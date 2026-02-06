Super, schöne Scheiße!

LANDESTHEATER / KINDEROPER

06/02/26 Gekackt oder nicht gekackt, das ist hier die Frage. Dem Kleinen Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf gemacht hat, wird im Probenzentrum Aigen des Salzburger Landestheaters eine kriminalistische Spürnase abverlangt. Ein reizendes Musiktheater für Kinder ab fünf Jahren.

Von Reinhard Kriechbaum

„Oh, welch ein Festmal“, surrt die Fliege, deren Sinn für hinterhältige Kulinarik schließlich entscheidend weiter hilft. Denn trotz Brille und Lupe, trotz geübter Nase und trotz genauer Analyse ist der kleine Maulwurf nicht wirklich weiter gekommen mit seinen Nachforschungen. Wer war der Übeltäter, der ihm auf den Kopf gekackt hat? Was die verdächtigen Tiere so von sich geben, hat er sogar in Plastiksäckchen gesammelt. Schließlich hängt ein corpus delicti neben dem anderen auf dem Lattenzaun, ohne dass Licht in die unerfreuliche Angelegenheit käme. Eine Riesensauerei jedenfalls, wobei nicht mal das Schwein etwas dafür kann, von dem man eine solche ja erwarten dürfte. „Super, schöne Scheiße“, sagt der Maulwurf und hat absolut recht.

Mit der musikalischen Geschichte Vom kleinen Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf gemacht hat hat das Salzburger Landestheater offenbar einen Volltreffer schon weit vor der Premiere gelandet: Laut Website sind sämtliche Aufführungen bereits ausverkauft. Das versteht man auch gut: Über den 1989 erstmals veröffentlichten Bilderbuch-Klassiker von Werner Holzwarth und Wolf Erlbruch haben sich heutige Eltern in ihrer Volksschulzeit zerkugelt. Das reizende Buch nimmt seither in vielen Kinderbuch-Hausbibliotheken einen Sonderplatz ein.

Elisabeth Naske (Musik) und Ela Baumann (Libretto) haben daraus ein Musiktheater gemacht, das mit ganz wenigen Mitteln auskommt: Da gibt es eine Gärtnerin, die durch die Geschichte führt, aber auch in alle möglichen Tierkostüme schlüpft. Das ist in dieser Aufführung die Schauspielerin Tina Eberhard. Der Maulwurf ist eine Puppe, sie wird geführt von einer Sängerin (alternierend Hazel McBain und Electra Lochhead). Der Maulwurf hat einen in jeder Hinsicht spielfreudigen Freund namens Viola (Dowon Kim). Nomen est omen: Die Bratsche ist das „Orchester“ und steter Mitspieler im Dialog mit dem Maulwurf und seiner Stimme. Diese pendelt zwischen Sprechgesang und Singen, die Bratsche trägt – reizvoll für die erwachsenen Zuhörer – einige musikalische Zitate bei.

Die der Kopfgackerei verdächtigten Tiere haben ihre Eigenheiten. Recht lässig geht der Gaul mit der Frage um, ob's denn er gewesen sei. Er findet die Angelegenheit eher zum Wiehern. Der Esel ist etwas g'schamig. Die Ziege ist eine höchst elegante Dame mit Sonnenschirm, und der (lila!) Kuh mit Fächer kann man Noblesse auch nicht absprechen. Saurier und Einhorn kommen in der Bilderbuch-Vorlage nicht vor.

Ein wichtiger Ort ist ein Häuschen mit Herz in der Tür, was angesichts des pikanten Kriminalfalls nicht weiter verwundert. Richard Panzenböck (Regie) und Geraldine Massing (Bühne, Kostüme) haben sich jedenfalls allerhand einfallen lassen.

Aufführungen bis 28. Februar im Probenzentrum Aigen – www.salzburger-landestheater.at

Bilder: SLT / Raffael Holzinger