseits aller möglichen Erzählung. Erotisches Knistern auch im weiblichen Trio zu einem aufwühlenden Rumba, während die beiden Männer in sublimierter Erotik einen mehr oder weniger subtilen Kampf um den Platzhirschen ausfechten.

Die Sensibilität der Inszenierung zeigt sich bis ins Detail, wenn beispielsweise durch das Licht Schatten der Tanzenden eine weitere Assoziationsebene auf die Wände werfen. Dem stehen Szenen gegenüber, in der die Menschen das Bewegungsrepertoire von Zombies annehmen und zu Bewegungsautomaten mutieren, was gerne zu percussiver Aktion ausartet. So auch der Schluss, der mit dem letzten Zuklappen der Kühlschranktüre schlussendlich aufgeschlagen ist. Das Quintett hat sich jedenfalls den frenetischen Applaus des Publikums weidlich verdient. Und die Choreografie wird im Zuge modernerer Beiträge ihren Platz behaupten können. Immerhin ist es nicht selbstverständlich, dass sich hochwertiges Bewegungsrepertoire mit aufgeladener Sinnlichkeit verbindet.

Zweite Aufführung heute Dienstag (9.6.) um 20 Uhr – Die Sommerszene dauert bis 23. Juni – www.szene-salzburg.net

Bilder: www.sashawaltz.de / Sebastian Bolesch





