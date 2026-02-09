A Frau fehlt no! Sonst bin i beinand.

KLEINES THEATER / SCHÖNE SEELEN

09/02/26 Auf Bambi hat Felix Salten (1869-1945) sich entschieden lieber anreden lassen als auf Josephine Mutzenbacher. Das Geheimnis um den Urheber dieses erotischen Romans ist bis jetzt nicht gelüftet. Salten käme ebenso in Frage wie sein Freund Arthur Schnitzler. Ein deutlich harmloseres Un-Sittenbild der Zeit zeichnet Saltens Lustspiel Schöne Seelen.

Von Reinhard Kriechbaum

„Brav sein, Prinzerl!“, sagt die Schauspielerin Mizzi Manhardt energisch zu ihrem Begleiter, der sich vorschnell ein amouröses Abenteuer im Chambre Separee Nr. 7 erhofft. Dort soupiert Mizzi allabendlich mit ihrem jeweiligen Galan, der selbstverständlich die Rechnung übernimmt. Stammgäste wie Mizzi weiß der Oberkellner Heinrich zu schätzen. Er lässt nichts kommen über das „Fräul'n“, das die längste Zeit Fräulein gewesen ist. Mit Schnorrern, mit Schauspielern oder „feschen Choristen“, die nichts haben, habe das „Fräul'n“ sich ja nie eingelassen, erklärt er dem neugierigen Piccolo.

Harmlos, aber liebenswert ist dieser Einakter, den Susanna Szameit im Kleinen Theater inszeniert hat. Schöne Rollen für Judith Brandstätter und Jurek Milewski, zwei tatsächlich Schöne Seelen, die es sich eingerichtet haben in ihren (sehr unterschiedlichen) dienstbaren Funktionen, ohne ihre Seelen wirklich zu verkaufen. Zwischen den beiden bahnt sich etwas an, was man mit gewisser Vorsicht Liebesbeziehung nennen darf. Eher wird die sich anbahnende Ehe ein gastronomisches Joint Venture, denn Heinrich wird bald das Lokal „Die hölzerne Birn“ kaufen. Ein gut gehendes Lokal, eher schon eine „Reschtarazion“, wie er sagt. Und was braucht's dafür? „A Frau fehlt no! Sonst bin i beinand“, erklärt er dem verblüfften „Fräul'n“. Mizzi ist rasch dabei, auch wenn er das Rollenbild seiner Künftigen so beschreibt: „Hauptsach is, wirtschaftlich muss sie sein ... und brav.“

In knappen Dialogen hat Felix Salten – Journalist, Novellenschreiber, Theaterautor und Librettist – ein unprätentiöses Zeitbild gemalt. Das hat freilich nicht in Ansätzen das gesellschaftskritische Potential oder die psychologische Tiefenschärfe, dass man es den Stücken von Arthur Schnitzler zur Seite stellen dürfte. Salten ist als Stückeschreiber ganz zurecht weitgehend vergessen, aber in der intimen Atmosphäre des Kleinen Theaters kommt das leise Lustspiel, das sich urplötzlich in befreiendem Lachen der Protagonisten auflöst, gut an. In einem „Kleinen Theater“ ist Schöne Seelen übrigens auch uraufgeführt worden, in Berlin. Impresario dort war der junge Max Reinhardt. Das literarische Milieu rund um Felix Salten: Er gehörte zur Runde Jung-Wien, die sich im legendären Café Griensteidl traf. Da gehörten Arthur Schnitzler, Hugo von Hofmannsthal, Hermann Bahr und Karl Kraus dazu. Salten war umtriebig, er schrieb ein Operettenlibretto von Oscar Strauss, ein Filmdrehbuch für Billy Wilder. Das von Disney verfilmte Bambi wurde zwar zu seinem größten Erfolg, von dem er aber – als Jude im Schweizer Exil – nichts hatte.

Die Salzburger Aufführung lebt vom Charme von Judith Brandstätter und Jurek Milewski, denen Verena Kitzler, Dinko Bilic und Fabian Janisch als Stichwortbringer gut zuarbeiten. Die Regie von Susanna Szameit setzt auch auf leise Töne und lässt so einige feine Pointen dieses Textes gut rauskommen. Ein schöner Ausflug in die österreichische Zeit- und Theatergeschichte der Jahrhundertwende.

Weitere Aufführungen am 11. und 12. Februar 2026 – www.kleinestheater.at

Bild: Kleines Theater / Christian Treweller