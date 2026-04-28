Klassisches mit Weitblick. Neues mit Schärfe

SOMMERSZENE 2026

28/04/26 Von 8. bis 23. Juni stehen vierzehn Produktionen, darunter fünf österreichische Erstaufführungen und zwei Premieren, auf dem Programm der Sommerszene 2026. Im Focus steht „die gesellschaftspolitische Dringlichkeit von Choreographie und Performance“.

Niemand geringerer als Sasha Waltz eröffnet die Sommerszene 2026. Sie kommt mit ihrerm Klassiker Travelogue I – Twenty to eight, „dem ikonischen Stück der Ausnahmechoreographin“, so Angela Glechner bei der Programmpräsentation heute Dienstag (28.4.). Die Intendantin erinnert: „Im Zentrum des Abends steht eine Küche, die zur Bühne eines wilden, schmerzhaften und absurden Alltags wird. Kühlschrank, Tisch und Türen werden zu Spielpartnern, während fünf Figuren in neurotische Routinen, stille Sehnsüchte und groteske Konflikte verstrickt sind.“

Seit der Uraufführung 1993 habe dieser „Ausschnitt der Gegenwart“ nichts an Brisanz verloren. „Tanz, Theater und die Musik des Tristan Honsinger Quintetts verschmelzen zu einer Momentaufnahme menschlichen Zusammenlebens.“ Sasha Waltz, die den zeitgenössischen Tanz seit mehr als dreißgig Jahren präge, „begreift ihr Repertoire als ein living archive, das mit jeder Besetzung neu pulsiert und wächst“. Travelogue I – Twenty to eight, der das Zwischenmenschliche mit Expressivität, Rhythmus und Witz zeichne, habe „nichts von seiner Aktualität verloren“, betont Angela Glechner.

Auch Jan Martens Sprungperformance The Dog Days are over 2.0 genieße längst Kultstatus und fasziniere durch formale Struktur, höchste Präzision und physische Ausdauer. Tanzgeschichte schreibe dieser die Französin Leĭla Ka: Sie präsentiert ihr Debut Maldonne, „eine Hymne an die Rebellion und Kraft der Frauen“, erstmals in Österreich. Ebenfalls ein politisches Signal sende Marco da Silva Ferreira: In der Produktion F*cking Future inszeniere er in „den kollektiven Körper zwischen Euphorie und Bedrohung“. Michikazu Matsune interessiere sich dagegen in seiner Performance Tomorrow we dreamed of yesterday für fiktive Begegnungen und vergangene Träume. Zum Finale heißt es Come Back Again mit Doris Uhlich und Susanne Kirnbauer, die in ihrem Duett „die eigene Körperbiographie herausfordern“.

Auch die Salzburger Community sei wieder stark vertreten und werde starke künstlerische Zeichen setzen: Rosana Ribeiro bringt das Stück Break the als Premiere auf die Bühne. Für das BODHI PROJECT studiert Ann Van den Broek die Produktion We Solo Men neu ein. Cornelia Böhnisch und Katharina Schrott performen Rauschen in der Kollegienkirche. Das Applied Theatre lädt zu Bodies, Borders, Porosity.

Gastspiele geben 2026 bei der Sommerszene Alberto Cissello mit Point Fixe und Solène mit After All. Deva Schubert bringt mit missed tones den Kunstverein zum Klingen, Dimitri de Perrot lädt mit zwei Installationen zum Mitmachen – Into The Dirt und Schaufenster – in den Kurgarten.

Alle Spielorte sind barrierefrei zugänglich. Pay as you can lautet das Motto bei den Eintrittspreisen: „Solidarität und Zusammenhalt sind gerade jetzt besonders wichtig. Daher setzen wir auf ein faires Preismodell“, sagt Angela Glechner. „Wählen Sie selbst, was Sie zahlen können. Wer mehr gibt, ermöglicht anderen günstigeren Zugang. So wollen wir möglichst vielen Menschen Kunst und Kultur zugänglich machen.“ (Sommerszene / dpk-klabacher)

Sommerszene Salzburg– von 8. bis 23. Juni – szene-salzburg.net

Bilder: SSZ / Dde Perrot; Bernhard Müller; Siegrid Cain