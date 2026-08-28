Aus dem Meer in die Lüfte

THEATER ECCE / DIE KLEINE MEERJUNGFRAU

28/08/26 Winterfest-Stimmung schon Ende August – und das noch bis zum 3. Oktober! Aber nicht im Volksgarten, sondern in einem Theaterzelt ein kleines Stück hinter der Stieglbrauerei. Dort hat das Theater Ecce auf einer Wiese bei der Siedlung GlanGärten ein Zelt aufgebaut. Am Donnerstag (27.8.) hatte Die kleine Meerjungfrau Premiere.

Von Reinhard Kriechbaum

Mit der Menschenwelt halten sie es ja nicht so, die Meerjungfrauen. Die helle Begeisterung klingt nicht durch, wenn sie von ihrem Besuch oben erzählen. Auch wenn der Sonnenuntergang schon was hat, wie eine von ihnen schwärmt. Aber Ariel, ein Meerjungmann, weiß auch von Absonderlichem zu berichten, von qualmenden Fabriken. Überhaupt: Wer will schon mit Zweibeinern zu tun haben, die zwar eine Seele haben, aber Plastiksäcke ins Mehr schmeißen? Undine freilich will es genau wissen – das Weitere schlag nach bei Hans Christian Andersen.

Reinhold Tritscher erzählt nun die Geschichte von der Meerjungfrau, die der Liebe wegen ihrem Nixen-Dasein Adieu sagt und doch diese Liebe nicht bekommen darf, schließlich zum Luftgeist mutiert, auf seine Art. Es wäre nicht das Theater Ecce, steckte nicht in der Realität der Darstellerinnen und Darsteller wie in der Geschichte dahinter ein hohes Maß an Idealismus. „Eine 'Unterwasserwelt' bevölkert von Meeresbewohner*innen, Nixen, Korallen, Quallen, Meeresungeheuern, Hexen und Phantasiewesen macht Geschlechterzuordnungen und Kategorien wie 'behindert' oder 'nicht behindert' schwierig bis unmöglich“, so Tritscher, der seit drei Jahrzehnten in Salzburg inklusives Theater praktiziert. Nein, lebt. „Auf der von Prinzessinnen und Prinzen, Königen und einem skurrilen Hofstaat bewohnten 'Oberwasserwelt' setzt sich diese 'Unschärfe' fort.“

Dem wird also genderfluid nachgeholfen. Die Meerjungfrau Undine (Pamina Milewska) rettet keinen Prinzen, sondern ein „Königskind“ (Kristin Henkel). Dieses Königskind glaubt sich vom Prinzen Matusch (Philipp Kieninger) gerettet und heiratet ihn. Undine ist arm dran, aber die scheinbare Gewaltlösung – die Ermordung des Königskindes zur Wiedererlangung der Meerjungfräulichkeit – ist für sie keine Option: Mit den beiden Luftakrobatinnen Lisa Moon und Malin Brandl verlässt Undine die erdgebundene Welt...

Es ist eine Aufführung getragen von der jahrzehntelangen Erfahrung Reinhold Tritschers in Sachen integratives Theater: Profi-Schauspieler und Menschen mit Behinderung stellt er gemeinsam auf die Bühne, und er hat so viel Fingerspitzengefühl, dass das wie selbstverständlich aussieht. Da machen ja viele vieles! Nicht nur Pamina Milewska muss sich in der Titelrolle als Schauspielerin, Sängerin und Akrobatin beweisen. Nane Frühstückl hat nicht nur die Musik komponiert und führt das Trio (mit Gernot Haslauer und Robert Kainar) an. Sie steckt dann auch unter einer riesigen Plane und ist wortführendes Haupt einer mehrköpfigen Hexe, die Undine Stimme und Nixenschwanz wegnimmt im Tausch gegen Menschenbeine.

Es wird ganz viel getanzt und gesungen in dieser Produktion. In der Unterwasserwelt so wie am Königshof. Die Akrobatik kommt auch zu ihrem Recht. Reifen, Trapez, Stoffbahnen – das verleiht den Wasserbewohnerinnen und -bewohnern Schwerelosigkeit, gehört zum Showprogramm am Königshof und ermöglicht schließlich ein tatsächlich überirdisch-feines Finale.

Gerard Es hat mehrere Rollen. In einem Prolog schulmeistert er den an einem Schreibpult sitzenden Dichter Andersen (Benjamin Muth), der sich aber nicht unterkriegen lässt. Dann schlüpft Gerard Es in die Rolle der Großmutter, die in Undine die Sehnsucht nach der Menschenwelt so richtig wachkitzelt. Und schließlich ist er der König, zuvor noch ein Neben-Kopf der Meereshexe. Auch Benjamin Muth hat mehrere Rollen, als „Meerjungmann“ stellt er seinen Mann ebenso wie als Königs-Gemahlin. Es geht, wie man sieht, geschlechtermäßig rund – und ergibt schließlich doch eine ganz runde Sache. Ein Gesamtkunstwerk. In bewährter Art schlicht und doch poetisch das Bühnenbild von Alois Ellmauer, reizvoll die Kostüme von Elisabeth Strauß.

In den dreißig Jahren, die es das Theater Ecce nun schon gibt, ist das Team rund um Reinhard Tritscher ja zusammengewachsen. Das Schönste, was man sagen kann über Die kleine Meerjungfrau: Es ist eine Produktion, so professionell, dass man sie jederzeit auch im Winterfest zeigen könnte.

Akrobatik, Literatur und Musik werden auch in der ebenfalls von Reinhold Tritscher inszenierten Produktion Das Kafka Varieté zusammenwirken. Premiere im Theraterzelt ist am 17. September. Am 1. und 8. September geht’s dort auch gelegentlich durch die Luft, in der Performance Queer Witch.

Bis 3. Oktober – Die kleine Meerjungfrau ist dann von 16. bis 25. Oktober in Leogang zu sehen, wo das Theaterzelt danach aufgebaut wird – das Theaterzelt in den GlanGärten wird mit Öffis erreicht mit Bus Nr. 27 Haltestelle Richard Knoller Straße oder Bus Nr. 10 Haltestelle Klostermaierhofweg – www.theater-ecce.com

Bilder: Foto Flausen