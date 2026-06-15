Wir waren ganz Ohr

SOMMERSZENE / MISSED TONES

15/06/26 Eine Klang-Performance im Salzburger Künstlerhaus, „in the corridor“. Da erwartet man also den halligen Umgang um den Kunstvereins-Ausstellungsraum. Nein, es kam anders: Deva Schubert und Chihiro Araki haben uns ihre missed tones am Mittwoch und Freitag (10./12.6.) im Untergeschoß des Künstlerhauses hören, fühlen, sehen lassen.

Von Reinhard Kriechbaum.

Dort ist es enger, niedriger als oben, aber es ist genau so ein Geviert. Und dieses Wort gibt gleich ein Stichwort für diese in pink-orangefarbenes Neonlicht getauchte Performance. „Imagine you are inside of an ear“, ist die erste Anleitung für die Besucherinnen und Besucher. Sie sind eingeladen, den beiden Performerinnen auf Schritt und Tritt zu folgen, etwas hinten zu bleiben, sie zu überholen, womöglich gar in die andere Richtung zu gehen und ihnen von der anderen Seite entgegen zu kommen.

I st ein Ohr, das wir also imaginieren sollen, nicht das genaue Gegenteil von etwas Geometrischem? Vier zum Quadrat angeordnete Kellergänge würden einem als Allerletztes einfallen zu dem raffiniert gebauten feinmechanischen Werkzeugkasten der Wahrnehmung, den wir gleich doppelt in uns tragen.

Die beiden Performerinnen nehmen uns also mit auf eine Sinnes- und Tonerkundung. Das hat mit Geräusch zu tun, mit Klang, mit Gesang und mit Bewegung. Hammer, Amboss, Steigbügel – schon die Namen der Gehörknöchelchen suggerieren Mechanik. Und bei einem Begriff wie Trommelfell liegt es nahe, dass aus einem kleinen Nebenraum plötzlich lautstarke Perkussion zu vernehmen ist. Das Outfit der beiden Performerinnen lässt uns nachdenken, wie das so ist mit der akustischen Wahrnehmung. Die eine trägt eine Schärpe, auf die eine ganze Menge Schlüssel appliziert sind, aber jeweils so weit voneinander entfernt, dass kein Gerassel entstehen kann. Die andere trägt als Accessoire ein Bündel Bogenhaare mit sich herum – aber was sollen die bewirken, wenn sie nicht gespannt sind?

Zu hören gibt es dann genug, denn die beiden sind erfindungsreiche Ton-Produzentinnen. Was sie im intensiven Wechselgesang hören lassen, erinnert gelegentlich an den Gesang von Inuit oder anderen Indigenen aus welchen Weltgegenden auch immer. Eine Episode mit Bambusflöte erweckt ebenso Assoziationen wie heftigere akustische und körperliche Entladungen. „Die Augen flackern, die Finger tippen, die Oberkörper neigen sich mit mechanischer Präzision. Die Bewegungen ähneln Sprechakten, bleiben aber unentzifferbar.“ So die aus Berlin stammende Choreografin und Tänzerin Deva Schubert im Programmheft der Sommerszene. Sie hat sich der Erforschung der Stimme und deren Wahrnehmung verschrieben – und damit eben auch dem Ohr. Deva Schubert ist übrigens an der Universität Mozarteum Lektorin für Körpertraining und Improvisation. Mit biographischen Kleinigkeiten hält man sich im Programmheft der Sommerszene nicht auf, da müsste man sich schon zu den Einführungen bemühen. Glücklicherweise ist Google schon geraume Zeit erfunden...

Am Ende der etwas über halbstündigen Performance entschwinden die beiden jungen Damen per Lift nach oben, und dann erst bekommt das Publikum einen Zettel: Da ist dem Künstlerhaus-Grundriss ein Ohr eingeschrieben. Wir sehen, dass bestimmte Räume und Winkel der Anatomie unseres Gehörorgans eingeschrieben sind und verstehen nun manches besser. Es ging bei den missed tones sozusagen um die Quadratur des Knorpels und seines Innenlebens. Und wir waren mittendrin, ganz Ohr sozusagen.

Die Sommerszene 2026 dauert noch bis 23. Juni – www.szene-salzburg.net

Bilder: dpk-krie