Lach-Yoga, Teufelspakt und Bossa

TANZ_HOUSE FESTIVAL 26

06/10/26 Das tanz_house festival zeigt von 8. bis 15. Oktober zeitgenössischen Tanz „in allen erdenklichen Farben und Formen“. Gefeiert wird, so Editta Braun, mit Reflexion, Musik, Performance, bewegtem Bild und Begegnung „ein Fest des Lebens“.

„Das Foyer der ARGEkultur verwandelt sich in einen Ausstellungs- und Performanceraum: Großformatige, farbkräftige Holzdrucke schmücken die Wände, einer davon entsteht live bei der Festivaleröffnung“, schildert die Choreographin Editta Braun das Stetting bei der Eröffnung am Donnerstag (8.10.). „Vor den Hauptacts wird ukrainisch, brasilianisch und bairisch gesungen, Lachyoga entspannt das Gehirn. Das ARGE Studio wird zum Kino, wenn uns Tanzfilme aus aller Welt in diese aktuell boomende Kunstform entführen.“

Auch der Diskurs wird gepflegt: Helga Kromp-Kolb, emeritierte Professorin an der Universität für Bodenkultur Wien, beschäftigt sich mit Klimawandel, Umweltmeteorologie, gesellschaftlichem Wandel, Frieden und Paradigmenwechsel in der Wissenschaft. Sie spricht zum Thema Klimakrise – Wie beenden wir den Tanz mit dem Teufel: „Wer, wie Faust, Befriedigung aller Wünsche anstrebt, zahlt einen Preis. Wir zerstören dafür die eigenen Lebensgrundlagen. Aus dem Teufelspakt auszusteigen ist schwer, aber wenn es gelingt, ist unglaublich viel gewonnen, nicht nur das Klima gerettet.“

Lach-Yoga steht auch auf dem Programm. Die gebürtige Salzburgerin Marie-Christine ist ausgebildete Tänzerin, Tanzpädagogin und Trainerin für Yoga mit Schwerpunk Lachyoga. Sie lädt im Rahmen des tanz_house festivals zu einer „entspannten zwanzig-minütigen Lachyoga-Einheit“. Keine Vorerfahrung nötig!

Getanzt wird aber auch. CieLAROQUE / helene weinzierl & Luan de Lima bringen Bodychapters. Three Acts of Becoming, drei Stücke vom Werden. „Die nächste Generation“ erzähle mit Kurzstücken verschiedenster Ästhetik von ihrer Welt, die ganz unterschiedlich wahrgenommen, empfunden und verarbeitet wird. „Die Arrivierten“ reflektierten ihre Lebensthemen.

Die Truppe Cie BitterSweet etwa präsentiert ihr Stück Signe-moi l' éphémére, ein Solo in die Welt der Trauer. Selleriewesen dagegen bevölkern das Stück In Squeeze der Gruppe Nofence, einem jungen Performancekollektiv aus Salzburg, das satirische und surreale Choreografien kreiert. Sie verbinden Theater, Zirkus und Improvisation. Sie sind in Österreich und international tätig. Weiters auf dem Programm etwa eine Reihe mit Tanz-Kurzfilme aus Ägypten, Israel, Belgien und Österreich. Darunter ist der Film Der Tanz, das ist mein Leben über Micheline Faure, die heute 86-jährige Primaballerina bei John Crankos Stuttgarter Ballett in der Regie von Editta Braun. (ARGEkultur / dpk-klabacher)

tanz_house festival 26 – Donnerstag (8.10.) bis 15. Oktober – www.argekultur.at

Bilder: ARGEkultur / Antoine Raboud; Petra Hinterberger und Markus Huber