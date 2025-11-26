Keine Halbschuhtouristen am Dachstein

HINTERGRUND / SALZBURGER ADVENTSINGEN

26/11/25 Es war vor genau 25 Jahren, bei einer seiner ersten Proben als neuer musikalischer Leiter des Salzburger Adventsingens. Da kam ein älterer Herr aus dem Salzburger Volksliedchor zu Herbert Böck und reklamierte: „Sie müssen schon so dirigieren, wie wir singen.“

Von Reinhard Kriechbaum

Das war eine sehr neue Situation für ihn, erinnert sich Herbert Böck, der damals gerade den Wiener Singverein auf ganz neue Beine gestellt und damit auf eine neue qualitative Ebene gehoben hatte. Böck hat damals in Salzburg wohl einsehen müssen: Der gute Mann aus dem Volksliedchor hatte letztlich recht, „denn nichts ist schwieriger, als einen Chor leistungsmäßig zu verbessern“. Mit Solisten und Instrumentalisten gehe das entschieden schneller, weiß der erfahrene Chorpädagoge.

Aber Herbert Böck, der heuer sein 25-Jahre-Jubiläum feiert als Dirigent des Adventsingen, hat es dann doch in relativ kurzer Zeit geschafft, den Volksliedchor auf Vordermann zu bringen. Wie dieses Ensemble heute singt, kann man mit früher überhaupt nicht vergleichen. „Es waren auch noch nie so viele junge Leute dabei“, freut sich Böck. So kann er jetzt sagen: „Der Chor ist für mich das schönste Instrument beim Adventsingen.“

Die musikalische Professionalisierung bei dieser Großveranstaltung hat Böck wesentlich vorangetrieben. Das gilt vor allem auch für die Solisten. Das sind ja seit vielen, vielen Jahren Professionisten, die obendrein alle aus einer Schule kommen – nämlich aus dem seinerzeitigen Kammerchor der Universität Mozarteum, den Herbert Böck leitete. Aus diesem Pool von Sängern rekrutiert er auch jetzt noch die singende Solistencrew fürs Adventsingen.

Was zeichnet Herbert Böck aus? Eva Schinwald singt die Maria, und sie sagt über den Dirigenten: „Für ihn zählt jede Note, egal, ob sie Shane Woodborne komponiert hat oder Klemens Vereno oder Gustav Mahler.“ Heuer ist wieder Shane Woodborne dran als Komponist. Er ist zum zwölften Mal dabei. Herbert Böck betont, wie produktiv die Zusammenarbeit mit Woodborne, wie groß die Wertschätzung füreinander sei.

Heuer ist erstmals Johannes Forster der Josef. Er folgt in der Rolle Bernhard Teufl, der nach siebzehn Jahren und 240 Vorstellungen ausgeschieden ist. Er war der längstdienende Josef in der Geschichte des Adventsingens.

Für Maria und Josef haben sich der Adventsingen-Chef Hans Köhl, der immer auch den Text schreibt, und Regisseurin Gerda Gratzer ein neues Rollenprofil ausgedacht. Maria sei im Spiel mit dem Titel Der blinde Hirte „eine emanzipierte Frau, die ihren Weg selbstbewusst neben Josef geht“, erklärt Gerda Gratzer. Josef sei „kein Macho, sondern einfach ein verlässlicher Begleiter auf einem gemeinsamen Weg“. So ähnlich beschreibt auch Johannes Forster seine Rolle. Er wolle „Josef greifbarer machen, menschlicher – er muss nicht das konservative Mannsbild sein“. Elisabeth Eder-Marböck ist der Engel, Marcella Wieland die Wirtin.

Das traditionelle Pressegespräch zwei Tage vor der Premiere des Adventsingens bietet immer auch Gelegenheit, das Bühnenbild anzuschauen. Das Stück Der blinde Hirte spielt diesmal in hochalpiner Umgebung, in der kargen Umgebung „Am Stein“. Das Dachsteinplateau ähnle ein wenig dem Gebirge von Judäa, sagt Hans Köhl. Andreas Ivancsics ist der Bühnenbildner. Es sei „alles handwerklich“ hergestellt, erklärt er mit Blick auf die Almhüttchen links und rechts der Bühne und auf die gemalten Felsen- und Latschen. „Wir machen keine KI-generierten Sachen.“

Gleich siebzehn Hirtenkinder begleiten heuer den Blinden Hirten, den Edwin Hochmuth spielt. Sie stecken in dicken Loden- und Wollgewändern und tragen festes Schuhwerk. Keine Halbschuhtouristen also auf dem weg zur Krippe. „Sie schwitzen ordentlich“, sagt Kostümbildnerin Brigitte Schiebler.

Salzburger Adventsingen von 28.11. bis 14.12.2025 im Großen Festspielhaus – www.salzburgeradventsingen.at

