So manche Musik-Rarität

SALZBURGER LANDESTHEATER / SPIELZEIT 2026/27 (1)

15/04/26 Mit Liebesverwirrungen, L’italiana in Algeri, geht die nächste Landestheater-Spielzeit in der Oper los. Mit der Antigone das Schauspiel. Bei Rossini geht’s mit „Versöhnung“ aus, dem Motto der Saison 2026/27. Bei Sophokles ist es dafür entschieden zu spät, da haben sich am Ende ja fast alle aus Verzweiflung ins Jenseits befördert. Manchmal muss man sich mit Versöhnung eben gedulden.

Von Reinhard Kriechbaum

Aber allzu ernst darf man solche Saison-Motti sowieso nicht nehmen. König Kreon kommt in Antigone wenigstens ganz am Ende der Tragödie zur Einsicht, dass er etwas falsch gemacht hat. Ein erster Schritt wenigstens...

„Schon im griechischen Theater war es so, dass existenzielle, menschliche Schicksale zur Katharsis und politische und soziale Spannungen zur Versöhnung geführt wurden. Darin spiegelte sich auch der Wunsch nach Stabilität der Demokratie“, erklärt Intendant Carl Philip von Maldeghem im Vorwort des Programmbuchs zur nächsten Saison. Das sei Ansporn und Anreiz, dem Thema der Versöhnung auf die Spur zu kommen. „In einer Phase, in der immer mehr europäische und weltpolitische Stabilitäten in Auflösung sind, scheint es wichtig, dem Thema der Versöhnung, also der Auflösung von Spannungen und der friedvollen Einigung auf neue Perspektiven, eine Bühne zu geben.“

Beim Theater-Auftakt im Großen Haus (Sarah Henkels Antigone-Inszenierung kommt in den Kammerspielen) ist der gute Ausgang erwartbar: Schauspielchef Nuran David Calis widmet sich Carlo Goldonis turbulentem Krach in Chioggia. Gutes Ende gesichert. So wie in Rossinis Oper, die Oberspielleiterin Alexandra Liedtke in Szene setzt, und zwar im Zirkusmilieu. Es dirigiert Carlo Benedetto Cimento, der auch Puccinis Tosca im Großen Festspielhaus leiten wird. Das wird eine „halbszenische Fassung“, zu der der Karikaturist Thomas Wizany die Optik beiträgt. Ob ihm zu Tosca und Versöhnung etwas einfällt?

Im Musiktheater sind fast lauter sichere Nummern angesetzt, wiewohl man eingefahrene Bahnen weitgehend meidet. Da kann man etwa Robinson Crusoé von Chaques Offenbach kennen lernen, eine Opera comique. Ein Pariser Liftboy steigt aus, versucht's mit naturnahem Leben, wobei er die bezaubernde Insulanerin Freitag kennen und lieben lernt. Die ist nicht die einzige auf der nur scheinbar unbewohnten Insel. Leslie Suganandarajah dirigiert, Christiane Lutz führt Regie.

Goldoni war der Librettist von Florian Leopold Gassmann heiterer Oper L'amore artigiano. Gassmann, Wiener Hofkapellmeister, war der Lehrer und Protegé von Antonio Salieri. Ein rares Stück österreichischer Musikgeschichte der Frühklassik. Amélie Niermeyer inszeniert, Carlo Benedetto Cimento steht am Pult. Es ist eine Koproduktion mit den Schwetzinger Festspielen.

Und das Zeitgenössische in der Oper? Stephen Hawking, Astrophysiker und Mathematiker, und seine Tochter Lucy, eine Schriftstellerin, haben gemeinsam ein Buch geschrieben, das einem jungen Paar auf eine wilde Abenteuerreise durch das Universum folgt. Dabei werden sie von unguten Mächten bedroht, die versuchen, die Abenteurer in Schwarze Löcher zu befördern. Der britische Komponist David Buckley hat daraus im Auftrag des Landestheaters eine Oper gemacht, die als Stück „für alle Generationen“ gedacht ist. Der geheime Schlüssel zum Universum heißt sie. Carl Philip von Maldeghem inszeniert, Leslie Suganandarajah dirigiert die Uraufführung am 4. Juni 2027.

Wiederaufgenommen werden Humperdincks Hänsel und Gretel und Die kleine Zauberflöte.

In der Sparte Musical steht eine Österreichische Erstaufführung der mit Walt Disney eng verbundenen Sherman Brüder auf dem Programm: Tschitti Tschitti Bäng Bäng erzählt vom glücklosen Erfinder Caractacus Potts und seinem fliegenden Auto.

Italo Pop ist die musikalische Grundlage für das „Jokebox-Musical“ Ciao Bella, das sich Marco Dott (Text, Regie) und Manuel Lauerer (Musik) ausgedacht haben. Wiederaufgenommen werden Monty Python‘s Not The Messiah und The Sound of Music.

In der Sparte Tanz treffen mit einer Neuinterpretation des Ballettklassikers Giselle durch Reginaldo Oliveira und dem von moderner Clubmusik inspirierten Titel BODyBEAT von Anne Jung und Kristina Paulin zwei sehr gegensätzliche Sprachen aufeinander. Die Giselle-Musik gestaltet Leslie Suganandarajah mit dem Mozarteumorchester. Reginaldo Oliveiras Ballett-Kreation Friedas Welt wird wiederaufgenommen. (Wird fortgesetzt)

Bilder: SLT / Saison-Programmheft

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