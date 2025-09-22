Weben an einem hilfreichen Tanz-Netzwerk

CHOREOGRAPHIC PLATFORM AUSTRIA

22/09/25 Die Choreographic Platform Austria ist eine 2023 gegründete Veranstaltung, die biennal stattfindet. Sie will einen umfassenden Einblick in die Vielfalt des zeitgenössischen choreographischen Schaffens in Österreich bieten. Heuer ist Salzburg der Austragungsort, von 20. bis 22. November.

Neben den elf live aufgeführten Stücken erwarten das Publikum zusätzlich acht Kurzporträts von Künstlerinnen und Künstlern sowie Aktivitäten der lokalen Tanz-Community. Szene-Leiterin Angela Glechner, die für das CPA-Board die Plattform in Salzburg verantwortet, betonte in einem pressegespräch heute Montag (22.9.) insbesondere die Überregionalität dieses Festivals: Die CPA-Plattformen seien „ein europaweit etabliertes Format, das den Künstlerinnen und Künstlern internationale Sichtbarkeit“ ermögliche. „Die CPA fungiert als wichtiges Netzwerk, sie stärkt den künstlerischen Dialog und eröffnet Wege für zukünftige Kooperationen und Tourmöglichkeiten in Europa.“

Erstmals gab einen Open Call, aus dem 175 Einreichungen hervorgingen. Elf Produktionen wurden schließlich ausgewählt. Jury-Mitglieder Elisabeth Schack und Eike Wittrock: „Unsere Auswahl zeigt, wie genreübergreifend und überraschend vielfältig im ganzen Land regional und international produziert wird und welche politische Stärke und gesellschaftliche Dringlichkeit entsteht, sobald die Arbeiten zusammen präsentiert werden.“ Die drei Tage seien „wie ein Festival kuratiert und laden alle zu intensiven, lustvollen Tanz- und Performancebegegnungen“. Alles in allem werden es zwanzig Stunden Tanz und Performance sein, dargeboten von hundert Künstlerinnen und Künstlern an sieben Spielstätten. (CPA/Szene)

Die Künstlerinnen und Künstler der Choreographic Platform Austria 2025 von 20. bis 22. November in Salzburg:

Helena Araújo – and it gets better – ARGEkultur

Ulduz Ahmadzadeh - ATASH ZĀĀR – Szene

Matteo Haitzmann – Make it Count – Szene

Sandra Hanschitz & Joel Beierer / Heidrun Neumayer – still.dependent – ARGEkultur

Myassa Kraitt THE LAST FEMINIST – Szene

Claire Lefèvre – LOIE (is a fire that cannot be extinguished) – ARGEkultur

Michikazu Matsune/Martine Pisani – Kono atari no dokoka – Salzburger Kunstverein

Yoh Morishita – Chrysalis – ARGEkultur

Sasha Portyannikova – parsley for garnish – Toihaus

Rosana Ribeiro/Selva – Echoes of Resistance – Toihaus

Doris Uhlich – melancholic ground – SEAD

www.choreographic-platform.at

Bilder: CPA / Stefan Hauer (1); Maximilian Pramatarov (1)