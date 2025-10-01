Neugier, Messerwurf und Leichtigkeit

WINTERFEST 2025

01/10/25 Es kommt das 25. Winterfest! Der Cirque le Roux, eine Gruppe geeichter Bodenturner und Menschen-Auftürmer aus Frankreich, wird das Jubiläums-Winterfest – 26. November 2025 bis 6. Jänner 2026 – eröffnen. DrehPunktKultur hat vorab spioniert, denn das Nouveau-Cirque-Ensemble aus Frankreich hat diesen Sommer zum Auftakt des Festivals La Strada in der Grazer Oper gastiert.

Von Heidemarie Klabacher

Entre Chiens et Louves heißt die beeindruckende Produktion, ein raffiniert durch die Zeiten taumelndes Traumspiel, bei dem Ausstattung und Musik eine ebenso große Rolle spielen wie die Körperkunst. Hunde und Wölfe? Die lassen sich nicht so leicht unterscheiden in der Dämmerung – Zwielicht meint der Stücktitel im Französischen. In dem hintersinnigen Stück wollen einige Protagonisten ausbrechen aus den bürgerlichen Konventionen. Sie finden sich plötzlich in einer hündisch/wölfischen Umgebung wieder. Also in einer wenn schon nicht wirklich feindlich gesonnenen, so zumindest eine gewisse Furcht einflößenden Mehrheits-Gesellschaft. Das bietet Optionen für anschauliche circensische Gruppenchoreographien. Verpackt ist die Geschichte in eine Traumgeschichte, in der Figuren aus zwei Romanen (von 1870 und 1960) im Heute lebendig werden.

Das Winterfest ist, zumindest nach Aussage der Veranstalter, heute das bedeutendste Festival für zeitgenössischen Circus im deutschsprachigen Raum. 2001 von Georg Daxner für den Salzburger Volksgarten erdacht und gegründet, präsentierte es seither 79 internationale Compagnien für 500.000 Zuschauer in 1.414 Vorstellungen. „Heuer ist das Festival 25 Jahre jung, das wird mit fünf Compagnien gefeiert.“ Cirque Le Roux aus Frankreich war 2015 zu Gast, Akoreacro ebenfalls aus Frankreich in den Jahren 2010, 2014 und 2019 und der Österreicher Michael Zandl war 2022 zu erleben. Dazu kommen zwei Truppen erstmals nach Salzburg – Cirque Eloize aus Kanada und La Faux Populaire aus Frankreich.

„Unser treues Publikum hat in den letzten 25 Jahren sehr viel Neugierde auf Neuen Circus bewiesen. Damit wurde Salzburg zu einer Circus-Stadt, die international von Künstlerinnen und Fachwelt sehr geschätzt wird“, sagte Robert Seguin, der Geschäftsführer und künstlerische Leiter des Winterfests, heute Mittwoch (1.10.) bei der Programmpräsentation. Das Jubiläumsprogramm vereine, so der Intendant, „was seit einem Vierteljahrhundert das Wesen dieses Festivals“ ausmache. „Es ist ein lebendiger Ort der Begegnung und des Staunens auf höchstem Niveau, in dem Gemeinschaft und Vertrauen, Entwicklung trotz Überraschung, Identität neben Toleranz, höchste Werte sind.“

Der Cirque Le Roux, siehe oben, gastiert in 16 Auffühgrungen von 26. November bis 14. Dezember mit Entre Chiens et Louves beim Winterfest. Die ebenfalls französische Truppe La Faux Populaire gibt von 27. November bis 8. Dezember die Österreichpremiere und zehn weitere Aufführungen ihrer Produktion Le Cabaret Renversé. Ebenfalls eine Österreichpremiere bringt die Gruppe Akoreacro mit 21 Aufführungen ihres Stücks Ostinato. Die dritte Österreichpremiere bringt der kanadische Cirque Éloize mit seiner aktuellen Produktion ID Evolution in 21 Aufführungen von 18. Dezember bis 6. Jänner. Der österreichische Zirkuskünstler Michael Zandl gastiert mit seinem ebenfalls 2025 herausgebrachten Stück Food mit fünf Aufführungen von 17. bis 21. Dezember im Toihaus.

Die Truppe La Faux Populaire lädt im eigenen Circuszelt zu Le Cabaret Renversé. „Die Gäste nehmen in der Welt von Julien und Juliette an kleinen Tischen rund um die kreisförmige Bühne Platz. Ganz nah am Publikum, vor, um und sogar über den Menschen erkunden die beiden mit Jonglage, Seiltanz, Akrobatik und Messerwerfen das Leben zu zweit.“ Von der Entdeckung des Feuers bis zu den ersten Schritten auf dem Mond reist die Gruppe Akoreacro mit seinem Publikum durch die Geschichte unserer Spezies. „Das Kollektiv aus verrückten Abenteurern und Träumerinnen nimmt mit viel Humor und spektakulärer Akrobatik unser Verhältnis zum Fortschritt ebenso aufs Korn, wie unsere stille Abhängigkeit von der Technik.“ Die Produktion Ostinato „ist ein Circusstück wie ein evolutionärer Kurzschluss, ein Flug durch die Zeit“.

Der Cirque Éloize bringe, so Winterfest-IntendantRobert Seguin, „ eine visionäre Neukreation nach Salzburg“. Urbanet Circus und digitale Kunst verschmelzen in der Produktion. „Die Stars aus Montréal verbinden Breakdance, Trampolin, Luftakrobatik, Trial-Bike, Cyr Wheel.“ Seit 33 Jahren prägen Cirque Éloize aus Québec, der Circushochburg Kanadas, die internationale Circusszene. Mit Produktionen, die Musik, Tanz, Theater und Technologie vereinen, begeisterten sie bereits sechs Millionen Zuschauer weltweit in siebentausend 7.000 Aufführungen in 650 Städten.

Die Produktion Food von Michael Zandl sei ein humorvolles Spektakel kein gewöhnliches Festmahl. Das Publikum werde in eine „amüsante und bisweilen bizarre Welt des Konsums“ eingeladen. „Was als einfacher Akt des Essens beginnt, verwandelt sich allmählich in ein wahnwitziges, fast mechanisches Ritual.“ Der österreichische Künstler Michael Zandl begann seine Laufbahn über Outdoor-Sportarten, bevor er am Codarts Circus Arts in Rotterdam Hutmanipulation und Cyr Wheel studierte. Für seine Abschlussnummer erhielt er mehrere Auszeichnungen. Seit 2021 ist Zandl Hauschoreograf am Korzo Theater in Den Haag.

Winterfest 2025 – von 26. November 2025 bis 6. Januar 2026 im Volksgarten und im Toihaus Theater – www.winterfest.at

Bilder: Winterfest / Thibault Paruite; Cecile Gerbe-Servettaz; Kalimba