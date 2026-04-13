„Nicht so schlimm, bloß tot, bumm bumm“

LANDESTHEATER / BERLIN ALEXANDERPLATZ

13/04/26 Es war ja kein Mord, bloß Totschlag. Dafür ist Franz Bieberkopf vier Jahre lang gesessen. Nun wird er ohne resozialisierende Unterstützung entlassen und muss hinaus ins Berlin der späten 1920er Jahre, in einen bedrohlichen Stadt-Moloch. – Alfred Döblins Roman Berlin Alexanderplatz, umgemodelt in ein reichlich lang geratenes, spartenübergreifenden Musiktheater.

Von Reinhard Kriechbaum

Es fehlt an Hilfe für den Wiedereinstieg ins Leben. Der „Erzähler“ aus Döblins achthundert Seiten dickem expressionistischen Grußstadtsumpf-Epos ist hier zum Gefängnispsychiater mutiert. Er ist ständiger Beobachter der Rückkehr des Franz Biberkopf, der nun ganz naiv und aufrichtig ein guter Mensch sein und bleiben will. Daran scheitert er zwangsläufig. Axel Meinhardt spielt in der Landestheater-Inszenierung von Nuran David Calis den Erzähler/Psychiater, der auch eine gewisse sadistische Lust zu verspüren scheint an dem Feldversuch mit erwartbarem Ausgang. Gerade noch, dass er sich ein „Ich hab's ja gleich gesagt“ verkneift.

Dieser starke Charakter, eine Sprechrolle, ist der Gegenpart zum Biberkopf des Baritons George Humphreys. Da steht also zuerst ein schlacksiger Bursche da, der erst eingekleidet werden muss für den aufgezwungenen „Freigang“. Vom Gefängnis und seiner Sicherheit – „Wie der Tag anfängt und wie er weitergeht“, singt der Chor – muss er ins Ungeregelte. „Die Stadt, das Leben. Ich will da nicht hin“, singt Biberkopf, und man glaubt ihm aufs Wort. Die Mischung aus Furcht, Einfalt und doch sich immer wieder Bahn brechender Gewaltbereitschaft transportiert George Humphreys in dieser dankbaren Rolle, die viel differenzierte Gestaltung fordert, sehr überzeugend.

Biberkopf bekommt es mit starken, verführerischen Gegenspielern zu tun. Der sinistre Bandenführer Reinhold (ein nun wirklich unwiderstehlicher, gezähmter Buffotenor: Alexander Kaimbacher) zieht ihn wieder ins Kriminal. Die Frauen/Freundinnen Mieze, Sonja, Emilia Parsunke (Nicole Lubinger mit überzeugenden Koloraturen) gehen auf den Strich. Der Tod tritt gleich dreifach auf in Gestalt und Stimme von Alexander Hüttner, Robert Glyndwr Garland und Daniele Macciantelli. Letzterer ist auch der Metzger, mit dem man lieber nichts zu tun hätte.

Manche Personengruppen, Doppelgängerinnen und allerlei allegorische Figuren („Die Stadt spricht“) sind aus dem Chor besetzt, dem in diesem Musiktheater von Christiane Neudecker (Text-Kompilation) und den Brüdern Vivan und Ketan Bhatti (Musik) eine gewichtige Rolle zukommt: Der Chor steht entlang von drei Seiten an der Brüstung über einem Bühnengeviert. Er beobachtet, kommentiert, reagiert mit Gesten.

Ja, die Musik: Die wirkt durchgemixt aus unterschiedlichen heterogenen Bestandteilen. Immer ist der Schlagwerk- und Geräuschanteil hoch, das Melos biedert sich nicht an, wirkt freitonal. Manchmal kippt die Sache ganz offensichtlich in einen an Weill'sche Brecht-Musiken erinnernde Direktheit. Öfter mal kommt's verschleierter daher, aber kaum einmal hintergründig. Wie man das nun im Einzelnen beurteilen mag – es ist bühnenwirksam und überzeugt nicht zuletzt deshalb, weil man die österreichische Erstaufführung von Berlin Alexanderplatz zur Chefsache gemacht hat: Leslie Suganandarajah dirigiert. Er führt das Mozarteumorchester präzise, durchsichtig, gelegentlich knallig laut – aber das darf schon sein bei dieser Gangstergeschichte mit Mord und Totschlag. Er koordiniert auch fast immer gut den von Mario El Fakih einstudierten Chor, der so manches knifflige polyphone Tableau zu meistern hat.

Anne Ehrlich hat eine Wohnzimmer-Bühne mit Fenstern erdacht, durch die allerlei reale, eingebildete und allegorische Figuren ein und aussteigen, um reichlich zappelnd Körpertheater vorzuführen. Sie alle sind janusköpfige Gestalten mit Totenkopf-Masken am Hinterkopf. Meist agieren sie mit dem Rücken zum Publikum.

Es droht jedenfalls kein Horror vacui in Nuran David Calis Inszenierung, es gibt kaum eine Minute Ruhe auf der Bühne. Öfters mal wünschte man sich die Fokussierung auf die Hauptfiguren – wer weiß, vielleicht entstünde sogar so etwas wie Anteilnahme? So aber rasselt die Story (die vor allem aus den letzten beiden Teilen der in neun Bücher unterteilten Romanvorlage gezogen ist) als Bilderreigen ab. Ständig wuselt und zappelt es um die eigentlichen Protagonisten. Mag sein, dass einen die Sache auch deshalb ziemlich kalt lässt.

Es nervt von Beginn an, dass einem jeder Satz, jede Sentenz dutzendfach eingebleut wird. Und besonders mühsam wird es gegen Ende der fast drei Stunden, wenn – getreu der Romanvorlage – die Perspektive auf die politische Entwicklung, der Weg zum Gleichschritt der Nazis, Länge mal Breite ausufert. Alfred Döblin hat das seismographisch vorausgeahnt: „Wach sein, Augen auf!“ Ja eh.

Irgendwie wird man das Gefühl nicht los, dass alle Beteiligten lieber ein Brecht-Revival auf die Bühne gestellt hätten als eine Roman-Verknappung, die sich letztlich zu einem gewaltigen Schmonzes mit Musik auswächst.

Die zeitliche Einordnung: Brecht schrieb die Dreigroschenoper 1928, Alfred Döblin den Roman Berlin Alexanderplatz ein Jahr später. 1932 folgte Hans Falladas Kleiner Mann, was nun. Erich Kästner und vor allem auch der Lyriker Erich Mühsam fielen einem ein. Originale genug also aus dieser Ära, als Lesestoff oder auf der Bühne. Es erschließt sich nicht unbedingt, wieso diese Replik jetzt sein muss, weder als Musiktheater noch überhaupt.

Aufführungen bis 21. Mai 2026 – www.salzburger-landestheater.at

Bilder: SLT / Christian Krautzberger