Sogar der Engel schunkelt

SALZBURGER ADVENTSINGEN

28/11/25 Kann es sein, dass Maria ein wenig flunkert? Dem Engel versichert sie, dass sie „keinen Mann erkennt auf Erden“. Dabei haben sie und Josef doch gerade erst eng umschlungen miteinander getanzt. Und es ist auch eindeutig, dass sie schon gemeinsam leben in einer der Berghütten.

Von Reinhard Kriechbaum

Das „heilige Paar“ also in wilder Ehe. Ungewöhnlich, aber eine willkommene Erdung. Der Engel ist sowieso fast allgegenwärtig in der diesjährigen Adventsingen-Produktion Der blinde Hirte im Großen Festspielhaus. Er behält Übersicht und ist immer zur Stelle, wenn sich der himmlische Eingriff hienieden als zu groß erweist fürs simpel gestrickte menschliche Verstehen. Shane Woodborne, heuer der Komponist einer Vielzahl von Kompositionen und Volksliedbearbeitungen, hat vor allem dem Engel ganz tolle Gesangsnummern offeriert.

2017, als Der blinde Hirte schon einmal seine Visionen vom Kommen des Heilands kund getan hatte, war Eva Schinwald der Engel. Nun ist sie, mit etwas dunkler gewordenem Timbre, die Maria. Mit dem strahlend leichten Tenor von Johannes Forster ein musikalisch perfektes Duo, über das Elisabeth Eder ihren nun wirklich engelsgleichen Sopran strömen lässt. Wie locker dieses Trio singt, ohne Vibrato, ganz ohne Schmalz – das ist schon Klasse.

Es hat sich im Ton ja immens viel verändert beim Adventsingen. Der rauere Tonfall von einst, in der lang nachwirkenden Tradition der Fischbachauer Sängerinnen bis zu den Brüdern Walchschmied, ist von einem eleganten, geschmeidigen Singen abgelöst worden. Dafür stehen das Vokalensemble Hohes C und der Frauen-Dreigesang CMM. Das sind moderne, flexible Vokalisten. Traditionalisten mögen sich an der Glätte stoßen – es passt jedenfalls vorzüglich zum Gesamtklang, in den sich auch der Salzburger Volksliedchor unterdessen wendig einfügt. Der hat Doppelchöriges zu meistern und versucht einmal sogar als fast diabolischer Einflüsterer Josef zum Zweifler zu machen, eine effektvolle Nummer. Auf der anderen Seite der Ausdruckskala: Das „Sieh es wird der Herr sich nah'n“ kommt völlig schwerelos, ja swingend daher – und auch dazu hat Shane Woodborne sich eine einem blütenweißen Engel würdige Überstimme ausgedacht. Elisabeth Eder trifft übrigens genau so gut den einfachen Volksliedton.

Wie immer, wenn ein Stück wiederaufgenommen wird beim Adventsingen, hat Textautor Hans Köhl da und dort nachjustiert. Auch diesmal zeichnet sich die Geschichte dadurch aus, dass sie sich ohne aufdringlichen laientheologischen Input zu einem fast selbstverständlichen Ganzen fügt. Mit einem blinden Seher, der das Wesentliche erfühlt und vorausahnt, ist man seit der Antike, seit dem griechischen Teiresias, auf sicheren Geleisen. Hier also der blinde Hirte, der von zwei Kindern geführt und begleitet wird. Edwin Hochmuth spielt ihn ganz unaffektiert, mit ruhiger Selbstgewissheit. Regisseurin Gerda Gratzer hat mit viel Sinn kleine Spielszenen entworfen, in denen auch die Kinder völlig natürlich rüberkommen. So lässt sich's gut katholisch werden.

Der Blinde Hirte ist eine beliebte Figur auch in alpenländischen Weihnachtskrippen, und an eine solche erinnert das Bühnenbild von Andreas Ivancsics. Man glaubt in dieser Szenerie auf der Dachstein-Hochebene, in einer der berühmten Krippen von Xandi Schläffer gelandet zu sein. Es ist hier freilich nur der blütenweiße Engel, der seine Arme immer etwas bizarr rausstrecken muss. Aber wenn dann das Hirtenspiel so recht in Gang kommt, mit Juchee und Hops und einem Ausseer Steirer mit obligatem Schleuniger samt Pasch – da setzt sich sogar der Engel entspannt hin und schunkelt. Eine ganz nette Idee der Regie übrigens: Zur Hirtenmusik mit Orgelsolo tanzt sogar der blinde Hirte.

Z ur positiven Figur des blinden Hirten kontrastiert die hartherzige Wirtin, gespielt von Marcella Wieland. Nicht nur Josef holt sich von ihr eine rabiate Abfuhr, auch mit der Hirten-Dreiergruppe geht sie streng ins Gericht.

Herbert Böck, heuer zum 25. Mal am Pult, steuert die Musik- und Gesangsgruppen mit gewohnter Präzision durch die durchwegs fantasiereich arrangierten Nummern. So gut's auch inhaltlich hinein passt: Siegfried Fietz' Von guten Mächten wunderbar geborgen ist geschmäcklerischer Sacro-Pop, und Shane Woodborne macht mit seiner Fassung Andrew Lloyd Webber erfolgreich Konkurrenz. Das tut irgendwie weh in einem Adventsingen, das sich dadurch auszeichnet, dass auch auch das Stil-Pluralistische zu einem runden Ganzen fügt.

Ach ja: Maria und Josef werden auf die Grafenbergalm geschickt. Dort, „Am Stein“, einer der Mehrheit des Adventsingen-Publikums vermutlich recht unbekannten, von Dolinen zerfurchten und von Latschenfeldern überwucherten Gegend, ist im Vorjahr der Literat Bodo Hell verschollen. Dass auf ihn erinnert wird, rührt ans Herz.

Salzburger Adventsingen von 28.11. bis 14.12.2025 im Großen Festspielhaus – www.salzburgeradventsingen.at

Bilder: Salzburger Adventsingen