Voilà, ein Opernkomponist!

UNI MOZARTEUM / AGAMEMNON

24/06/26 Die Oper Agamemnon von Vid Ožbolt, nach der Tragödie von Lucius Annaeus Seneca, auf ein lateinisches Libretto von Alexander von Pfeil: eine Stunde und vierzig Minuten packendes Musiktheater. So geht große Oper heute. Mit pulsierender Dramatik und zupackender Energie. Ein Gänsehaut erzeugendes Spiel der Macht, Liebe und Grausamkeit.

Von Gottfried Franz Kasparek

Es ist die Vorgeschichte der Elektra von Richard Strauss. Seneca, heute vielen Leuten nur mehr als Lehrer und Opfer Neros und Figur in Monteverdis L'incononazione di Poppea ein Begriff, war nicht nur ein bedeutender Philosoph der römischen Antike, sondern auch ein beachtlicher Stückeschreiber auf den Spuren der alten Griechen, aber mit vielen neuen, auch psychologischen Nuancen. Seine Atriden-Tragödie hat Alexander von Pfeil zunächst in ein deutsches Libretto übertragen. Dann aber entschieden er und der 24jährige slowenische Komponist Vid Ožbolt sich doch für das klug verkürzte lateinische Original.

Da denkt man natürlich an Strawinskys klassizistischen Oedipus Rex und an die schwer zugänglichen, asketischen späten Opern von Carl Orff. Vid Ožbolt, der am Mozarteum bei Reinhard Febel und Sarah Nemtsov studiert, ohne diese nachzuahmen, hat schon vor drei Jahren mit einer slowenischen Oper in Ljubljana sehr auf sich aufmerksam gemacht. Nun folgte also Agamemnon, uraufgeführt am Dienstag (23.6.) im Max Schlereth-Saal.

Vom ersten, peitschenden Schlagzeugeinsatz an zieht die für elf Stimmen und ein 25köpfiges Orchester komponierte Partitur in den Bann. Sie ist tonal, freitonal, mitunter mikrotonal, sie besitzt eigene Aura in ihrer Mischung aus dunkler Mystik und aufwühlender Expressivität, in ihren bezwingende Bläser-Soli und im Einsatz des reichen Schlagwerks, dem rhythmischen und dennoch von einprägsamen, unter die Haut gehenden Motiven bestimmten Motor des Ganzen, in ihrer fundamentale Schreie nicht aussparenden, doch sich immer wieder zu arioser Innerlichkeit verdichtenden Führung der Gesangsstimmen. Was einst Verdi über den jungen Puccini sagte – „er ist wieder alt noch neu, er hat Melodie“ – fällt einem da ein. Auch Vid Ožbolts Klangsprache schert sich nicht um irgendwelche Musikideologien, sie nimmt da und dort etwas, verwandelt es jedoch in kreative Originaliät, sodass man das Stück so bald wie möglich wieder hören möchte. Und ja, es gibt Melodien neuer Art, die weder nach Puccini noch nach Strauss klingen, sondern nach Vid Ožbolt. Sie sind souverän eingefügt in eine grandiose Theatermusik. Voilà, ein Opernkomponist! Und das narrative Musiktheater lebt faszinierend weiter.

Alexander von Pfeils geschickte Textfassung tut ein Übriges dazu, ebenso seine im Wechsel zwischen lodernden Leidenschaften und jäher Trauer schwingende Inszenierung in einer archaischen Landschaft voll Stegen, Leitern, Stäben, für die wie auch für die zeitlos fließenden Kostüme Laura Trilsam sorgte und die von Anna Ramsauer in schwarz-weiß-goldenes Licht getaucht wird. Die Grundstimmung ist düster, das Leuchten wirkt, passend zum schrecklichen Geschehen, grell. Die Geschichte – sie erzählt sich letztlich auf der Bühne von selbst, ihr exaktes Nacherzählen würde den Rahmen dieses Textes sprengen – beginnt mit einem langen Monolog des Atriden-Ahnen Thyestes, der als Geist seine kannibalischen und inzestuösen Untaten erzählt, ein bemerkenswerter Soloauftritt des mit gleißender Stimmkraft begabten ukrainischen Countertenors Stanislav Tsema.

Clytaemnestra, mit glitzerndem Sopran und viel Bühnenpräsenz Sofia Levina, zweifelt an ihrem Plan, den nach zehn Jahren aus Troja heimkehrenden Gatten Agamemnon zu töten. Dies tut sie im Duett mit der besorgten Nutrix (Amme), Erika Henriques mit passenden Mezzosopran. Der „Rächer“ Aegisthus, der helle Tenor Iljà Dovner, setzt sich durch. Joseph Breslau berichtet als Bote Eurybates mit geschmeidigem Bariton über den Fall Trojas und die baldige Rückkehr des Hausherrn.

Ihn begleiten, in Gefangenschaft geraten, drei Troerinnen - großartig weinend, wütend, hysterisch lachend: Lisa Hambrecht, Gundula Goecke, Varvara Nikishina – und die verzweifelte, aber trotzdem gelassene, bewegend singende Seherin Cassandra, Sujin Kim. Der Titelheld Agamemnon kommt, Xuanbo Li mit mächtigem Heldenbariton, und singt ein paar markante Sätze, ehe er hinter wallenden weißen Vorhängen ermordet wird. Electra, die innig mitleidende Lurda Bukau, wird eingesperrt, aber ihr gehört die Rache der Zukunft. Orestes, der sie ausführen wird, ist noch ein stummer Knabe ganz in Weiß (Oskar Widmer). Den letzten Satz singt verhalten und verstörend die todgeweihte Cassandra – „Veniet et vobis furor“, auch über euch wird Wahnsinn kommen – ehe das Stück leise verklingt, morendo, ersterbend, dabei Dunkles ahnend.

Im Orchestergraben widmet sich Maestro Gernot Sahler mit Begeisterung und untadeligem Können dem Werk, über das er im informativen Programmheft auch viel Erhellendes zu sagen hat. Das Orchester der Studierenden nimmt das Feuer willig und perfekt musizierend auf. Dass die geballte Kraft der Musik die knallende Akustik des Saals oft nahezu sprengt und die Singenden es nicht immer leicht haben, sich durchzusetzen, nimmt man in Kauf, so auf- und anregend ist der Abend. Man nimmt auch gerne das zweisprachige Libretto mit, um Details nachzulesen. Großer Jubel am Ende. Agamemnon von Vid Ožbolt ist eine dringende Nachspiel-Empfehlung an größere und kleinere Häuser.

Weitere Aufführungen im Max Schlereth-Saal, teilweise in alternativer Besetzung: 25.6. (auch Livestream) und 26.6. um 19 Uhr, 27.6. um 17 Uhr – www.moz.ac.at

Bilder: Uni Mozarteum / Judith Buss